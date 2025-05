easyJet, ATOBA e World Fuel siglano un protocollo d’intesa per l’approvvigionamento a lungo termine di SAF

easyJet e ATOBA Energy (ATOBA), in partnership con World Fuel Services (World Fuel), hanno firmato un protocollo d’intesa (MoU) per garantire un approvvigionamento a lungo termine di carburante sostenibile per l’aviazione (SAF) alle operazioni di easyJet in Europa e nel Regno Unito.

“L’accordo rafforza la strategia di decarbonizzazione di easyJet e intende sbloccare il potenziale dell’intera catena del valore dei SAF, combinando i servizi di aggregazione SAF di ATOBA, che permetteranno di gestire efficacemente la volatilità di prezzi e volumi, e le consolidate infrastrutture globali di logistica, blending, stoccaggio e distribuzione di World Fuel“, afferma easyJet.

“Questa intesa segna un passo cruciale verso la scalabilità delle tecnologie avanzate di produzione di SAF e supporta il percorso di riduzione delle emissioni di easyJet.

Il mercato del SAF fatica a crescere secondo le necessità ambientali e normative: occorrono contratti pluriennali a prezzi stabili per garantire il ritorno sugli investimenti, mentre easyJet richiede prezzi competitivi in un settore emergente e tecnologicamente diversificato.

Il modello distintivo di ATOBA offre una soluzione concreta. ATOBA facilita infatti lo sviluppo della produzione di SAF gestendo centralmente il portafoglio di offtake upstream e downstream: acquisendo volumi da produttori che impiegano tecnologie come Alcohol to Jet, Fischer-Tropsch o Power to Liquids, ATOBA mitiga rischi tecnologici e finanziari, abilitando accordi di acquisto pluriennali tra compagnie aeree, distributori di jet fuel, produttori di SAF e istituzioni finanziarie.

World Fuel curerà logistica, blending, stoccaggio e conformità alle normative UE e UK. Il suo intervento garantisce un’integrazione senza soluzione di continuità del SAF nella supply chain di easyJet, confermando l’impegno congiunto a instaurare una filiera efficiente e conforme ai requisiti di legge per i carburanti sostenibili”, prosegue easyJet.

Raminder Shergill, Director of Fuel Strategy di easyJet, ha commentato: “Siamo profondamente impegnati a promuovere lo sviluppo dell’industria del Sustainable Aviation Fuel e accogliamo con entusiasmo l’approccio innovativo di ATOBA, che catalizza la crescita del mercato dei SAF. Affrontando le sfide legate agli accordi di offtake a lungo termine, storicamente ostacolo agli investimenti nei progetti SAF, la soluzione di ATOBA apre la strada a un’espansione più rapida del settore, a maggiore fiducia da parte degli investitori e a prezzi e disponibilità di fornitura certi per easyJet”.

Arnaud Namer, co-fondatore e CEO di ATOBA Energy, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di collaborare con easyJet e World Fuel, due punti di riferimento nell’aviazione che adottano misure coraggiose e proattive per accelerare la transizione verso i Sustainable Aviation Fuels. Grazie alla loro esperienza nella gestione estremamente efficiente dei costi operativi, stanno tracciando un modello di eccellenza per l’intero settore. Siamo entusiasti di supportare questa trasformazione con i nostri servizi di aggregazione SAF, offrendo alle compagnie aeree vantaggi competitivi duraturi nel passaggio a carburanti più sostenibili”.

Duncan Storey, Senior Vice President EMEA di World Fuel, ha dichiarato: “La collaborazione con easyJet e ATOBA sottolinea il nostro impegno a estendere l’accesso globale ai Sustainable Aviation Fuel. Gestendo logistica, blending, stoccaggio e conformità regolatoria, lavoriamo per garantire un’integrazione fluida del SAF sul mercato, supportando i produttori e collegando i clienti attenti alla sostenibilità con soluzioni di fornitura all’avanguardia”.

“Mentre il settore dell’aviazione avanza verso un futuro sostenibile, ATOBA, easyJet e World Fuel sono orgogliosi di guidare questa evoluzione”, conclude easyJet.

