MAB Academy e Ahlex vincono il 2025 IATA CBTA Center Innovation Award

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che la Malaysia Airlines Academy (MAB Academy) e Ahlex hanno ricevuto entrambe lo IATA Competency-Based Training and Assessment Center (CBTA Center) Innovation Award.

“MAB Academy, training division di Malaysia Aviation Group, è stata premiata per il suo immersive virtual reality (VR) training program for dangerous goods handling. Lo sviluppo di questa applicazione è frutto della collaborazione tra MAB Academy e l’University of Malaya (Faculty of Computer Science and Information Technology). La loro soluzione pionieristica simula scenari di magazzino reali, consentendo ai tirocinanti di esercitarsi in sicurezza nella preparazione, classificazione, accettazione e movimentazione di merci pericolose. Combinando conoscenze teoriche con esperienza pratica in un ambiente virtuale, il programma di formazione migliora significativamente il coinvolgimento, la comprensione e la prontezza operativa.

Ahlex è stata premiata per la sua immersive training solution implementata all’interno del suo Digital Training & Experience Center for dangerous goods training. La soluzione integra 3D cargo simulations for individual and group training, tablet-based checklists, immersive wall and floor projections. Queste funzionalità consentono ai partecipanti di applicare le conoscenze teoriche in scenari realistici e critici per la sicurezza, supportando lo sviluppo di competenze cruciali e migliorando la preparazione della forza lavoro”, afferma IATA.

“La movimentazione sicura delle spedizioni classificate come dangerous goods è essenziale. Ciò include la movimentazione delle batterie al litio, sempre più presenti nelle supply chain globali. La movimentazione sicura di questi prodotti richiede professionisti altamente qualificati. MAB Academy e Ahlex hanno ricevuto gli IATA CBTA Center Innovation Awards per le loro soluzioni di formazione immersive e digitali. Gli ambienti realistici che hanno creato per la formazione rafforzano la sicurezza e migliorano la conformità. Siamo orgogliosi di annoverare MAB Academy e Ahlex nel nostro network di 214 IATA CBTA Centers e incoraggiamo altri a seguire il loro esempio nell’innalzamento degli standard formativi in tutto il settore”, ha dichiarato Brendan Sullivan, IATA Global Head of Cargo.

“Il MAB Academy immersive virtual reality (VR) training program for dangerous goods è stato sviluppato per fornire un ambiente sicuro e realistico in cui i tirocinanti possano acquisire competenze pratiche attraverso scenari simulati del mondo reale, riducendo al minimo i rischi e migliorando al contempo la preparazione. È incoraggiante vedere l’innovazione nella formazione riconosciuta come un elemento chiave per migliorare gli standard di sicurezza nel settore e promuovere una cultura della sicurezza più solida”, ha dichiarato Aida Salfaraz Ahmad Fadzil, Chief Operating Officer, MAB Academy.

“Con la crescente diffusione delle dangerous goods nel cargo environment, è ancora più importante che la formazione rifletta le sfide del mondo reale. Il nostro Digital Training & Experience Center è stato progettato per aiutare i partecipanti ad applicare quanto appreso in scenari immersivi e critici per la sicurezza. Questo IATA award sostiene il passaggio a un hands-on, competency-based learning in aviation”, afferma Isabelle Borli, Ahlex.

“Lanciati nel 2023, gli IATA CBTA Center Innovation Awards incoraggiano tutti i membri dello IATA CBTA Center network a implementare soluzioni che migliorino l’efficienza operativa, la sicurezza e la sostenibilità. I premi sono stati assegnati durante la 3rd IATA CBTA Center Conference tenutasi presso lo IATA World Cargo Symposium (WCS) in Dubai, UAE.

Il processo di selezione per lo IATA CBTA Center Innovation Award 2024 ha previsto la valutazione da parte di una giuria indipendente composta da esperti del settore, rappresentanti IATA e validatori indipendenti. Le candidature sono state valutate in base alla loro innovazione, al potenziale impatto sulle priorità del settore e sulla sostenibilità, alla facilità d’uso, alla fattibilità di implementazione e all’efficacia basata sull’evidenza”, conclude IATA.

(Ufficio Stampa IATA)