Transavia France celebra 18 anni dal suo primo volo

Air France-KLM Group informa: “Il 12 maggio 2025 Transavia France ha celebrato il 18° anniversario del suo primo volo, che collegava Parigi-Orly a Porto (Portogallo).

Per celebrare l’occasione, Anne-Marie Couderc, Chairwoman of the Air France-KLM Group e Olivier Mazzucchelli, Chairman and CEO of Transavia France, erano a bordo di un volo che ha effettuato la storica rotazione tra la capitale francese e la città portoghese. Questo volo ha anche accolto il 15° milionesimo passeggero di Transavia France in Portogallo“.

“Questo anniversario mette in luce il percorso intrapreso e i successi della low-cost airline del Gruppo fin dalla sua nascita. Anne-Marie Couderc ha inoltre sottolineato l’importanza di Transavia France nella strategia globale di Air France-KLM Group, sottolineando il forte impegno della compagnia aerea per lo sviluppo sostenibile”, prosegue Air France-KLM Group.

“Transavia France non si limita a rendere accessibili i viaggi aerei, si impegna attivamente a ridurre la propria impronta di carbonio e ad adottare pratiche più rispettose dell’ambiente”, ha affermato.

“Negli ultimi anni, Transavia France ha investito in una flotta più moderna ed efficiente nei consumi, con l’integrazione di aeromobili di nuova generazione che riducono significativamente le emissioni di CO2. La compagnia continua a esplorare soluzioni innovative per migliorare la propria eco-efficienza complessiva.

Con il supporto di Air France-KLM Group, la compagnia aerea guarda con determinazione al futuro, pronta ad affrontare le sfide del settore”, conclude Air France-KLM Group.

(Ufficio Stampa Air France-KLM Group)