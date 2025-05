ITA Airways presenta la nuova Runway Lounge di Milano Linate

ITA Airways inaugura la nuova Runway Lounge all’interno dell’aeroporto di Milano Linate, la quale aprirà ufficialmente le porte ai clienti il prossimo 15 maggio. “La rinnovata lounge della Compagnia è frutto del progetto dell’agenzia di branding Robilant Associati, con lo scopo di instaurare un dialogo innovativo ma familiare tra ITA Airways e i propri passeggeri.

L’ispirazione alla base della nuova Runway Lounge di ITA Airways nasce dalla volontà di celebrare il Made in Italy in tutte le sue sfaccettature. Grazie alla collaborazione con una selezione di partner d’eccellenza è stato realizzato uno spazio che incarna la cultura e la tradizione italiana, proiettandole verso il futuro. Un ambiente unico, pensato per offrire un’esperienza immersiva e contemporanea. Lo spirito italiano, intrecciato nel DNA della Compagnia, costituisce l’elemento permeante che ha guidato l’intero design di questa esperienza di viaggio, dall’ingresso in aeroporto all’arrivo a destinazione”, afferma ITA Airways.

“Sono felice di presentare la nostra nuova Runway Lounge di Milano”, ha dichiarato Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways. “Uno dei pilastri di ITA Airways è la centralità del cliente e, fin dal primo giorno, ci impegniamo a garantire ai nostri passeggeri un servizio sempre più efficiente e di qualità, in grado di soddisfare ogni loro esigenza. La riapertura della Lounge presso l’aeroporto di Linate conferma l’importanza che Milano e questo scalo hanno nella nostra strategia di crescita. Linate è un aeroporto strategico per noi, non solo perché rappresenta un importante City Airport per il traffico business, ma anche per i passeggeri leisure che da qui possono raggiungere 27 destinazioni dirette e, attraverso i voli dall’aeroporto di Roma Fiumicino, avere accesso a tutto il network della Compagnia, incluse le 16 destinazioni intercontinentali. Nei primi tre mesi dell’anno sono partiti dall’aeroporto di Milano Linate 1,25mln di passeggeri, un risultato che testimonia che stiamo procedendo nella direzione corretta”.

“Il nome “Runway” possiede un duplice significato, da un lato richiama la pista di decollo e atterraggio degli aeromobili, simbolo del volo e della mobilità, dall’altro rievoca le passerelle su cui sfilano le collezioni di moda, omaggio all’eccellenza stilistica italiana e alla città di Milano, capitale mondiale della moda. Runway Lounge, come tutte le altre sale di ITA Airways, è stata pensata per essere non solo uno spazio di attesa, ma soprattutto un luogo autentico dove sentirsi a casa, per cominciare l’esperienza di viaggio all’insegna dell’italianità.

Runway Lounge, la prima sala ITA Airways ad esibire l’endorsement “Member of Lufthansa Group”, è ubicata in posizione strategica per i passeggeri in partenza e in arrivo all’aeroporto di Milano Linate, precisamente vicino ai gates A17 e A21. È aperta tutti i giorni dalle ore 6.00 alle 22.00 e ricopre un’area di 482 metri quadrati con 125 sedute. La Lounge è caratterizzata da tre zone: una food, una relax e una business. Tra i servizi offerti sono inclusi per il comfort dei passeggeri: connessione WiFi, edicola digitale e postazioni di lavoro riservate, ideali per chiamate e riunioni.

I partner d’eccellenza che hanno contribuito alla realizzazione di Runway Lounge sono Campari Group, illycaffè, iGuzzini e Poltrona Frau.

Possono accedere alla Lounge tutti i passeggeri con biglietto in classe Business di ITA Airways e delle compagnie di Lufthansa Group, i soci Executive e Premium del programma fedeltà Volare, i soci Hon Circle e Senator del programma Miles&More e i titolari della Star Alliance Gold Card in partenza con i voli Lufthansa Group. Sono inoltre benvenuti i soci ITA Airways American Express Gold o Platinum e i clienti dei Partners Frequent Flyer che viaggiano su un volo ITA Airways“, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Photo Credits: ITA Airways)