United Airlines registra la best first-quarter financial performance degli ultimi cinque anni

United Airlines (UAL) ha annunciato i suoi migliori risultati finanziari per il primo trimestre degli ultimi cinque anni, nonostante un contesto macroeconomico difficile.

“United ha registrato un first-quarter profit, con un record revenue di 13,2 miliardi di dollari (+5.4% rispetto al primo trimestre 2024) e una crescita del total revenue per available seat mile (TRASM) dello 0,5% su base annua.

La compagnia ha registrato un first quarter pre-tax earnings di 478 milioni di dollari, con un pre-tax margin del 3,6%, e un adjusted pre-tax earnings di 391 milioni di dollari, con un adjusted pre-tax margin del 3,0%. La compagnia ha inoltre conseguito un diluted earnings per share di 1,16 dollari e un adjusted diluted earnings per share di 0,91 dollari, entro il guidance range all’inizio del trimestre.

United ha generato un operating cash flow pari a 3,7 miliardi di dollari e un free cash flow di 2,3 miliardi di dollari nel trimestre”, afferma United.

“United ha continuato a consolidare la fidelizzazione al brand nel primo trimestre e ha registrato una forte crescita in tutti i suoi diversificati flussi di entrate. I Premium cabin revenue sono aumentati del 9,2%, i Business revenue del 7,4% e quelli della Basic Economy del 7,6% su base annua. I viaggi internazionali sono rimasti solidi. Altri flussi di entrate, come cargo and loyalty, hanno mantenuto una buona tenuta, registrando rispettivamente un aumento del 9,7% e del 9,4% su base annua. Le prenotazioni anticipate nelle ultime due settimane sono rimaste stabili, con le cabine Premium in crescita del 17% e quelle internazionali del 5% su base annua.

United ritiene che la comprovata capacità di conquistare clienti fedeli al brand costituisca un vantaggio competitivo e renderà United resiliente in qualsiasi contesto economico. In risposta all’attuale contesto di domanda, United ridurrà di 4 punti percentuali la scheduled domestic capacity a partire dal terzo trimestre 2025. United sta inoltre continuando ad apportare prudenti modifiche al tasso di utilizzo della sua flotta, tra cui la continua riduzione dei voli fuori stagione nei giorni di minore domanda. La compagnia aerea prevede di continuare con questo approccio anche nel quarto trimestre 2025. Inoltre, come annunciato in precedenza, United ritirerà 21 aeromobili prima del previsto”, prosegue United.

“La nostra strategia dopo la pandemia era semplice: costruire la migliore compagnia aerea al mondo per attrarre clienti fedeli al brand. Le persone di United Airlines hanno realizzato e costruito questa compagnia aerea”, ha dichiarato Scott Kirby, CEO di United. “United Next è sulla buona strada e continueremo a implementare il nostro piano pluriennale che ha permesso a United di prosperare in qualsiasi contesto di domanda. Ci ha garantito margini leader del settore nei periodi di congiuntura favorevole e prevediamo di espandere ulteriormente il nostro vantaggio in periodi di congiuntura difficile. La nostra capacità di conquistare clienti fedeli al brand e la resilienza della nostra attività rappresentano un vantaggio competitivo e stiamo accelerando gli investimenti in prodotti, servizi, tecnologia ed esperienza per ampliare ulteriormente tale vantaggio”.

“Gli investimenti in corso includono i sei gate aggiuntivi all’aeroporto di Chicago O’Hare, che si prevede saranno assegnati a United questo autunno in base a una valutazione preliminare del Chicago Department of Aviation, grazie alla continua crescita e all’impegno di United per Chicago e O’Hare. La compagnia aerea si sta espandendo anche a San Francisco e prevede di avere il Wi-Fi in volo più veloce con Starlink installato su tutta la sua flotta United Express entro la fine dell’anno. I clienti continueranno inoltre a beneficiare dei nostri investimenti tecnologici, come le nuove e più dettagliate connection information nell’app United per aiutarli a effettuare le loro connessioni e le traduzioni in spagnolo, che hanno portato a un aumento dei check-in digitali per i viaggi internazionali.

Le attività di United hanno iniziato il 2025 con un’accelerazione maggiore rispetto a qualsiasi anno precedente dal 2021. Nel primo trimestre la compagnia aerea ha registrato il più ampio schedule in termini di available seat miles nella sua storia, trasportando una media record di oltre 450.000 clienti al giorno. United ha raggiunto il best on-time arrival and departure rate per il primo trimestre dal 2021 e ha dimezzato il seat cancellation rate rispetto al primo trimestre 2024. Operare un’attività sicura e affidabile continua a essere la massima priorità di United.

United prevede utili resilienti nel secondo trimestre e nell’intero 2025, nonostante l’incerto contesto macroeconomico, e sta eliminando 4 punti di scheduled domestic capacity a partire dal terzo trimestre 2025″, conclude United.

(Ufficio Stampa United – Photo Credits: United)