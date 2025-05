ITA Airways è Official Airlines del Giro d’Italia 2025

ITA Airways informa: “ITA Airways è Official Airline della 108ª Edizione del Giro d’Italia, il leggendario appuntamento sportivo che ha preso il via lo scorso 9 maggio a Durazzo e si concluderà il prossimo 1° giugno a Roma, dopo aver percorso 3443 km nel territorio italiano.

ITA Airways supporta il Giro d’Italia 2025, che vede la partecipazione di 184 corridori suddivisi in 23 squadre, nella principale competizione ciclistica a tappe del Paese nonché uno degli eventi sportivi più seguiti, rafforzando il proprio impegno al fianco di eventi di rilievo che valorizzano il talento e la passione sportiva italiana”.

“Siamo estremamente orgogliosi di essere Official Airline della 108ª edizione del Giro d’Italia”, ha dichiarato Sandro Pappalardo, Presidente di ITA Airways. “Accompagnare una delle manifestazioni sportive più iconiche e amate del nostro Paese significa, per ITA Airways, ribadire ancora una volta il nostro legame con lo sport, che ci accompagna sin dall’avvio della Compagnia nel 2021, con l’Italia e gli splendidi territori che questa bellissima corsa attraversa, riaffermando al tempo stesso il nostro ruolo di vettore di riferimento nazionale e ambasciatore del Made in Italy nel mondo. Un impegno che si riflette ogni giorno nella promozione delle eccellenze italiane, anche attraverso iniziative che uniscono mobilità, cultura e sport”.

“La presenza della Compagnia sarà visibile a partire da oggi in vari momenti della manifestazione, tra cui il traguardo volante di 19 tappe della corsa e nelle cerimonie di premiazione della relativa classifica.

La Compagnia, nata con la mission di essere Ambasciatrice del Made in Italy e delle eccellenze italiane nel mondo, ha da sempre un forte rapporto con il mondo dello sport. La livrea di ITA Airways è infatti declinata nell’iconico colore Blu Savoia che rappresenta lo sport italiano, ed è simbolo di unità e orgoglio nazionale.

La partnership con il Giro d’Italia incarna pienamente questi valori e condivide l’obiettivo di ITA Airways di essere il vettore di riferimento per la connessione dei territori e per la promozione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)