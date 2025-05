Ethiopian Airlines sigla un accordo con GE Aerospace per euqipaggiare nuovi widebody aircraft

Ethiopian Airlines Group e GE Aerospace hanno firmato un accordo che conferma la scelta di Ethiopian Airlines di utilizzare il motore GEnx per equipaggiare 11 nuovi Boeing 787. Questo accordo aumenta la flotta di Ethiopian Airlines dotata di motori GEnx da 19 a 30 velivoli.

Ethiopian ha inoltre firmato un accordo con GE Aerospace, confermando il suo precedente ordine per i motori GE9X per otto Boeing 777-9. L’accordo include opzioni per altri sei velivoli dotati di motori GE9X.

I due accordi includono anche un contratto di assistenza per la manutenzione, la riparazione e la revisione dei motori GEnx e GE9X, a conferma dell’impegno di Ethiopian Airlines per l’eccellenza operativa e della dedizione di GE Aerospace nel supportare la crescita e il successo della compagnia aerea.

“La nostra partnership con GE Aerospace è stata fondamentale per consentirci di offrire un world-class service ai nostri passeggeri, in qualità di compagnia aerea leader in Africa”, ha dichiarato Mesfin Tasew, CEO di Ethiopian Airlines Group. “Questi accordi per i motori GE9X e GEnx riflettono il nostro impegno per la modernizzazione della flotta, l’efficienza operativa e la sostenibilità, mentre continuiamo a collegare l’Africa al mondo”.

Russell Stokes, GE Aerospace President and CEO, Commercial Engines and Services, ha dichiarato: “Siamo onorati di approfondire la nostra collaborazione con Ethiopian Airlines, un partner prezioso da molti anni e orgogliosi di sostenere la loro missione di collegare il mondo, promuovendo al contempo il futuro dell’aviazione sostenibile”.

“Questi accordi segnano un’altra pietra miliare nella partnership decennale tra Ethiopian Airlines e GE Aerospace, iniziata nel 2003.

Il motore GE9X è il commercial aircraft engine più potente al mondo e il più fuel-efficient engine della sua categoria. Disponibile solo sulla famiglia Boeing 777X, composta da 777-9 e 777-8, il GE9X offre uno specific fuel consumption inferiore del 10% rispetto al suo predecessore, il GE90-115B.

Dalla sua introduzione nel 2011, la famiglia di motori GEnx ha accumulato oltre 62 milioni di ore di volo. Si conferma il fastest-selling, high-thrust engine di GE Aerospace fino ad oggi, con oltre 3.600 motori attualmente in servizio e in backlog, comprese le unità di ricambio. Oggi il motore GEnx equipaggia due terzi di tutti i 787 attualmente in servizio. Come tutti i GE Aerospace commercial engines, sia il GEnx che il GE9X sono certificati per l’utilizzo con Sustainable Aviation Fuel (SAF) blends”, conclude GE Aerospace.

