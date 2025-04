SAS presenta “Flavors by SAS”: un nuovo approccio alla ristorazione a bordo

Scandinavian Airlines presenta Flavors by SAS, un nuovo concept di ristorazione a bordo progettato per offrire ai passeggeri un’offerta culinaria più varia e di ispirazione internazionale.

“Il lancio è previsto per il 1° ottobre 2025. Flavors by SAS debutterà insieme alla nuova European Business Class e successivamente si espanderà alle lounge e ai voli intercontinentali.

Sulla base del New Nordic by SAS concept, lanciato nel 2017, Flavors by SAS rappresenta il passo successivo nell’evoluzione della ristorazione a bordo. Mentre New Nordic ha messo in risalto le specialità scandinave con un tocco moderno, Flavors by SAS offre una prospettiva più ampia e globale, offrendo una maggiore varietà, una presentazione migliorata e influenze culinarie internazionali su misura per i viaggiatori SAS di oggi.

L’attuale concept di ristorazione a bordo è al servizio dei passeggeri da otto anni e, con l’evoluzione delle preferenze dei clienti, anche la ristorazione a bordo di SAS deve evolversi”, afferma SAS.

“Sebbene SAS si sia sempre impegnata a portare la Scandinavia nel mondo, questo nuovo concept, Flavors by SAS, porta il mondo in Scandinavia, incorporando sapori audaci e variegati ispirati all’Europa, agli Stati Uniti, all’Asia, al Medio Oriente e al Mediterraneo”, afferma Aron Backström, Vice President Product & Loyalty, SAS.

“SAS sta inoltre introducendo un nuovo approccio di ristorazione più flessibile per migliorare la varietà dei pasti e adattare il servizio a ogni volo. Il nuovo approccio semplifica la modifica dei pasti in base all’orario del volo, alle esigenze di servizio e allo spazio disponibile a bordo, creando un’esperienza culinaria più fluida e di qualità superiore”, prosegue SAS.

Aron Backström prosegue: “L’innovativo approccio di ristorazione di SAS e il sistema di menu a rotazione stabiliscono un nuovo standard nella ristorazione a bordo, offrendo un’alternativa flessibile e incentrata sul cliente ai tradizionali menu statici. Questo modello dinamico posiziona SAS all’avanguardia nell’innovazione e nell’adattabilità dell’airline food and beverage service”.

“Caratteristiche principali del concept Flavors by SAS:

Nuovi menu – un’offerta culinaria più ispirata a livello globale.

Servizio pasti a livelli – Diversi livelli di servizio garantiscono che l’offerta dei pasti sia in linea con la durata e le condizioni del volo, da un servizio più semplice a un vassoio completo con piatti caldi e freddi.

Approccio flessibile alla ristorazione – Questo consente a SAS di combinare i componenti dei pasti per creare combinazioni di vassoi uniche, garantendo varietà e freschezza.

Rotazioni del menu continue – I pasti cambiano frequentemente, garantendo ai viaggiatori abituali la possibilità di sperimentare nuove opzioni.

Presentazione raffinata in Business Class – SAS sostituisce gli articoli monouso con la porcellana, un’esclusiva tazza in porcellana a doppia parete, accessori in vetro e acciaio inossidabile per migliorare l’esperienza culinaria a bordo.

Con la nuova offerta alimentare, SAS sta riducendo gli sprechi alimentari, dando priorità all’approvvigionamento locale ove possibile e riducendo al minimo gli imballaggi in plastica aumentando l’uso di materiali compostabili e riciclabili. Un esempio chiave è l’introduzione di stoviglie in porcellana, che offrono un’alternativa durevole e riutilizzabile agli articoli monouso”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa SAS)