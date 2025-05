Delta avvia il collegamento tra New York JFK e Catania

Delta sta avvicinando la Sicilia agli Stati Uniti. “A partire dal 21 maggio 2025, i clienti possono godere del nuovo servizio giornaliero non-stop di Delta da New York-JFK a Catania, segnando il primo volo della compagnia aerea dalla Sicilia e l’unica connessione diretta tra Catania e gli Stati Uniti.

Questo nuovo percorso apre le porte a una delle destinazioni più accattivanti dell’Italia. Catania, immersa sulla costa orientale della Sicilia sotto la presenza imponente dell’Etna, è una città ricca di storia, cultura e bellezza naturale. Le destinazioni da non perdere nella sua vicinanza includono Taormina, il centro storico di Siracusa e lo splendore barocco di Noto”, afferma Delta.

“Catania sarà la quinta città italiana servita da Delta dagli Stati Uniti, insieme a Roma, Milano, Venezia e Napoli”, ha dichiarato Matteo Curcio, Delta’s Senior Vice President for Europe, the Middle East, Africa and India. “La Sicilia è una destinazione molto ricercata e molti italiani hanno forti legami con questa meravigliosa regione italiana. Siamo convinti che il nostro servizio andrà a beneficio dell’economia della regione per quanto riguarda il turismo in arrivo, oltre a offrire una grande connettività agli Stati Uniti per i siciliani”.

“Il nuovo volo non solo collega la Sicilia a New York, ma offre anche viaggi facili da molte destinazioni in tutto il Nord America tramite il JFK hub di Delta.

Delta opera la rotta con un Boeing 767-300 da 216 posti, offrendo una serie di esperienze di bordo progettate per soddisfare le esigenze di ogni viaggiatore. Nell’ambito di una partnership ampliata con la casa di moda italiana Missoni, Delta sta introducendo una nuova collezione Delta One con biancheria da letto esclusiva e un amenity kit rinfrescato. I clienti possono rilassarsi in lie-flat seats con biancheria da letto premium, godersi un pasto di quattro portate curato da chef e sorseggiare Champagne Taittinger, con Missoni bedding and amenity kits e tocchi eleganti in tutta la cabina. Delta Premium Select offre spazio e comfort extra, mentre Delta Comfort e Delta Main offrono un comodo servizio e intrattenimento per tutti.

I clienti in ogni cabina apprezzeranno le opzioni di cibo e bevande curate e l’accesso a oltre 1.000 ore di intrattenimento attraverso Delta Studio. Grazie all’impegno di Delta per l’innovazione, tutti i clienti sui voli transatlantici, tra cui la nuova rotta verso Catania, possono rimanere in contatto con Wi-Fi veloce e gratuito fornito da T-Mobile.

I clienti che viaggiano nella cabina Delta One avranno accesso alla pluripremiata Delta One Lounge a New York JFK“, prosegue Delta.

“Quest’estate Delta opererà fino a 110 voli settimanali tra l’Italia e gli Stati Uniti, aumentando l’offerta tra i due paesi del 15% rispetto all’anno precedente. Con l’aggiunta di Catania, Delta ribadisce la sua posizione di principale compagnia aerea statunitense nel mercato italiano”, conclude Delta.

Partito il primo volo Delta Air Lines per New York

L’Aeroporto di Catania informa: “Il nostro scalo ha visto partire questa mattina, 23 maggio 2025, il primo volo diretto Delta Air Lines con destinazione New York-JFK, concludendo ufficialmente l’inaugurazione della nuova tratta che collegherà con frequenza giornaliera Catania e la Sicilia orientale alla metropoli statunitense, per tutta la stagione estiva.

L’avvio di questa importante rotta intercontinentale rappresenta un passo strategico per l’internazionalizzazione della Sicilia e un’opportunità significativa per il turismo e l’economia del territorio”.

“Catania si apre ancora di più al mondo con la nuova tratta diretta tra Catania e New York di Delta Air Lines e lo fa con la forza della sua accoglienza, bellezza e vocazione internazionale”, ha dichiarato Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC. “Questo volo non è soltanto una nuova rotta aerea. È un ponte che unisce due mondi, due culture, due comunità legate da affetti, affari, turismo e da una lunghissima storia. Grazie a questo collegamento strategico i siciliani avranno la straordinaria opportunità di raggiungere più facilmente una delle città più importanti al mondo senza scali, facilitando viaggi d’affari, turismo e relazioni culturali. SAC conferma così anche il suo impegno nel promuovere la crescita e la connettività dell’intera regione”.

“L’inaugurazione del volo è stata accolta con la tradizionale cerimonia del taglio del nastro nello scalo etneo, con l’intervento di Cordell Campbell, Field Director Operation EMEAI di Delta e Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC”, conclude l’Aeroporto di Catania.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – SAC – Photo Credits: Delta Air Lines)