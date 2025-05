Emirates: l’anno più intenso per i bagagli, ottimi risultati nel baggage handling

Emirates informa: “Con i viaggi globali ai massimi storici, Emirates ha confermato il suo anno più intenso per il baggage handling. Tra aprile 2024 e marzo 2025, Emirates ha gestito oltre 2,8 milioni di bagagli al mese, con una media di 100.000 al giorno, da Dubai verso 140 destinazioni globali. Queste cifre segnano un aumento del 3,7% del totale dei bagagli rispetto all’anno scorso. Nonostante la complessità delle sue operazioni, Emirates ha mantenuto un baggage handling success rate del 99,9% dal suo hub di Dubai.

L’eccellente performance statistica di Emirates nel baggage handling la colloca tra le compagnie aeree più performanti al mondo. Il 99,9% di tutti i bagagli provenienti da Dubai o in transito giunge al proprietario in tempo, alla destinazione corretta. L’Emirates rate of ‘baggage mishandling’, che può essere definito come ‘delayed, lost or misplaced baggage’, è minimo, pari a 1,4 su 1.000 presso l’hub di Dubai, quasi 30 volte inferiore rispetto ad altri operatori”.

“A livello globale, quando i bagagli dei clienti Emirates subiscono inevitabilmente ritardi, il 91% viene riconsegnato ai proprietari entro 72 ore. A livello internazionale, questo tasso è notevole perché Emirates gestisce principalmente international baggage and international transfer baggage, quindi i bagagli vengono trasportati in viaggi lunghi e complessi che richiedono un livello di attenzione significativamente maggiore rispetto ai viaggi domestici.

Il Lost and Found è un altro settore in cui Emirates eccelle, con il 94% dei valuable items recuperati e restituiti ai clienti a Dubai entro 60 minuti, grazie a un team dedicato. Questi oggetti vengono ritrovati a bordo degli aerei Emirates e presso il Dubai International (DXB) Terminal 3 e sono contrassegnati come ‘valuable’ perché sono oggetti essenziali per l’esperienza di viaggio dei clienti Emirates: passaporti, portafogli e telefoni”, prosegue Emirates.

“Nel 2024 la compagnia aerea ha introdotto Emirates Bag Connect, uno strumento disponibile per i clienti sull’app e sul sito web di Emirates, che offre una panoramica completa del viaggio del bagaglio, con un tempestivo baggage status tracking. È stata inoltre introdotta una funzionalità aggiuntiva per consentire ai clienti di monitorare la consegna di bagagli smarriti, un servizio ora disponibile in 80 punti del network Emirates.

Nell’Emirates Dubai hub, su 2,8 milioni di bagagli gestiti mensilmente, in media 2.300 bagagli vengono trovati privi di etichetta. I team di Emirates e dnata collaborano per rintracciare in modo proattivo il proprietario e in media l’80% di questi bagagli viene recuperato e caricato sull’aereo prima della partenza del volo, garantendo l’assenza di disagi per il cliente”, continua Emirates.

“Nelle rare occasioni in cui il bagaglio subisce un ritardo, possono verificarsi diversi scenari. A volte i baggage tags vengono accidentalmente strappati, oppure occasionalmente un bagaglio può cadere dall’underground baggage belt durante una curva. Un volo in coincidenza potrebbe subire ritardi inevitabili a causa delle condizioni meteorologiche o di un sick passenger, rendendo impossibile rimuovere e ricaricare in tempo il bagaglio sul volo in coincidenza. In questo caso, il bagaglio del cliente viene immediatamente caricato sul volo successivo. Questa operazione viene eseguita automaticamente da una combinazione di sistemi complessi: Baggage Handling System by Dubai Airport, Baggage Reconciliation System by dnata, Emirates Bag Connect.

Emirates attribuisce il suo best-in-class baggage handling a sistemi robusti e procedure altamente tecnologiche, tra cui un investimento multimilionario in un software che Emirates ha adattato alle esigenze specifiche, offrendo una visibilità completa dell’intero viaggio. In un viaggio Emirates medio da Dubai, il bagaglio del cliente intraprende un percorso autonomo, interagendo con molti membri del team Emirates. I passaggi possono includere un carrello portabagagli, un addetto al check-in e il baggage belt, la “Boss Room” dove i bagagli vengono scansionati con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia, il carico nei dnata baggage containers e sui carrelli mobili diretti agli aerei Emirates, prima di partire per il mondo e incontrare gli addetti ai bagagli in una nuova destinazione”, prosegue Emirates.

“L’impegno di Emirates per l’innovazione e l’eccellenza garantisce che tutti i sistemi e le operazioni siano stati costantemente migliorati negli ultimi due decenni da un team di livello mondiale. Il team Emirates viene inoltre regolarmente formato secondo i più alti standard sia a Dubai che in tutto il mondo, con ground handlers e altro personale operativo che partecipano a corsi di formazione virtuali e manuali su sistemi, processi, standard e best practices, nonché a presentazioni di nuovi prodotti e servizi. Essendo la più grande compagnia aerea internazionale al mondo, con voli verso 140 destinazioni da uno degli aeroporti più trafficati al mondo, la perfetta collaborazione tra Emirates, dnata e Dubai Airports garantisce la promessa ‘fly better’ sia ai clienti Emirates che ai loro bagagli”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)