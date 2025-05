AviLease piazza il primo ordine diretto con Boeing per un massimo di 30 737 MAX

Boeing e AviLease, un global aircraft lessor con sede in Arabia Saudita, hanno annunciato che il lessor ha piazzato il suo primo ordine diretto di aerei Boeing, con un firm purchase per 20 737-8 e opzioni per altri 10.

“L’accordo consente ad AviLease di ampliare il suo portfolio in crescita e di fornire ai suoi clienti aeromobili di ultima generazione a basso consumo di carburante”, afferma Boeing.

“Siamo lieti di concludere il nostro primo direct Original Equipment Manufacturer (OEM) order, a completamento della nostra strategia di crescita per raggiungere i vertici del settore”, ha dichiarato Edward O’Byrne, CEO di AviLease. “Basandosi sui rating investment grade recentemente ottenuti, questa transazione dimostra la nostra capacità di operare su tutti i canali di mercato, inclusi sale and lease-back, secondary trading, M&A e ora direct OEM purchasing. Questi nuovi velivoli accelereranno la nostra crescita e ci consentiranno di fornire latest generation, fuel–efficient fleet solutions. Esprimiamo la nostra gratitudine al team Boeing per il solido rapporto a lungo termine che abbiamo costruito”.

“Il single-aisle order è in linea con il piano strategico del Kingdom of Saudi Arabia per trasformare il Paese in un hub aeronautico globale. Gli aerei contribuiranno all’obiettivo del Paese di servire 330 milioni di passeggeri e attrarre 150 milioni di visitatori all’anno entro il 2030″, prosegue Boeing.

“Siamo onorati di rafforzare il nostro rapporto con un key Saudi Arabian commercial aviation partner e di espandere la global 737 MAX fleet”, afferma Brad McMullen, Boeing senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “Il 737 MAX diversificherà il portfolio di AviLease offrendo un’efficienza nei consumi senza pari e una versatilità leader di mercato. È una combinazione vincente che alimenterà la redditizia espansione globale di AviLease e sosterrà gli obiettivi di business e sostenibilità delle compagnie aeree clienti”.

“Il Boeing 737, con un’ampia base clienti globale e bassi costi operativi, è un pilastro della leasing industry e rappresenta circa il 30% di tutti i financed airplanes”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)