Delta Air Lines celebra 25 anni a Venezia

Venticinque anni di voli per gli Stati Uniti con Delta Air Lines da Venezia: la compagnia aerea americana, che nel 2025 celebra anche il suo centenario, ha infatti inaugurato il suo primo volo per New York-JFK il 10 maggio del 2000 e, da allora, ha trasportato più di tre milioni di passeggeri sui suoi collegamenti tra Venezia e gli USA.

“Delta collega oggi Venezia all’Aeroporto Internazionale JFK di New York con un volo giornaliero operato dall’inizio di marzo fino alla fine dell’anno. L’Aeroporto Internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta è inoltre servito con un collegamento stagionale giornaliero operativo dalla fine di marzo, al quale si aggiungeranno ulteriori tre frequenze settimanali a partire dall’11 giugno. Oltre ad offrire servizi diretti per i maggiori hub della compagnia negli USA, i voli danno ai passeggeri la possibilità di continuare il proprio viaggio con collegamenti in coincidenza verso numerose destinazioni in tutto il Nord America”, afferma Delta.

“Celebrare 25 anni di presenza a Venezia è per noi motivo di grande soddisfazione. Questo anniversario arriva, inoltre, nell’anno in cui Delta festeggia il suo primo secolo di storia, che l’hanno portata a solcare i cieli di tutto il globo e a raggiungere moltissimi traguardi nel mondo dell’aviazione”, ha detto Matteo Curcio, Senior Vice President Delta per l’Europa, il Medio Oriente, l’Africa e l’India. “Dal 2000 abbiamo più che raddoppiato i nostri servizi dall’aeroporto Marco Polo, permettendo a milioni di americani di visitare la città lagunare e il Veneto, ma anche a moltissimi veneti di recarsi negli Stati Uniti, per lavoro, turismo o per studiare. Negli anni, Delta è cresciuta non solo a Venezia, ma in tutta Italia, diventando il primo vettore per numero di collegamenti offerti tra Italia e Stati Uniti. Quest’estate, Delta offrirà un totale di 110 collegamenti settimanali tra il Belpaese e gli USA”.

“L’anniversario di Delta a Venezia è per noi l’occasione di sottolineare come l’attivazione del volo su New York, 25 anni fa, abbia costituito l’inizio dello sviluppo del nostro scalo verso il Nord America. La compagnia fu la prima a crederci e la linea sull’hub di JFK fece letteralmente da apripista a quanto seguì negli anni, fino ai giorni nostri, in cui il Marco Polo è collegato complessivamente con otto scali tra Usa e Canada. Possiamo dire che Delta, con i suoi voli su New York e Atlanta, è stata fondamentale per lo sviluppo dell’aeroporto come terzo gateway intercontinentale italiano”, ha dichiarato Enrico Marchi, Presidente del Gruppo SAVE.

“Delta opera i voli per New York JFK e per Atlanta da Venezia utilizzando, rispettivamente, un aeromobile Boeing 767-300, un Boeing 767-400 e un A330-200 (seconda frequenza per Atlanta), che presentano le classi di servizio Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin.

La classe Delta One offre poltrone completamente reclinabili equipaggiate con biancheria da letto in materiale riciclabile e menù stagionali di quattro portate curati da chef di grido, oltre a una sofisticata carta di etichette, tra le quali figura lo champagne Taittinger. Inoltre, grazie alla recente partnership con la casa di moda di lusso Missoni, i clienti Delta One troveranno a bordo un amenity-kit ed elementi di design che caratterizzano l’esperienza di viaggio in Delta One.

In Delta Premium Select i passeggeri dispongono di maggiore spazio per rilassarsi e distendersi grazie a poltrone più ampie, una reclinazione più profonda e un servizio ulteriormente migliorato. In tutte le cabine, i passeggeri usufruiscono del servizio di cibo e bevande ed hanno accesso a oltre 1.000 ore di intrattenimento tramite Delta Studio.

Nell’ambito del suo impegno in innovazione e tecnologia, la compagnia sta dotando i suoi voli internazionali del servizio Wi-Fi veloce e gratuito. Già oggi, tutti i passeggeri che volano all’interno del network transatlantico Delta tra Europa e Stati Uniti hanno accesso al Wi-Fi Delta Sync gratuito e veloce, fornito da T-Mobile“, prosegue Delta.

“Delta sta inoltre investendo nell’esperienza offerta ai passeggeri in aeroporto prima della partenza con l’apertura delle sue nuove Delta One Lounge, la prima delle quali è stata inaugurata a New York . La lounge riflette l’architettura e l’atmosfera della Grande Mela e offre una varietà di esperienze premium, come un ristorante-brasserie, un iconico bar, una lounge con biblioteca dai tocchi di design firmati Missoni, un’area benessere e molto altro ancora”, continua Delta.

I voli Delta da Venezia per New York-JFK e Atlanta sono operati come segue, in collaborazione con i partner europei Air France, KLM e Virgin Atlantic:

DL 289 – Partenza da Venezia 13.55 – Arrivo a New York JFK 17.30 – Giornaliero

DL 288 – Partenza da New York JFK 18.40 – Arrivo a Venezia 09.20 (+1 giorno) – Giornaliero

DL 139 – Partenza da Venezia 11.20 – Arrivo ad Atlanta 16.00 – Giornaliero

DL 138 – Partenza da Atlanta 20.30 – Arrivo a Venezia 11.55 (+1 giorno) – Giornaliero

DL 193 – Partenza da Venezia 09.00 – Arrivo ad Atlanta 13.45 – Mer/ven/dom dall’11.06.2025

DL 192 – Partenza da Atlanta 15.30 – Arrivo a Venezia 07.00 (+1 giorno) – Mar/gio/sab dal 10.06.2025

Per ulteriori informazioni e per prenotare i voli, visitare il sito delta.com.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Gruppo SAVE – Photo Credits: Delta Air Lines – Gruppo SAVE)