Gaming in the Sky: Qatar Airways apre nuovi orizzonti con la prima Game Competition, resa possibile dalla connettività Starlink

Qatar Airways ha stabilito un nuovo standard con il lancio di una e-sports competition, ‘Gaming in the Sky’, a bordo di un aereo commerciale.

“L’evento rivoluzionario, supportato dalla connettività Starlink di ultima generazione, si è svolto l’11 maggio 2025 durante un volo da Doha a Londra. Il torneo ha riunito un cast mondiale di talenti di spicco del gaming e dell’intrattenimento. L’esperienza ha segnato una nuova pietra miliare nella convergenza tra aviazione, intrattenimento e tecnologia.

A 35.000 piedi di quota, la compagnia aerea ha trasformato i cieli in un’arena di gioco competitiva, con due squadre – il Team Burgundy Oryx e il Team Grey Aviators – che si sono affrontate in un’amichevole sfida in volo. Grazie alla Starlink ultra-fast, low-latency internet, i giocatori si sono sfidati in tempo reale con un gameplay ininterrotto e aggiornamenti in tempo reale sui canali social di Qatar Airways“, afferma Qatar Airways.

Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “In Qatar Airways ci spingiamo costantemente oltre i limiti di ciò che è possibile in cielo per offrire un’esperienza di volo che catturi l’immaginazione e vi faccia sentire come a casa. Questa competizione rappresenta un passo coraggioso verso il futuro del coinvolgimento e del comfort dei passeggeri quando si vola con Qatar Airways”.

“I fan di tutto il mondo hanno seguito il viaggio attraverso le piattaforme social di Qatar Airways, dove i momenti salienti del volo e i filmati del dietro le quinte sono stati condivisi durante il volo.

La competizione si è svolta mentre Qatar Airways sta per completare l’aggiornamento della sua flotta Boeing 777 con la connettività Starlink e mentre la compagnia inizia a introdurre il primo Airbus A350 al mondo dotato di Starlink. Questo passo strategico consentirà a un maggior numero di passeggeri di usufruire di un fully complimentary, ultra-fast Wi-Fi , per streaming, gaming and working senza interruzioni a 35.000 piedi di altezza, consolidando ulteriormente la posizione di Qatar Airways all’avanguardia nella tecnologia aeronautica e nell’esperienza dei passeggeri”, prosegue Qatar Airways.

“Qatar Airways è attualmente la più grande compagnia aerea al mondo e la prima e unica nella regione MENA a offrire la connessione Internet ad alta velocità Starlink a bordo. La pluripremiata compagnia aerea opera anche la più grande flotta di aeromobili widebody dotati di Starlink ed è la prima al mondo ad aver equipaggiato la flotta di Airbus A350 con la connettività Starlink“, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)