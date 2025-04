News Brevi – 29.04.2025

L’AERONAUTICA MILITARE ALL’ESERCITAZIONE “GAZZA LADRA 2025” – Si è conclusa la scorsa settimana l’esercitazione “Gazza Ladra 2025”, una delle maggiori attività annualmente condotte dal Comando interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (COFS) nel settore delle operazioni militari a tutela dei primari interessi nazionali all’estero. Lo scenario dell’esercitazione, partendo dalla fittizia critica situazione interna di stati confinanti con l’Italia, non appartenenti all’Alleanza Atlantica ma partnerizzati nel quadro di un sistema di sicurezza regionale, è stato incentrato sul rapimento di una troupe di giornalisti italiani in un paese del Mediterraneo da parte di una cellula terroristica, supportata finanziariamente da un terzo stato ostile, che vi operava per rovesciarne il governo. Il COFS, già realmente impegnato con la NATO nel ruolo di Comando framework dello Special Operations Component Command (SOCC), si è trovato a fronteggiare la crisi dovendo fare ricorso a tutti i reparti delle Forze Speciali e agli assetti di volo ad ala fissa e rotante nazionali a propria disposizione, attuando – per la prima volta – l’ipotesi più complessa prevista nel Piano di Contingenza denominato “Rapido” e verificando le capacità di proiezione e schieramento di una Forza d’Intervento lontana dalle sedi stanziali. L’esercitazione ha interessato diversi sedimi dell’Aeronautica Militare sul territorio nazionale, tra cui Roma, Pisa, Poggio Renatico (FE), Grazzanise (CE) quale località principale di richieramento delle Forze di Intervento, Amendola (FG) e Gioia del Colle (BA) quali Basi Intermedie Avanzate, Jacotenente (FG) e Martina Franca (TA) quali aree di obiettivo. A livello di Reparti, hanno partecipato gli Incursori del 17° Stormo di Furbara, piloti ed equipaggi di volo del 9° Stormo di Grazzanise con elicotteri HH-101, personale ed assetti C-130J e C-27J della 46^ Brigata Aerea di Pisa, personale qualificato del 3° Stormo di Villafranca per attività ALARP (Air Landed Aircraft Refuelling Point) e del 16° Stormo “Protezione delle Forze” di Martina Franca con compiti di Role Player e Opposition Forces nonché un assetto APR MQ-9 del 32° Stormo di Amendola. Nell’azione sono stati impiegati anche gli incursori del 9° Reggimento paracadutisti d’assalto “Col Moschin”, del Gruppo Operativo Incursori della Marina Militare e del Gruppo Intervento Speciale dell’Arma dei Carabinieri, integrati da unità del 4° Reggimento “Ranger”, del 185° Reggimento Ricognizione e Acquisizione Obiettivi e del 1° Reggimento Carabinieri paracadutisti “Tuscania”. Sono stati utilizzati in totale quattordici assetti aerei ad ala fissa e rotante per il supporto operativo, tra cui un MQ-9 con funzioni ISR del 32° Stormo di Amendola (FG), un C-130J ed un C-27J della 46^ Aerobrigata di Pisa, sette elicotteri HH-101 del 9° Stormo di Grazzanise (CE), due CH-47F ed un UH-90 del 3° REOS dell’Esercito di Viterbo ed un SH-90 del REA della Marina Militare di Luni (SP) (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AEROPORTI DI PUGLIA: COMUNICATO SU AEROPORTO DI GROTTAGLIE – Aeroporti di Puglia comunica: “In merito alle dichiarazioni rese nei giorni scorsi e riprese dagli Organi d’informazione su una mancata attenzione di Aeroporti di Puglia riguardo allo sviluppo dell’aeroporto di Grottaglie, la Società precisa che i lavori sullo scalo procedono speditamente. Gli interventi procedono a ritmo sostenuto e nel rispetto del cronoprogramma. Un segnale importante che conferma l’impegno concreto di Aeroporti di Puglia e dell’Assessorato regionale ai Trasporti, per restituire piena funzionalità a uno scalo strategico per il territorio che, ricordiamo, è anche il primo spazioporto in Italia. AdP sta dedicando tutta l’attenzione possibile ad attuare, per quanto di propria competenza, ogni intervento necessario affinché la struttura aeroportuale sia messa nelle migliori condizioni operative per far fronte alla domanda di trasporto aereo. Da ieri, infatti, sono in corso trattative commerciali con un importante operatore internazionale, e che confidiamo possano concludersi a breve, che favoriranno lo sviluppo di ulteriori importanti attività sullo scalo. Sul fronte del futuro avvio di collegamenti commerciali, lo studio affidato al Professor Stefano Paleari sulla continuità territoriale apre un interessante scenario anche per lo scalo jonico. Le prime indicazioni, infatti, non escludono che l’aeroporto di Grottaglie possa rientrare tra quelli ammessi ai benefici della continuità territoriale, con ricadute positive per la mobilità dei cittadini e per lo sviluppo economico. Aeroporti di Puglia in questa fase delicata, non intende sovrapporsi alle valutazioni di quanto riportato nello studio in merito alla continuità territoriale che afferiscono, solo ed esclusivamente, alla valutazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti”.

NORWEGIAN: REITAN RETAIL DIVENTA NUOVO CO-PROPRIETARIO DELLA SPENN LOYALTY CURRENCY – Norwegian informa: “Reitan Retail diventa uno dei tre proprietari di Spenn. Insieme alle aziende fondatrici Norwegian e Strawberry, Reitan Retail continuerà a sviluppare Spenn per farla diventare la principale valuta fedeltà nei Paesi Nordici. Spenn sarà di proprietà paritaria delle tre aziende e offrirà un’interessante combinazione di vendita al dettaglio, viaggi aerei e alloggio. I sondaggi mostrano che generi alimentari, carburanti e ricariche, viaggi aerei e alloggio sono ciò che la maggior parte dei clienti desidera nei programmi fedeltà”. “Reitan Retail si impegna a creare la migliore esperienza cliente nella vita quotidiana delle persone, a casa e in viaggio. Vediamo un grande potenziale nell’integrare il nostro programma fedeltà a un’alleanza più ampia, che offrirà ai nostri clienti flessibilità e più opzioni che mai”, ha dichiarato Ole Robert Reitan, CEO di Reitan Retail. Reitan Retail è un’azienda leader nel settore della vendita al dettaglio nei Paesi Nordici e Baltici, con supermercati, minimarket e marchi di mobilità. Ogni giorno, l’azienda serve circa 2 milioni di clienti in Norvegia attraverso marchi affermati come REMA 1000, Narvesen, 7-Eleven e Uno-X Mobility. “I nostri attuali programmi fedeltà continueranno e Spenn li potenzierà ulteriormente. Il primo passo è entrare nel mercato norvegese e ambiamo a far connettere il primo brand all’inizio del nuovo anno. In seguito, introdurremo altri paesi e brand”, ha dichiarato Ole Robert Reitan. Spenn è stato lanciato come valuta fedeltà da Norwegian e Strawberry nel novembre dello scorso anno. L’obiettivo è semplificare l’accumulo e l’utilizzo di Spenn nei programmi fedeltà, offrendo ai membri maggiore flessibilità e un accumulo di punti più rapido. “Fin dai nostri primi colloqui con Strawberry, l’obiettivo è stato quello di sviluppare una nuova valuta fedeltà che creasse ulteriore valore per i nostri soci. L’adesione di Reitan Retail come comproprietario rappresenta un enorme passo avanti verso questo obiettivo, migliorando sia il nostro programma fedeltà, Norwegian Reward, sia il valore di Spenn come valuta fedeltà preferita. Questo offrirà a tutti i clienti di Norwegian, Strawberry e Reitan Retail maggiori vantaggi in futuro. Non vediamo l’ora di iniziare”, ha dichiarato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. L’accordo è soggetto all’approvazione normativa, prevista per l’estate.

AMERICAN AIRLINES: COMUNICATO RIGUARDO LE DISCUSSIONI CON JETBLUE – American Airlines informa: “Ci sono state indiscrezioni di settore e resoconti dei media sulle discussioni tra American Airlines e JetBlue. Per chiarire, American condivide una lettera inviata oggi ai membri del team dal suo Vice Chair and Chief Strategy Officer, Steve Johnson”. “Negli ultimi mesi, abbiamo valutato l’opportunità di potenziare ulteriormente la nostra rete rinnovando la partnership con JetBlue. Come sempre, quando si valutano le partnership, l’obiettivo era quello di far progredire la nostra strategia aziendale e migliorare la nostra proposta ai clienti, basandoci sulla posizione della rete di American Airlines e offrendo ai clienti di un partner l’accesso alla nostra rete globale e al miglior programma fedeltà al mondo, AAdvantage. Sebbene avessimo proposto un’offerta molto allettante a JetBlue, ai suoi clienti e al suo team, col tempo è diventato chiaro che JetBlue si concentrava su priorità aziendali diverse. Alla fine, non siamo riusciti a concordare una struttura che preservasse i vantaggi della partnership che avevamo immaginato, che avesse senso dal punto di vista operativo o finanziario, o che fosse coerente con gli obiettivi aziendali relativi ai premi di viaggio e alle carte co-branded, così importanti per la nostra strategia e per i nostri clienti”, afferma la lettera. “Guardando al futuro: rimaniamo concentrati e aggressivi su New York e Boston, e ci impegniamo a migliorare la nostra proposta per i clienti nel Nord-Est. Nell’ultimo anno abbiamo aggiunto più di 20 nuove rotte da LGA e JFK utilizzando gli slot che ci sono stati restituiti dopo la fine dell’NEA. Insieme ai nostri partner, quest’estate offriremo ai viaggiatori di New York oltre 250 voli giornalieri diretti verso 100 mercati in tutto il mondo, da due terminal eccezionali, tra cui le migliori lounge del nostro sistema. A JFK continuiamo a migliorare la connettività co-localizzando al Terminal 8 con i nostri partner, tra cui British Airways, Iberia, JAL, Qatar e, come annunciato di recente, Alaska e Hawaiian. La continua crescita delle iscrizioni ad AAdvantage nella regione ci rende fiduciosi che il mercato di New York sia sufficientemente ampio e redditizio da supportare e valorizzare diverse reti concorrenti”.

EASA: PUBBLICATO IL PROGRAMMA PNT RESILIENCE WORKSHOP – EASA informa: “È ora pubblicato il programma del Positioning, Navigation and Timing (PNT) Resilience Workshop, che sarà ospitato congiuntamente dall’European Union Aviation Safety Agency (EASA) e dall’International Air Transport Association (IATA) a Colonia il 22 e 23 maggio 2025. Con l’aumento della frequenza e della complessità delle GNSS disruptions, l’industria aeronautica deve andare oltre le strategie di contenimento reattive, puntando su soluzioni complete e lungimiranti. Questo aspetto sarà affrontato in questo evento a partecipazione riservata”.

AEROPORTO DI CATANIA: APERTA LA NUOVA VIP LOUNGE ANGELO D’ARRIGO – L’Aeroporto di Catania informa: “È stata aperta il 28 aprile 2025 la nuova VIP Lounge Angelo D’Arrigo dell’Aeroporto di Catania, un ambiente completamente rinnovato e ampliato, pensato per accogliere in modo più confortevole i passeggeri in transito per lo scalo. Con oltre 400 metri quadrati di superficie e 200 posti a sedere, la nuova Lounge offre spazi moderni e funzionali, aree relax, zone lavoro con Wi-Fi ad alta velocità e un buffet dedicato. L’accesso sarà riservato ai titolari di carte premium e alle convenzioni attive, ma sarà anche acquistabile l’ingresso giornaliero accedendo direttamente in sala. L’apertura della nuova Lounge Business si inserisce nel più ampio piano di sviluppo portato avanti dalla SAC, che mira a elevare la qualità dei servizi e rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze di un traffico passeggeri in crescita che nel 2024 ha superato i 12 milioni, confermando il ruolo strategico dell’aeroporto di Catania per la Sicilia. Presenti insieme all’AD Nico Torrisi, Sua Eccellenza Monsignor Luigi Renna, Arcivescovo di Catania, Maria Cristina Busi Ferruzzi, Presidente Confindustria Catania, Antonino Belcuore, Commissario Straordinario della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e Giovanna Candura Presidente SAC. Uno spazio pensato per un’utenza sempre più attenta a comfort ed efficienza, tramite un ulteriore passo nel rafforzamento dell’offerta aeroportuale”.

ATOBA: EASYJET E WORLD FUEL SIGLANO UN MEMORANDUM D’INTESA PER LA FORNITURA DI SAF – easyJet informa: “easyJet e ATOBA Energy (ATOBA), in collaborazione con World Fuel Services (World Fuel), hanno annunciato la firma di un Memorandum d’Intesa per lo sviluppo della fornitura a lungo termine di Sustainable Aviation Fuel (SAF) per le operazioni di easyJet in Europa e nel Regno Unito. L’accordo supporta la strategia di decarbonizzazione della compagnia aerea e si prevede che sbloccherà la catena del valore del SAF attraverso l’aggregazione del SAF di ATOBA, consentendo la gestione del rischio di volatilità dei prezzi e dell’offerta. Sarà ulteriormente potenziato dalla global jet fuel logistics, blending, storage and distribution infrastructure di World Fuel. L’accordo rappresenta un passo importante verso la scalabilità delle tecnologie SAF avanzate e mira a supportare il percorso di decarbonizzazione di easyJet. ATOBA facilita in modo unico lo sviluppo della produzione di SAF attraverso la gestione del portafoglio di prelievo SAF a monte e a valle. Acquistando da produttori diversificati che utilizzano tecnologie di produzione come Alcohol to Jet, Gas-Fischer Tropsch o Power to Liquids, ATOBA mitiga i rischi tecnologici e di prezzo associati ai diversi percorsi di produzione del SAF e facilita la conclusione di long-term offtake agreements tra airlines, jet-fuel distributors, SAF producers and financial institutions, essenziali per la crescita del settore. World Fuel intende gestire la logistica, la miscelazione, lo stoccaggio e l’adempimento normativo per i mandati dell’UE e del Regno Unito. Il ruolo di World Fuel nel garantire la perfetta integrazione del SAF nella supply chain di easyJet sottolinea l’impegno congiunto delle parti nello sviluppo di una end-to-end sustainable aviation fuel supply chain efficiente e conforme alle normative”. Raminder Shergill, Director of Tax & Fuel Strategy at easyJet, ha commentato: “Siamo profondamente impegnati a promuovere la crescita della Sustainable Aviation Fuel industry e siamo entusiasti di vedere ATOBA introdurre il suo approccio innovativo per catalizzare lo sviluppo del mercato SAF. Affrontando le sfide a lungo termine relative all’offtake che hanno ostacolato gli investimenti nei progetti SAF, l’approccio di ATOBA apre la strada a un’espansione accelerata del settore, a una maggiore fiducia negli investimenti e a prezzi credibili e sicurezza dell’approvvigionamento per easyJet”. Arnaud Namer, co-fondatore e CEO di ATOBA Energy, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di collaborare con easyJet e World Fuel, due leader del settore dell’aviazione che stanno adottando misure coraggiose e proattive per accelerare la transizione del settore verso i SAF”. Duncan Storey, World Fuel Senior Vice President (EMEA), ha dichiarato: “La nostra collaborazione con easyJet e ATOBA sottolinea il nostro impegno ad ampliare l’accesso globale al SAF. Gestiamo la logistica e la conformità normativa per garantire la perfetta integrazione del SAF sul mercato”.

DELTA AIR LINES INTRODUCE L’AIRBUS A350-900 CON DELTA PREMIUM SELECT VERSO SANTIAGO DEL CILE – Delta informa: “Il 3 maggio 2025, i passeggeri Delta che volano tra Atlanta (ATL) e Santiago del Cile (SCL) potranno sperimentare un nuovo modo di godere di comfort e servizio migliorati in volo, grazie all’introduzione da parte della compagnia dell’Airbus A350-900 all’avanguardia. Il nuovo aeromobile offre quattro diverse esperienze di prodotto: Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin. Tra i punti di forza c’è la Delta Premium Select (DPS), una cabina tra Delta One (la business class di Delta) e Comfort+ (la classe economica), che si colloca all’incrocio tra lusso e praticità, offrendo un’esperienza di viaggio di livello superiore ai clienti che apprezzano spazio extra, un servizio attento e dettagli raffinati, che fanno la differenza sui voli a lungo raggio. L’aereo fa parte del continuo investimento di Delta in America Latina, offrendo più opzioni di viaggio ai clienti della regione”. “Delta è orgogliosa di offrire un prodotto di qualità superiore a chi viaggia tra Atlanta e Santiago del Cile. I nostri clienti apprezzano il comfort e un servizio eccellente e la Delta Premium Select è progettata per offrire proprio questo”, ha dichiarato Luciano Macagno, Delta Managing Director for Latin America, the Caribbean and South Florida. “Sulla rotta Atlanta-Santiago, l’Airbus 350-900 sarà dotato di 40 poltrone Delta Premium Select, che offrono sedute più ampie e una maggiore reclinazione rispetto alla Main Cabin, con poggiatesta e poggiapiedi regolabili. I passeggeri troveranno una ristorazione ispirata alla cucina locale e l’esclusiva possibilità di preselezionare i pasti a bordo, come Delta One. Per migliorare il comfort a bordo, i passeggeri riceveranno anche morbide coperte, cuscini in memory foam e amenity kits artigianali del marchio messicano Someone Somewhere. Oltre ai 40 posti in Delta Premium Select, l’A350-900 offre altre tre opzioni di posti per soddisfare diverse esigenze di viaggio, per un totale di 275 posti a bordo: 40 posti in Delta One, la cabina di lusso esclusiva di Delta con letti completamente reclinabili e servizio personalizzato; 36 posti in Delta Comfort+, con spazio extra per le gambe e spazio dedicato nelle cappelliere; 159 posti in Main Cabin, con servizio attento e accesso al pluripremiato sistema di intrattenimento di bordo Delta”, conclude Delta.

L’ICAO COUNCIL PRESIDENT RAFFORZA LA COOPERAZIONE CON IL KUWAIT – L’ICAO Council President Salvatore Sciacchitano, His Highness the Crown Prince of Kuwait Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah e l’Acting Kuwait Prime Minister Sheikh Fahad Al-Yousef, hanno affrontato l’importanza strategica di promuovere lo sviluppo dell’aviazione civile e la cooperazione internazionale in incontri bilaterali, durante la recente missione del Sig. Sciacchitano in Kuwait. L’incontro ad alto livello tenutosi a Palazzo Bayan il 16 aprile 2025 ha visto la partecipazione di: Sheikh Abdullah Ali Abdullah Al-Salem Al-Sabah, Deputy Minister, Minister of Defense and Acting Minister of Interior; Sheikh Humoud Al-Mubarak Al-Sabah, President of the Civil Aviation Authority; Retired Lieutenant General Jamal Mohammad Al-Theyab, Director of His Highness the Crown Prince’s Office; Mazen Eissa Al-Eissa, Undersecretary for Foreign Affairs. Durante gli incontri, il Kuwait ha ribadito il suo forte impegno per lo sviluppo dell’aviazione civile internazionale e ha espresso il suo sostegno a una maggiore collaborazione con l’ICAO e altre organizzazioni specializzate. Il Presidente Sciacchitano ha riconosciuto la leadership del Kuwait nel progresso delle infrastrutture aeronautiche e il recente traguardo raggiunto con il nuovo Kuwait International Airport Terminal 2 e la Cargo City. Ha sottolineato la disponibilità dell’Organizzazione a rafforzare il suo impegno con il Kuwait attraverso un aumento delle visite, la cooperazione tecnica e la partecipazione ai forum aeronautici globali. Il Council President, accompagnato dall’ICAO Middle East (MID) Regional Director Mr. Mohamed Farea, ha concluso la missione di due giorni con chiari percorsi per una cooperazione rafforzata tra l’ICAO e il Kuwait. Questo impegno sostiene la più ampia strategia regionale dell’ICAO per migliorare aviation safety, security and sustainability.

I GULFSTREAM FIELD AND AIRBORNE SUPPORT TEAM CONTINUANO LA LORO ESPANSIONE STRATEGICA – Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato oggi l’apertura della sua nuova Gulfstream FAST location a White Plains, New York. Situata presso Westchester County Airport, offre FAST technicians altamente qualificati per supportare le esigenze di assistenza degli aeromobili, sia in loco che nelle aree circostanti. Questa notizia supporta ulteriormente l’espansione globale del FAST program di Gulfstream, che ha continuato a crescere ed evolversi nel corso degli anni, aumentando la sua capacità di supporto sul campo per servire al meglio i clienti e la crescente flotta Gulfstream. Oggi, il supporto clienti Gulfstream si concentra sull’aggiunta di nuove FAST bases in aree con un’elevata attività di clienti, come White Plains. “Valutiamo costantemente la nostra offerta di servizi in base alla crescita della flotta, ai movimenti degli aeromobili e alla domanda dei clienti, mentre identifichiamo aree di espansione, potenziando la nostra presenza globale per soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti”, ha affermato Lor Izzard, senior vice president, Gulfstream Customer Support. “I nostri clienti rimangono al centro di tutto ciò che facciamo e questo cambiamento nell’impiego dei nostri FAST teams è stato una risposta diretta al loro feedback”. FAST è stato originariamente lanciato negli Stati Uniti per rispondere rapidamente a qualsiasi aircraft on ground (AOG) situation. Il team si è espanso per la prima volta all’estero nel 2011 e da allora il programma è cresciuto significativamente. Oggi ci sono 150 Gulfstream FAST technicians e 24 FAST bases in tutto il mondo. Nel 2024, il team si è espanso di oltre il 40% e nuovi FAST team members sono già stati aggiunti quest’anno, con future opportunità di crescita negli Stati Uniti occidentali, in Europa, in Medio Oriente e nella regione Asia-Pacifico. FAST fa parte del Gulfstream Customer Support network, che comprende oltre 5.500 team members e rappresenta oltre il 25% dell’organico totale di Gulfstream a livello mondiale.

BELL BOEING CELEBRA L’U.S. AIR FORCE CV-22 PROGRAM OF RECORD – Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., e Boeing, celebrano l’imminente completamento del CV-22 Program of Record (POR) per la U.S. Air Force. Bell e Boeing hanno celebrato il traguardo produttivo del V-22 Osprey durante una cerimonia presso il Bell Amarillo Assembly Center il 18 aprile. “Completare la produzione del velivolo CV-22 per l’U.S. Air Force è un immenso onore e una testimonianza degli straordinari uomini e donne che hanno lavorato per progettare, ingegnerizzare e costruire questi incredibili velivoli”, ha dichiarato Eldon Metzger, Bell V-22 program director. “Raggiungendo questo traguardo nella produzione del CV-22, intraprendiamo il prossimo capitolo del nostro percorso, passando dalla produzione a pieno regime al supporto dell’intera flotta”. Il V-22 è il primo tiltrotor aircraft introdotto in servizio militare. L’U.S. Air Force è la prima delle forze armate statunitensi che impiega il V-22 Osprey con improved nacelles, a completare il suo program of record for new build aircraft. “Il CV-22 Osprey rappresenta la dedizione e la determinazione di tutti coloro che hanno contribuito alla creazione di un velivolo e di capacità uniche per l’U.S. Air Force”, afferma Kathleen (KJ) Jolivette, vice president and general manager, Vertical Lift for Boeing Defense, Space & Security. “Siamo orgogliosi di tutto il lavoro svolto nel programma nel corso degli anni e non vediamo l’ora di mantenere il CV-22 per i decenni a venire a supporto delle sue operazioni mission-critical”. La Air Force variant dell’Osprey è progettata specificamente per special operations missions. La produzione finale del CV-22 terminerà nei prossimi mesi prima della consegna all’U.S. Air Force. Con il completamento del V-22 Program of Record, il Team Osprey, il gruppo di partner industriali che supporta il V-22, si concentra ora sul supporto e sugli aggiornamenti dell’intera flotta per la U.S. Air Force Osprey variant. Bell e Boeing continuano a costruire nuove MV-22 and CMV-22 variants per U.S. Marine Corps e Navy.