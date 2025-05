Airbus diventa il primo OEM a ricevere l’approvazione normativa per VR-Based Type Rating Training, con i simulatori di Loft Dynamics

Loft Dynamics, leader in qualified virtual reality (VR) flight simulation technology e unico VR flight simulation training device (FSTD) approvato da Airbus Helicopters, ha annunciato un traguardo storico per il settore: Airbus Helicopters è diventato il primo OEM a ricevere l’approvazione normativa per erogare un pilot type rating program utilizzando un virtual reality (VR) flight simulator. L’approved training organization (ATO) dell’azienda è stata ufficialmente autorizzata dalla French Civil Aviation Authority (DGAC) a condurre l’AS350 B3e type rating training utilizzando il Loft Dynamics VR simulator.

“Questo risultato si basa su un’ondata di progressi normativi in Europa. Alla fine del 2023, l’European Union Aviation Safety Agency (EASA) è diventata la prima autorità a qualificare formalmente il Loft Dynamics H125 VR simulator, autorizzandolo in modo esclusivo per tutti gli aspetti di pilot training and checking. Ora, la DGAC francese è diventata la prima autorità nazionale ad agire in base a questo nuovo quadro normativo, approvando un type rating program che utilizza un certified VR FSTD e l’aeromobile, senza richiedere un full flight simulator. Questo allineamento tra policy, innovazione e pratica operativa segna una svolta per il settore. Il risultato è più di una semplice pietra miliare dal punto di vista normativo: fornisce al settore il primo modello chiaro e ripetibile di come OEM, ATO e autorità di regolamentazione possano collaborare per estendere un pilot training più sicuro e accessibile, in Europa e nel mondo”, afferma Loft Dynamics.

“L’helicopter training e il checking si sono trovati a lungo di fronte a un doloroso compromesso: affidarsi a full flight simulators ad accesso limitato e dai costi proibitivi oppure eseguire manovre ad alto rischio a bordo del velivolo stesso”, ha affermato Fabi Riesen, CEO of Loft Dynamics. “Un terzo di tutti gli incidenti con elicotteri si verifica durante training and checking: questo la dice lunga. Con questa approvazione, Airbus, EASA e DGAC hanno dimostrato come stiamo iniziando a invertire questa tendenza e come si prospetta il futuro di un pilot training più sicuro e accessibile. Questo traguardo dimostra che la nostra VR technology è pronta a supportare complex certification programs, anche con uno degli OEM più rispettati al mondo. Si basa inoltre sull’importante lavoro normativo svolto dall’EASA e riflette la coraggiosa leadership di Airbus nel trasformare in realtà la visione di un training più sicuro e scalabile”.

“Sono entusiasta di annunciare che la nostra ATO ha ricevuto l’approvazione dalla DGAC francese per rilasciare l’AS350B3e type rating utilizzando una combinazione di Loft dynamics VR simulator and helicopter”, afferma Yann Guerin, head of training operations at Airbus Helicopters. “Si tratta di un traguardo importante per noi, in linea con l’obiettivo di Airbus Helicopter di ridurre il numero di accidents for light helicopters in tutto il mondo. La sicurezza dei nostri clienti è fondamentale per noi”.

Airbus Helicopters utilizzerà il Loft Dynamics VR H125 simulator situato presso la sua training academy in Marignane, Francia.

