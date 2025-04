News Brevi – 14.04.2025

KUWAIT: 11.000 ORE DI VOLO PER IL TASK GROUP BREUS – Il Task Group Breus dell’Italian National Contingent Command Air – Task Force Air Kuwait (IT NCC AIR – TFA K) ha raggiunto il traguardo delle 11.000 ore di volo in Teatro Operativo a favore dell’operazione Inherent Resolve/Prima Parthica. Il Task Group, alimentato con equipaggi e velivoli KC-767A del 14° Stormo dell’Aeronautica Militare di Pratica di Mare, è stato il primo assetto italiano a giungere in Kuwait nell’ottobre del 2014, con compiti di trasporto strategico di personale e materiali e per attività di rifornimento in volo (Air to Air Refueling). Per l’occasione il Colonnello Matteo Zuliani, Comandante dell’IT NCC AIR – TFA K, ha evidenziato il costante supporto fornito dalla madrepatria, stanti i numerosi e importanti impegni che caratterizzano le attività di supporto ai Teatri Operativi in cui l’Italia è presente. Il Colonnello Zuliani, Comandante dell’IT NCC AIR – TFA K, ha inoltre ringraziato gli uomini e le donne del Task Group Breus per la professionalità e l’importante traguardo raggiunto, ha sottolineato quanto sia fondamentale avere un assetto strategicamente polivalente, che opera con continuità per supportare il Contingente e la Coalizione nelle attività di trasporto e di rifornimento in volo. L’Italian National Contingent Command Air – Task Force Air Kuwait, costituito il 17 ottobre 2014 e posto alle dipendenze – per gli aspetti nazionali – del Comando Operativo di Vertice Interforze, partecipa all’operazione Prima Parthica/Ineherent Resolve (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

MUSAM: GLI STUDENTI DEL POLITECNICO DI TORINO PRESENTANO PROGETI SOSTENIBILI SULL’EVOLUZIONE DEL VOLO – “Dai banchi di scuola ai laboratori universitari: il volo tra storia, tecniche e passione”, questo il titolo dell’iniziativa svolta in collaborazione con il Politecnico di Torino che venerdì 11 aprile, presso l’hangar Badoni del Museo Storico dell’Aeronautica Militare (MUSAM) di Vigna di Valle, ha visto 16 studenti dell’Università torinese condividere esperienze e prospettive sull’evoluzione “sostenibile” del volo di fronte a oltre 200 studenti provenienti da Istituti Secondari del territorio circostante, intervenuti insieme ad una rappresentanza di Allievi Marescialli della Scuola di Viterbo. L’evento, patrocinato dal Centro Studi Militari Aerospaziali (CeSMA) dell’Associazione Arma Aeronautica, è stato aperto dal benvenuto del Comandante del Centro Storiografico e Sportivo dell’Aeronautica Militare (CSSAM) di Vigna di Valle, Colonnello Dario Bovino e dal saluto del Direttore del MUSAM, Tenente Colonnello Paolo De Vita. I 16 studenti appartenenti al TEAM S55 POLITO (Politecnico di Torino), accompagnati dal Prof. Enrico Cestino e Ing. Vito Sapienza, hanno presentato le fasi di realizzazione del modello elettrico d’idrovolante SIAI S.55 ed anticipato il prossimo sviluppo del progetto HERA (High Efficiency Replica model Aircraft), che prevede la realizzazione di un prototipo volante a lungo raggio, in grado di ripercorrere una delle tappe delle trasvolate compiute con l’S55X. Il progetto, che prevede l’utilizzo di un sistema di potenza a elevata energia specifica basata su Fuel-Cell a idrogeno, si pone come obiettivo quello di produrre energia elettrica utilizzando acqua come unico prodotto di combustione, in linea con l’obiettivo Energia pulita e accessibile dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Ampio l’interesse che gli studi presentati hanno suscitato negli studenti arrivati dai diversi Istituti del territorio circostante, amplificato ulteriormente dalla possibilità di sperimentare, insieme agli universitari del Politecnico di Torino, alcune attività pratiche riguardanti la stampa 3D dei componenti aeronautici, l’evoluzione della navigazione dalle mappe al GPS, una dimostrazione di principi aerodinamici oltre all’esperienza di volo nell’area simulazione del Magazzino 22. Nell’ambito dell’incontro inoltre, con un emozionale racconto legato alle missioni in Nord Africa durante la 2^ Guerra Mondiale, è stato presentato, da parte di due specialisti del MUSAM, l’ultimo lavoro di restauro di alcuni componenti dell’iconico velivolo SIAI SM.79 Sparviero: un siluro Whitehead, completo di governale in legno, alloggiato in un raro carrello da trasporto e un motore AR recuperato negli anni 80 nel deserto algerino (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

GIBUTI: CAMBIO AL VERTICE DELLA BASE MILITARE ITALIANA DI SUPPORTO – Si è svolta presso la Base Militare Italiana di Supporto (B.M.I.S.) a Gibuti la cerimonia di avvicendamento tra il Comandante uscente, Colonnello Stefano Capriglione dell’Esercito Italiano, e il nuovo Comandante, Colonnello Francesco Sassara dell’Aeronautica Militare. Alla cerimonia hanno preso parte il Generale di Brigata Sergio Cardea, Comandante dell’Italian Joint Force Headquarters, insieme ad altre autorità militari, civili e religiose. Nel suo intervento, il Colonnello Capriglione ha ringraziato tutti i presenti, sottolineando come la partecipazione all’evento testimoni il forte legame di rispetto e collaborazione tra le diverse realtà operative sul territorio gibutiano. Ha, inoltre, evidenziato l’apprezzamento per la dedizione e la professionalità del personale del Contingente che, lavorando in sinergia, ha affrontato le sfide con successo, raggiungendo gli obiettivi prefissati. Il Colonnello Sassara, assumendo il comando dello schieramento, ha ribadito l’impegno nel garantire la continuità della B.M.I.S., sottolineando l’importanza strategica della missione in un contesto geopolitico di primaria rilevanza. Infine, il Generale Cardea ha rivolto un sentito ringraziamento al Colonnello Capriglione per i risultati ottenuti durante il suo mandato negli ultimi 14 mesi al Comando di uomini e donne che hanno dimostrato competenza e motivazione. Al Colonnello Sassara ha augurato un buon lavoro nel nuovo incarico, sicuro che saprà proseguire con successo l’operato del suo predecessore (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

NUOVA PARTNERSHIP TRA RYANAIR ED EXPEDIA GROUP – Ryanair informa: “In seguito all’annuncio dello scorso luglio della partnership come “Approved OTA”, Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Europa, ha annunciato oggi (14 aprile) che i suoi voli a tariffe basse, disponibili sulla rete leader del settore con oltre 230 destinazioni, sono ora prenotabili su Expedia Group – una delle più grandi aziende di tecnologia al mondo per il settore dei viaggi – offrendo così ai clienti di Expedia Group più scelta e convenienza per i viaggi in Europa. Questa partnership consente, inoltre, ai clienti di Expedia Group che prenotano voli Ryanair di fornire direttamente a Ryanair i dettagli di contatto e di pagamento, così da poter accedere al loro account myRyanair e ricevere direttamente le informazioni importanti sul volo, senza dover completare il processo di verifica del cliente richiesto invece ai clienti che prenotano tramite OTA non autorizzate”. Il CMO di Ryanair, Dara Brady, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare che i voli Ryanair sono ora prenotabili dai clienti di Expedia Group, con piena trasparenza sui prezzi e accesso diretto alla loro prenotazione. Non vediamo l’ora di collaborare con Expedia Group e accogliere i loro clienti a bordo della rete di voli a tariffe basse di Ryanair, leader di mercato, quest’estate e oltre”. Il Chief Commercial Officer di Expedia Group, Greg Schulze, ha dichiarato: “La nostra partnership con Ryanair rappresenta una tappa importante per migliorare le opzioni di viaggio dei nostri clienti. Integrando la loro vasta rete, che include rotte uniche in tutta Europa, questa collaborazione offre ai nostri clienti negli Stati Uniti e in Europa una scelta più ampia e maggiore convenienza, contribuendo a rendere ogni viaggio un ricordo indimenticabile”.

ETIHAD AIRWAYS: IL TRAFFICO A MARZO 2025 – Etihad Airways informa: “Etihad Airways ha pubblicato le statistiche di traffico per marzo 2025, confermando la sua performance positiva, posizionandosi tra le compagnie aeree a più rapida crescita a livello globale. La compagnia aerea ha accolto 1,6 milioni di passeggeri nel mese, con un aumento del 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, a conferma della sua continua crescita. La compagnia aerea ha registrato un load factor dell’87% nel primo trimestre dell’anno, in aumento rispetto all’86% registrato nello stesso periodo del 2024, ampliando al contempo la sua capacità e incrementando le dimensioni della sua flotta operativa del 10%”. Antonoaldo Neves, CEO di Etihad Airways, ha dichiarato: “Il numero dei nostri ospiti ha registrato un’ulteriore forte crescita e, nei 12 mesi fino alla fine di marzo 2025, abbiamo accolto quasi 20 milioni di passeggeri. Solo nell’ultimo mese, abbiamo annunciato due nuove rotte e aumentato le frequenze dei voli, portando a 16 il numero totale di nuove destinazioni previste per il 2025. Sono molto lieto di annunciare che a marzo abbiamo registrato i punteggi di soddisfazione dei clienti più alti di sempre, a dimostrazione del nostro continuo impegno nell’offrire un’esperienza di viaggio eccezionale”.

ETHIOPIAN AIRLINES OTTIENE RICONOSCIMENTI IN DUE EVENTI AD AMBURGO – Ethiopian Airlines annuncia di aver ottenuto il premio “Outstanding Food Service by a Carrier – Africa” assegnato nell’ambito dei PAX Readership Awards 2025 e il premio “Cabin Concept of the Year 2025” agli Onboard Hospitality Awards, entrambi gli eventi si sono svolti ad Amburgo, Germania. “La compagnia si è aggiudicata per la terza volta il riconoscimento “Outstanding Food Service by a Carrier – Africa”, grazie ai suoi eccezionali servizi di ristorazione a bordo. Inoltre, ha ottenuto il premio di bronzo come “Cabin Concept of the Year 2025″, per l’innovazione della cabina del nuovo Airbus A350-1000, che fonde design raffinato, massimo comfort per i passeggeri, tecnologie all’avanguardia, servizi impeccabili e un catering di bordo autentico”, afferma Ethiopian Airlines. Commentando il premio, il CEO del Gruppo Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, ha dichiarato: “Siamo onorati di ricevere questo doppio riconoscimento da parte dei nostri colleghi del settore e dei passeggeri. La qualità del nostro servizio di bordo e l’approccio innovativo al design della nostra nuova cabina testimoniano il nostro impegno nel garantire un’esperienza di viaggio di livello mondiale, ispirata all’ospitalità etiope e alle tecnologie innovative del futuro”. “Questi riconoscimenti si aggiungono alla crescente lista di riconoscimenti, consolidando ulteriormente la reputazione di Ethiopian Airlines come leader globale nell’eccellenza del servizio aereo. L’innovativo centro di catering di Ethiopian Airlines ad Addis Abeba, con una capacità produttiva fino a 100.000 pasti al giorno, fornisce servizi di ristorazione e articoli duty-free a bordo per i voli di linea e non di Ethiopian e delle compagnie aeree clienti, inclusi quelli VVIP e charter. Attualmente, la struttura ospita cucine internazionali con chef provenienti da tutto il mondo e dispone di una cucina separata con certificazione Halal. Il nuovo concept di cabina dell’Airbus A350-1000 si distingue per spazi più ampi, finestrini maggiorati, illuminazione ambientale regolabile e un’atmosfera silenziosa per un comfort superiore in tutte le classi. Tra le innovazioni figurano il sistema di intrattenimento AVANT Up IFE con schermi 4K, connettività Bluetooth, telecamere panoramiche per la visualizzazione in tempo reale, prese da 70W per la ricarica veloce di ogni sedile e kit di cortesia ecosostenibili con spazzolini in bambù, mascherine per gli occhi, balsami labbra e prodotti per il riposo”, conclude Ethiopian Airlines.

EASA: NUOVO BANDO PER SECONDED NATIONAL EXPERTS – L’EASA informa: “L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha lanciato un nuovo bando per candidati qualificati interessati a un fixed-term employment come Seconded National Experts (SNEs) presso la sua sede centrale di Colonia, in Germania. Gli SNE supportano l’EASA con il loro elevato livello di conoscenze ed esperienze professionali, in particolare nei settori in cui queste non sono disponibili internamente. Offre inoltre l’opportunità agli esperti e all’EASA di scambiare conoscenze e pratiche, attingere alle rispettive competenze e sviluppare relazioni di lavoro efficaci e reciprocamente vantaggiose. Il bando per la selezione di SNE per il 2025 è aperto fino al 5 maggio 2025”.

PRATT & WHITNEY NOMINA ASHISH SARAF COME VICE PRESIDENT AND COUNTRY HEAD FOR INDIA – Pratt & Whitney, un business RTX, ha annunciato la nomina di Ashish Saraf come Vice President and Country Head, India, Pratt & Whitney. Ashish guiderà tutte le iniziative di crescita strategica e trasformazione in India. Sarà responsabile della crescita e dell’allineamento dei Pratt & Whitney in-country engineering, supply chain, customer service, operations and digital transformation centers in India. Ashish entra a far parte di Pratt & Whitney provenendo da Thales, dove ha ricoperto il ruolo di Country Director and chairman per tutte i Thales India business, tra cui aerospace, defense, biometrics, cybersecurity e il Global Capability Center. “Pratt & Whitney ha investito oltre 40 milioni di dollari negli ultimi quattro anni per espandere la propria presenza in India nei settori dell’ingegneria, della trasformazione digitale, della supply chain e dell’aftermarket”, ha dichiarato Satheeshkumar Kumarasingam, chief digital officer, Pratt & Whitney. “La vasta esperienza di Ashish nella trasformazione aziendale e nelle partnership strategiche sosterrà la nostra prossima fase di crescita nel Paese”. Ashish vanta oltre 20 anni di esperienza negli aerospace, space, defense, biometrics and manufacturing sectors. Prima del suo incarico in Thales, Ashish ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali presso Airbus e nella joint venture Tata-Sikorsky. Pratt & Whitney alimenta l’industria aerospaziale indiana da oltre sette decenni e la sua presenza in continua crescita conta ora oltre 800 dipendenti. Oggi, engines and auxiliary power units di Pratt & Whitney supportano quasi 600 velivoli in India, appartenenti a commercial, regional and military aviation, tra cui A320neo family, ATR 72 e gli Indian Air Force C-295 e C-17 Globemaster III.

IATA LANCIA IL FACE AMBASSADORS PROGRAM – L’International Air Transport Association (IATA) ha lanciato il FACE Ambassadors Program, una nuova iniziativa nell’ambito del Future Air Cargo Executives (FACE) Program, volta a promuovere le air cargo career opportunities a un pubblico più ampio e giovane in tutto il mondo. “I FACE Ambassadors svolgeranno un ruolo chiave nell’ampliare la portata dell’iniziativa: guidando iniziative di sensibilizzazione a livello regionale e locale, tra cui il coinvolgimento della comunità e partnership formative, per ampliare la consapevolezza sulle air cargo career opportunities; funzionando da promotori del settore condividendo il loro percorso professionale e le loro intuizioni, con l’obiettivo di ispirare e guidare la prossima generazione di air cargo professionals; contribuendo allo sviluppo e alla promozione dei contenuti, dei webinar e della sensibilizzazione digitale del FACE Summit, contribuendo a creare esperienze di apprendimento e coinvolgimento; coinvolgendo internal and external networks per supportare attivamente le iniziative FACE, promuovendo una cultura di sviluppo dei talenti nell’air cargo sector. Il whitepaper IATA “Making Air Cargo Appealing to Young Talent” ha evidenziato che i leader del settore cargo incontrano sempre maggiori difficoltà nel reclutare e trattenere membri qualificati del team tra le giovani generazioni, con valori lavorativi in continua evoluzione. Il FACE Ambassadors Program affronterà questa sfida presentando l’air cargo come un settore innovativo, con opportunità di crescita. L’impatto del programma sarà monitorato attraverso un calendario annuale di attività e misurato da risultati tangibili”, afferma IATA. “I giovani professionisti desiderano carriere significative con opportunità di crescita, apprendimento e contributo a un futuro più sostenibile. l’air cargo è un’attività di successo su tutti i fronti, ma dobbiamo fare di più per creare percorsi chiari per entrare nel settore. Il FACE Ambassadors Program mette in contatto i leader di oggi con coloro che hanno il potenziale per guidare il settore in futuro. Per costruire una forza lavoro più forte e resiliente per l’air cargo, i FACE Ambassadors offriranno consulenza e approfondimenti concreti sulle grandi opportunità che esistono nel nostro settore”, ha affermato Brendan Sullivan, IATA’s Global Head of Cargo. “Diversi professionisti dell’air cargo hanno già aderito come inaugural Ambassadors, gettando le basi per una comunità globale di sostenitori impegnati a plasmare il futuro dell’air cargo”, conclude IATA.

LOCKHEED MARTIN: NUOVO TEST PER IL PrSM – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin e l’U.S. Army hanno lanciato con successo per la prima volta il Precision Strike Missile (PrSM) da un MLRS M270A2 launcher in uno short-range production qualification test, dimostrando l’integrazione e la prontezza della piattaforma. Il test di volo, condotto presso il White Sands Missiles Range, New Mexico, ha convalidato le prestazioni e l’integrazione del PrSM con il lanciatore M270A2. Lo short-range flight ha anche dimostrato la capacità del missile di manovrare a velocità ipersoniche e di mantenere la precisione, anche nelle condizioni più stressanti. Il PrSM continua a progredire rapidamente attraverso la qualificazione del sistema”.

SKUNK WORKS® E ARQUIMEA SVILUPPANO AI CAPABLE ISR PLATFORMS – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin Skunk Works®, la global technology company advanced aerospace development division, in collaborazione con Arquimea, ha dimostrato una anomaly detection capability for Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR) platforms durante la scansione di un’area di missione. Questa capacità all’avanguardia riduce il numero di scansioni eseguite da un sensore per identificare modelli insoliti o deviazioni dal comportamento previsto in dati, sistemi o processi, in particolare negli spettri elettro-ottici e infrarossi, e migliora notevolmente il rilevamento di cambiamenti nelle caratteristiche fisiche. Questi approcci si sono dimostrati preziosi per prevedere caratteristiche di immagini che potrebbero non essere visibili da un singolo punto di vista. Il rilevamento delle anomalie negli spettri elettro-ottici (EO) e infrarossi (IR) migliora la sicurezza, la risposta alle catastrofi, il monitoraggio ambientale e la sicurezza. Aiuta inoltre a rilevare minacce nascoste, incendi boschivi, inquinamento e guasti alle apparecchiature. Questa tecnologia migliora la consapevolezza, consente di emettere allarmi tempestivi e supporta un processo decisionale più efficace. Sulla base di questi progressi, nel 2025 Skunk Works® e Arquimea esploreranno come queste tecniche possano migliorare altri sensori e il processo decisionale per i sistemi autonomi”.

JETBLUE FOUNDATION LANCIA IL SUO SPRING 2025 GRANT CYCLE – JetBlue informa: “JetBlue Foundation ha lanciato il suo Spring 2025 granting cycle, promuovendo l’innovazione e l’accessibilità nell’aviazione e nella formazione STEM. Nell’ambito della sua missione continua di ispirare e coltivare la prossima generazione di aviatori e ingegneri, la Fondazione accetta ora domande per sovvenzioni fino a $50.000 fino a venerdì 2 maggio 2025. Dalla sua fondazione nel 2013, JetBlue Foundation ha assegnato oltre $3,7 milioni in sovvenzioni e contributi a più di 100 organizzazioni. Questi investimenti hanno amplificato la portata e l’impatto dei programmi di formazione e tutoraggio, aiutando i giovani innovatori a decollare verso un futuro brillante nella scienza, nella tecnologia, nell’ingegneria, nella matematica”.

LA ROYAL NETHERLANDS AIR FORCE E LOCKHEED MARTIN SKUNK WORKS® RAGGIUNGONO UNA RIVOLUZIONARIA F-35 INTEROPORABILITY ALLA RAMSTEIN FLAG – Lockheed Martin Skunk Works® e la Royal Netherlands Air Force (RNLAF) hanno presentato la prima live classified data share al di fuori degli Stati Uniti tra un F-35 in volo e Keystone, un Dutch Command and Control (C2) environment, alla Ramstein Flag, Multi-Domain Operations (MDO) exercise. “In questa esercitazione di volo, gli F-35 olandesi operanti in un ambiente Anti-Access Area Denial (AAPD) hanno rilevato, identificato e trasmesso con successo i dati di puntamento su più ground effector simulati tramite Multifunction Advanced Datalink attraverso un Open Systems Gateway (OSG) di Skunk Works a Keystone. Keystone ha quindi trasmesso i dati a una rocket artillery platform che ha ingaggiato un bersaglio a terra e ne ha confermato l’abbattimento, chiudendo di fatto il cerchio. L’intero processo è stato eseguito dall’inizio alla fine in pochi minuti. Si tratta di un primo e significativo passo avanti nell’integrazione multi-dominio, che dimostra l’interoperabilità dell’F-35 tra diverse nazioni alleate in tempo reale. Sbloccando l’enorme quantità di dati provenienti da un F-35, l’OSG di Skunk Works consente ai sistemi di difesa aerea e missilistica alleati di ricevere informazioni precise sul bersaglio, consentendo loro di rilevare, tracciare e contrastare le minacce in modo più efficace. Questa maggiore consapevolezza situazionale e interoperabilità consentono alle forze congiunte di rispondere in modo più rapido e deciso, rafforzando in definitiva la difesa collettiva di partner e alleati”, afferma Lockheed Martin.