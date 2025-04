Più scelte di viaggio per gli italiani che volano a Varsavia e in Polonia con il codeshare tra LOT Polish Airlines e ITA Airways

LOT Polish Airlines, membro di Star Alliance, ha avviato una collaborazione in codeshare con la compagnia aerea italiana ITA Airways (leggi anche qui). “L’attuale rete di rotte della compagnia di bandiera polacca include voli da Roma, Milano e Venezia. Grazie alla nuova partnership, i viaggiatori provenienti da altre dieci città italiane avranno accesso a voli in codeshare: Bari, Bologna, Brindisi, Firenze, Genova, Catania, Lamezia Terme, Napoli, Palermo e Torino.

Via Roma Fiumicino, gli ospiti possono raggiungere facilmente Varsavia, gli aeroporti regionali polacchi e altre destinazioni della rete globale di LOT Polish Airlines. Ulteriori vantaggi dei voli in codeshare sono una politica sui bagagli registrati e condizioni tariffarie uniformi per l’intera tratta. Inoltre, i passeggeri potranno accumulare miglia Miles & More”, afferma LOT Polish Airlines

“Raggiungere un codeshare agreement con ITA Airways rientra nell’implementazione della strategia, che include l’ampliamento della nostra offerta e il miglioramento della qualità dei nostri servizi”, afferma Robert Ludera, LOT’s Proxy and Director of the LOT Polish Airlines Network unit. “Siamo lieti di dare il benvenuto ai passeggeri del nostro partner a bordo di LOT Polish Airlines, offrendo loro una comoda offerta di trasferimento verso un’ampia gamma di destinazioni nella nostra rete di rotte”.

“Siamo lieti di firmare questo codeshare agreement con LOT Polish Airlines”, aggiunge Joerg Eberhart, CEO and General Manager of ITA Airways. “Questa partnership rappresenta un ulteriore passo significativo nella strategia di crescita di ITA Airways, migliorando la connettività per i nostri passeggeri. Crea una rotta di viaggio privilegiata e conveniente tra Italia e Polonia, rafforzando ulteriormente i legami economici e commerciali tra i nostri due Paesi”.

“Di recente, ITA Airways ha annunciato che entrerà a far parte di Star Alliance. Ciò significa che i passeggeri di LOT Polish Airlines, che viaggiano su voli condivisi LOT e ITA Airways, potranno presto usufruire dei vantaggi offerti dai vettori membri di Star Alliance. I frequent flyer Miles & More possono già accumulare e riscattare miglia per i voli ITA Airways dal 3 febbraio 2025 e LOT Polish Airlines è un partner Miles & More completamente integrato in tutto il mondo.

I voli sono già disponibili per la vendita tramite tutti i canali di vendita. Ulteriori informazioni sui voli LOT Polish Airlines sono disponibili sul sito www.lot.com“, conclude LOT Polish Airlines.

(Ufficio Stampa LOT Polish Airlines – Photo Credits: LOT Polish Airlines)