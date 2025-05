Ryanair riporta un profitto di 1,61 miliardi di euro per l’intero anno

Ryanair Holdings plc ha registrato un full-year profit after tax di 1,61 miliardi di euro, rispetto a 1,92 miliardi di euro dell’anno precedente, con un traffico in crescita del 9%, raggiungendo il record di 200 milioni di passeggeri (+9%), con tariffe inferiori del 7%.

“I punti salienti del FY25 includono:

– Il traffico è cresciuto del 9%, raggiungendo il record di 200 milioni, nonostante i ritardi nelle consegne di Boeing.

– Tariffe medie in calo del 7% e ancuillary revenue in aumento dell’1%.

– Cost per pax invariato.

– 181 B737 “Gamechanger” in una flotta di 618 aerei al 30 aprile.

– Oltre 160 nuove rotte per la S.25.

– Il 7% delle azioni è stato riacquistato e cancellato.

– Dividendo finale di €0,227 per azione, pagabile a settembre (soggetto all’approvazione dell’Assemblea Generale Annuale)”, afferma Ryanair.

Michael O’Leary, Ryanair Group CEO, ha dichiarato: “Il risultato principale dell’anno scorso è stato il calo del 7% delle tariffe, che ha portato a una forte crescita del traffico del 9%, raggiungendo poco più di 200 milioni di passeggeri. I total revenue sono aumentati del 4%, raggiungendo 13,95 miliardi di euro. Gli scheduled revenue sono aumentati dell’1%, raggiungendo i 9,23 miliardi di euro, con un traffico cresciuto del 9% (nonostante i ripetuti ritardi nelle consegne di Boeing). L’assenza di una Pasqua completa nel primo trimestre, la pressione sui consumi dei consumatori (dovuta a tassi di interesse e inflazione elevati per un periodo prolungato nel primo semestre) e un forte calo delle OTA bookings prima della S.24 hanno reso necessario un continuo stimolo dei prezzi lo scorso anno. Gli ancillary revenues sono stati solidi, con un aumento del 10%, a 4,72 miliardi di euro. Gli operating costs (invariati per passeggero) sono stati in linea con le aspettative, con un aumento del 9% a 12,39 miliardi di euro, poiché i risparmi sul carburante hanno compensato i maggiori costi del personale e di altro tipo.

Il nostro FY26 fuel è coperto per quasi l’85% a 76 dollari al barile e per il FY2027 per il 36% a poco meno di 66 dollari al barile, il che contribuisce a ridurre il rischio del Gruppo derivante dalla volatilità del prezzo del carburante.

Il bilancio di Ryanair è uno dei più solidi del settore, con un rating creditizio BBB+. Al 31 marzo la liquidità lorda ammontava a quasi 4 miliardi di euro, sostenuta dagli investimenti in conto capitale per i ritardi degli aeromobili nel FY26. La liquidità netta a fine anno era di 1,3 miliardi di euro, anche dopo investimenti in conto capitale per 1,6 miliardi di euro e riacquisti di azioni proprie per 1,5 miliardi di euro. A marzo il Gruppo ha migliorato la propria flessibilità finanziaria aumentando la sua low-cost revolving credit facility a 1,1 miliardi di euro (in precedenza 0,75 miliardi di euro) e estendendone la durata fino a marzo 2030 (dal 2028). La nostra flotta di B737 di proprietà (oltre 590 aeromobili) è completamente libera da vincoli, ampliando il vantaggio di costo di Ryanair rispetto ai concorrenti.

Durante l’esercizio 2025, Ryanair ha acquistato e annullato il 7% del suo capitale azionario emesso (oltre 77 milioni di azioni) e ha ora ritirato quasi il 36% del suo capitale azionario emesso dal 2008. In linea con la nostra politica di allocazione del capitale, sono stati pagati dividendi cumulabili di 0,40 euro per azione durante l’esercizio 2025 e un dividendo finale di 0,227 euro per azione è previsto a settembre (soggetto all’approvazione dell’Assemblea Generale Annuale)”.

“Ryanair ha ora 181 B737-8200 “Gamechanger” nella sua flotta di 618 aeromobili (5 in più rispetto a fine anno). Questo limiterà la nostra crescita nel FY26 a solo il 3% (206 milioni di passeggeri). Stiamo lavorando a stretto contatto con Boeing per accelerare le consegne e siamo sempre più fiduciosi che i restanti 29 “Gamechanger” nel nostro portafoglio ordini di 210 aerei saranno consegnati ben prima della S.26, consentendoci di recuperare la crescita del traffico ritardata nel FY27. Boeing prevede che il MAX-10 sarà certificato alla fine del 2025 e quindi continuiamo a pianificare la consegna puntuale dei nostri primi 15 MAX-10 nella primavera del 2027 (con 300 previsti entro marzo 2034).

Stiamo riscontrando una robusta domanda di viaggi per la S.25 in tutta la nostra rete. Quest’anno la nostra crescita di capacità limitata verrà assegnata alle regioni e agli aeroporti che stanno abolindo le tasse aeroportuali e incentivando la crescita del traffico. Ryanair ha in vendita oltre 160 nuove S.25 routes (per un totale di 2.600 rotte), prosegue Michael O’Leary, Ryanair Group CEO.

“Durante il FY25 abbiamo ricevuto 30 Gamechanger (4% di posti in più, 16% di carburante e CO2 in meno) e abbiamo accelerato l’installazione di winglet sulla nostra flotta di B737NG (obiettivo di 409 entro il 2026), che riducono il consumo di carburante dell’1,5% e il rumore del 6%. Questo investimento in nuove tecnologie e i nostri ambiziosi impegni per il SAF posizionano Ryanair come una delle compagnie aeree più efficienti dal punto di vista ambientale in Europa. Quest’anno abbiamo mantenuto le nostre valutazioni ESG leader del settore da MSCI (A), CDP (A-) e Sustainalytics (compagnia aerea a grande capitalizzazione n. 1 al mondo). Siamo inoltre diventati la prima grande compagnia aerea ad aver convalidato i propri obiettivi ambientali (ridurre le emissioni di CO2 per passeggero/km del 27% a circa 50 grammi entro il 2031) secondo le più recenti linee guida SBTi. Con l’avvicinarsi della S.25, continuiamo a chiedere ai CEO degli ATC di tutta Europa di garantire personale adeguato, in particolare per le partenze mattutine/della prima ondata. Questo, unito alla protezione dei sorvoli (durante gli scioperi nazionali), apporterebbe significativi benefici ambientali e di puntualità per i viaggi aerei nell’UE”, continua Michael O’Leary.

“Prevediamo che il traffico per il FY26 crescerà solo del 3%, raggiungendo i 206 milioni di passeggeri, a causa delle consegne limitate/ritardate di Boeing. Dopo un anno di costi unitari stabili, prevediamo una modesta inflazione dei costi unitari nel FY26, poiché l’offerta di ulteriori “Gamechanger”, una solida copertura del carburante e il controllo dei costi tra le compagnie aeree del nostro Gruppo contribuiranno a compensare l’aumento delle route & ATC charges e i maggiori costi ambientali. Ad oggi, la domanda per la S.25 è solida, con le peak fares in leggero aumento rispetto all’anno precedente. Le Q1 fares beneficeranno delle vacanze pasquali complete ad aprile e delle deboli comparazioni dell’anno precedente.

Con una visibilità limitata, prevediamo che i prezzi del secondo trimestre recupereranno parte del calo del 7% registrato nel secondo trimestre del FY25. Il risultato finale del primo semestre, tuttavia, dipenderà fortemente dalle prenotazioni a breve termine e dai picchi di rendimento estivi. Come di consueto in questo periodo dell’anno, la nostra visibilità per il secondo semestre è pari a zero.

Ci aspettiamo cautamente di recuperare gran parte, ma non tutto, del calo tariffario del 7% dello scorso anno, il che dovrebbe portare a una ragionevole crescita del net profit nel FY26, ma è decisamente troppo presto per fornire indicazioni significative. Il risultato finale del FY26 rimane fortemente esposto a sviluppi esterni avversi”, conclude Michael O’Leary, Ryanair Group CEO.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)