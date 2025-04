Volotea: siglato accordo con TotalEnergies per il carburante sostenibile

Volotea ha firmato un accordo con TotalEnergies, azienda multi-energia, per l’approvvigionamento di carburante sostenibile per l’aviazione (SAF) da utilizzare sui voli in partenza dagli aeroporti francesi. Il vettore prevede di acquistare fino a 7,5 milioni di litri di SAF tra il 2025 e il 2029, contribuendo così alla riduzione dell’impronta di carbonio dei propri voli dalla Francia.

“Prodotto a partire da scarti e residui, come ad esempio oli da cucina usati o grassi animali, il SAF è compatibile con gli aerei già esistenti senza necessità di modifiche alle infrastrutture o ai motori, ed è oggi considerato il principale strumento per decarbonizzare il trasporto aereo. Infatti, secondo IATA, il SAF puro consente di ridurre le emissioni di CO2 fino al 90% durante l’intero ciclo di vita, rispetto al carburante fossile. Nella pratica quotidiana, il SAF viene oggi miscelato con il cherosene prima del rifornimento degli aeromobili”, afferma Volotea.

“Questo accordo con TotalEnergies, nostro partner chiave, rafforza il nostro impegno per un’aviazione più sostenibile e rappresenta un ulteriore passo verso l’obiettivo della neutralità carbonica del nostro settore entro il 2050″, ha dichiarato Carlos Muñoz, fondatore e CEO di Volotea. “Sebbene la Francia stia compiendo progressi significativi nello sviluppo delle infrastrutture per la produzione di SAF, è fondamentale introdurre un sistema di incentivi per stimolare l’utilizzo di questo carburante e incentivare investimenti in ricerca, sviluppo e produzione su larga scala. Negli ultimi anni Volotea ha avviato numerose iniziative per ridurre il proprio impatto ambientale. Grazie a questo impegno, nel 2024 abbiamo ridotto del 47% le nostre emissioni dirette di CO2 per passeggero-chilometro, avvicinandoci all’obiettivo del -50% entro il 2030 (rispetto al 2012), con l’ambizione di raggiungerlo già nel 2025, con cinque anni di anticipo”.

Louise Tricoire, Direttrice Aviation & Marine Fuel di TotalEnergies, ha aggiunto: “Siamo lieti della firma di questo accordo con Volotea che dimostra la nostra capacità di accompagnare i clienti nella transizione energetica e promuovere un’aviazione più sostenibile. I SAF sono indispensabili per ridurre le emissioni del settore e il loro sviluppo è pienamente coerente con la strategia della nostra azienda”.

“Volotea ha iniziato a integrare il SAF nella propria flotta dal 2022, utilizzando oltre 1,5 milioni di litri di carburante sostenibile. Inoltre, da settembre 2022, la navetta Volotea per Airbus tra Amburgo e Tolosa opera con percentuali di SAF superiori alla media del settore, raggiungendo il 12% nel 2023. A livello europeo, la compagnia collabora con diversi fornitori in Spagna e Italia, promuovendo lo sviluppo del SAF tramite l’impiego di materie prime circolari: queste partnership sono fondamentali per rafforzare la filiera di approvvigionamento e sostenere la transizione sostenibile del trasporto aereo”, conclude Volotea.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)