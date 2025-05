News Brevi – 23.05.2025

A PALAZZO AERONAUTICA LA PREMIAZIONE DEGLI STUDENTI VINCITORI DEL CONCORSO DEDICATO AL MITO DELLA VELOCITA’, IN RICORDO DEL RECORD DI AGELLO – Si è tenuta giovedì 22 maggio, nell’Auditorium “A. Visconti” di Palazzo Aeronautica, la cerimonia di premiazione del concorso “Il mito della velocità: tecnologia, competenze e professionalità al servizio del Paese”. L’evento, presieduto dal Capo del 5° Reparto Comunicazione, Generale di Brigata Aerea Urbano Floreani, si è svolto alla presenza del Capo Segreteria Tecnica dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Dott. Angelo Lacovara in rappresentanza del Direttore, Dott.ssa Paola Sabatini, dei Generali Claudio Scura e Giancarlo Lolli in qualità di rappresentanti dell’Associazione Nazionale Ufficiali Aeronautica (A.N.U.A.), e di una parte degli Istituti scolastici di 2° grado che hanno aderito al concorso, ideato e promosso dall’Ufficio Storico dell’Aeronautica Militare, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR) del Lazio e con il coinvolgimento degli Istituti Aeronautici aderenti alla Rete degli Istituti Scolastici del ramo con indirizzo Trasporti e Logistica (conduzione del Mezzo Aereo), di cui l’Istituto De Pinedo di Roma è capo fila Rete. L’iniziativa culturale, lanciata nell’ottobre dello scorso anno al MUSAM, proprio per celebrare l’anniversario dei 90 anni dal record di velocità, conseguito dal Maresciallo Francesco Agello il 10 aprile 1933 e tutt’oggi imbattuto per Idrovolanti con motore tradizionale a pistoni, ha inteso promuovere una riflessione tra gli studenti su “Il Mito della Velocità”, approfondendo elementi storici e scientifico-tecnologici di un’impresa resa possibile dal binomio uomo-macchina e dalla capacità di lavorare in squadra, che tutt’oggi rappresenta un’eccellenza del sistema-Paese in campo aeronautico e motoristico. 37 gli Istituti Scolastici Secondari di 2° Grado, sparsi sul territorio nazionale e nella Regione Lazio, che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, otto dei quali, con due ex aequo, sono risultati vincitori attraverso la realizzazione di lavori singoli o di gruppo di tipo scientifico o storico culturale, con approfondimenti o legami rivolti appunto al mito dell’alta velocità. “Grazie ragazzi, ci avete aiutato a colorare la storia”, così il Gen. Floreani rivolgendosi ai giovani studenti presenti alla cerimonia. “Grazie soprattutto perché quando una storia è antica, di solito è in bianco e nero e voi invece l’avete resa viva”. Il Generale ha poi condiviso una riflessione sul dinamismo della velocità attualizzandolo ai giorni nostri: “La storia da sempre ci ha abitua ad accelerazioni improvvise e interminabili pause. Basti guardare al primo tentativo di volo di Zoroastro da Peretola con le ali progettate da Leonardo da Vinci. Ci sono voluti ben 500 anni prima di arrivare ad avere un mezzo motorizzato in grado di volare, ma poi solo 50 per arrivare nello spazio, Capita continuamente nella vita di tutti i giorni, capita con la tecnologia, con i computer, con i cellulari. E’ proprio questo il mito della velocità, è il mondo fatto di accelerazioni improvvise seguite da pause interminabili. Accettate le sfide ragazzi, ma prima di tutto accettate la sfida con voi stessi. Domani sarete chiamati a fare le vostre scelte, e solo la passione vi potrà aiutare e stimolare”. Il 23 ottobre 1934 presso l’idroscalo di Desenzano del Garda, sede del Reparto Alta Velocità dell’Aeronautica, il Maresciallo Francesco Agello, ai comandi di un Macchi-Castoldi M.C.72 equipaggiato con motore FIAT AS.6 da quasi 3.000 cv, stabiliì il record mondiale di velocità raggiungendo i 709,202 Km/h. Il volo da record, consistente in quattro passaggi sopra la Scuola di Desenzano e durato non più di quindici minuti, è ancora imbattuto. L’impresa di Agello è stata ricordata nell’ottobre del 2024 presso il Museo Storico di Vigna di Valle (MUSAM), che annovera la più numerosa collezione di idrocorsa al mondo e dove l’M.C.72 del primato di Agello ed il motore A6 sono sapientemente conservati (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

PROTOCOLLO DI INTESA ENAC – AUBAC – ADR: COLLABORAZIONE PER RAFFORZARE LA SICUREZZA IDRAULICA E AMBIENTALE NEI CONTESTI AEROPORTUALI – Enac informa: “Enac, AUBAC – Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale e Aeroporti di Roma S.p.A. hanno sottoscritto ieri, 22 maggio, presso l’InnovationHub dell’aeroporto di Roma Fiumicino, un protocollo d’intesa volto ad avviare una collaborazione per una gestione coordinata, integrata e sostenibile delle risorse idriche a livello aeroportuale. Questo accordo ha l’obiettivo di contemperare esigenze di tipo ambientale, infrastrutturale e operativo, incrementando i livelli di sicurezza e rispondendo ai requisiti UE in materia di sostenibilità, in linea con la policy Enac di riconciliazione del trasporto aereo con l’ambiente. Per l’Enac il documento è stato sottoscritto dal Direttore Centrale Programmazione Economica e Sviluppo Infrastrutture, Claudio Eminente, che ha evidenziato il contributo strategico dell’accordo allo sviluppo sostenibile, intermodale e innovativo del settore perseguito da Enac. L’Ing. Eminente ha messo in evidenza anche come la collaborazione tra le diverse autorità e stakeholder rappresenti un passo importante per affrontare le sfide ambientali del futuro e per assicurare un sistema di trasporto aereo resiliente e rispettoso dell’ambiente. Grazie al protocollo tra Enac, AUBAC e ADR, sarà possibile, tra le varie cose, realizzare studi e analisi relativi alla gestione del rischio idraulico e valorizzare e integrare infrastrutture green nei sedimi aeroportuali”.

“METTI IN CIRCOLO IL TUO AMORE”: PROSEGUE LA COLLABORAZIONE ENAC – AD SPEM PER LA DONAZIONE DEL SANGUE – Enac informa: “Prosegue la collaborazione tra Enac e Ad Spem Associazione Donatori Sangue che promuove, con la campagna “Metti in circolo il tuo amore”, l’importanza della donazione sangue nel territorio di Roma. Nella mattinata di oggi, un’autoemoteca di Ad Spem, posizionata nel cortile della sede centrale, ha consentito ai dipendenti Enac di aderire alla preziosa iniziativa, che ha registrato un’ampia partecipazione”.

ALAIN BELLAMARE NOMINATO CHAIRMAN OF DELTA MRO ADVISORY BOARD – Alain Bellemare, Executive Vice President and President – Delta International, assumerà un ulteriore ruolo di leadership come Chairman of the Delta Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) Advisory Board, fornendo direzione strategica, supporto e guida al commercial MRO business di Delta. Lavorerà a stretto contatto con John Laughter, Chief of Operations and President of Delta TechOps, che continuerà a guidare l’attività. “La vasta esperienza di Alain in aerospace systems, engines and aftermarket services, unita alla sua competenza strategica e alla sua esperienza commerciale globale, lo rendono la persona ideale per guidare la continua crescita del Delta MRO”, ha dichiarato Ed Bastian, CEO di Delta Air Lines. “In questa veste, Bellemare fornirà direzione strategica, supporto e guida al commercial MRO business, di Delta, lavorando a stretto contatto con Laughter e il suo team dirigenziale. Delta TechOps è leader del settore con un fatturato di 5 miliardi di dollari in MRO services, a supporto della flotta Delta e di centinaia di compagnie aeree clienti in tutto il mondo. Il ruolo di Chairman di Bellemare integrerà queste attività, apportando la sua prospettiva strategica e la sua esperienza globale per contribuire a rafforzare il posizionamento sul mercato, approfondire le relazioni con i clienti, accelerare la crescita a lungo termine e migliorare il successo commerciale, sfruttando le capacità di manutenzione degli aeromobili leader del settore di Delta”, afferma Delta. “Abbiamo collaborato a stretto contatto con Alain, sfruttando la sua esperienza da anni, e questo ha contribuito a posizionare Delta MRO per il successo che condividiamo oggi”, ha dichiarato Laughter. “La sua leadership in questa posizione continuerà a crescere e a rafforzare questa parte fondamentale della nostra attività”. “Bellemare vanta oltre 25 anni di esperienza di leadership a livello globale nel settore aerospaziale e industriale, avendo guidato programmi aeronautici complessi, tecnologie avanzate di propulsione e sistemi e servizi post-vendita globali. In qualità di Presidente e CEO di Bombardier Inc., ha guidato l’azienda attraverso una trasformazione completa e di successo, supervisionando lo sviluppo, la certificazione e l’entrata in servizio della C Series, ora Airbus A220”, conclude Delta. Bellemare ha aggiunto: “Sono onorato di assumere questo ruolo ampliato. Delta TechOps è un’azienda di livello mondiale con personale di talento, profonde competenze tecniche e una solida base di clienti. Non vedo l’ora di collaborare con John e il team per contribuire a plasmare il prossimo capitolo di crescita e successo commerciale”.

EMIRATES TORNA AL ROLAND GARROS 2025 PER IL 13° ANNO CONSECUTIVO – Emirates informa: “Emirates torna sugli iconici campi in terra battuta per il 13° anno consecutivo come Official Airline and Premium Partner of Roland-Garros 2025. In programma dal 25 maggio all’8 giugno, il Roland-Garros unisce il tennis di livello mondiale ai momenti “fly better” della compagnia aerea. Da un’ospitalità di alto livello a uno stand interattivo con omaggi, Emirates offre esperienze di alto livello quest’anno al Roland-Garros. Emirates stende il tappeto rosso presso la lounge privata Salon Phillipe-Chatrier, dove gli ospiti potranno godere di un’esperienza di ospitalità di alto livello con una vista eccezionale sul campo Philippe-Chatrier. Gli ospiti avranno l’imbarazzo della scelta tra una vasta gamma di piatti gourmet, dessert e abbinamenti di formaggi. Gli appassionati di tennis possono visitare il photo booth interattivo di Emirates per scattare foto, giocare con giochi interattivi e partecipare a un’estrazione per vincere premi, tra cui biglietti per partite di tennis, gadget del brand e 2 biglietti in Economy Class da Parigi a Dubai. Quest’estate i partecipanti all’evento potranno combattere il caldo con una bevanda rinfrescante mentre assistono alle emozionanti partite del Roland-Garros. Emirates servirà gelato gratis il 24 maggio, il 28 maggio e il 4 giugno presso il famoso Jardin des Mousquetaires. La compagnia ha nuovamente collaborato con un’organizzazione locale, Fête le Mur, per offrire ai giovani la possibilità di partecipare al Trophée des Légendes. La missione di Fête le Mur è offrire ai bambini dei quartieri svantaggiati la possibilità di partecipare ad attività sportive, tra cui lezioni di tennis”. “Emirates è Official Airline and Premier Partner of the ATP World Tour. La compagnia aerea è diventata Premium Partner del Roland-Garros nel 2018 e continuerà a essere Premium Partner of the Grand Slam fino al 2027. Oltre al Roland-Garros, il portfolio tennistico di Emirates include alcuni degli eventi di più alto profilo al mondo, tra cui gli altri tre Grand Slam, tra cui l’Australian Open, gli US Open e Wimbledon, e altri 60 tornei durante l’anno. In Francia la compagnia aerea è anche Official Main Sponsor dell’Olympique Lyonnaise fino al 2030 e sponsorizza l’UAE Team Emirates, che ha conquistato i primi posti in alcuni dei più grandi giri ciclistici del mondo, tra cui il Tour de France”, prosegue Emirates. “Emirates opera in Francia da oltre 30 anni. Attualmente la compagnia aerea serve Parigi con 21 voli settimanali, inclusi 3 voli giornalieri con A380; un volo giornaliero con A380 per Nizza; un volo giornaliero con Boeing 777 per Lione (che sarà operato con gli A350 della compagnia aerea da giugno 2025). I clienti Emirates in viaggio da/per Parigi, Lione e Nizza dal 25 maggio all’8 giugno potranno usufruire di menu appositamente selezionati, poggiatesta e sottobicchieri Roland-Garros in co-branding e oltre 50 film e documentari sul tennis, oltre a partite in diretta disponibili su Sport 24 e Sport 24 Extra su ice, il sistema di intrattenimento di bordo della compagnia aerea. I clienti Premium in partenza da Parigi potranno inoltre gustare drink rinfrescanti e piatti e dessert a tema tennis presso l’Emirates Lounge dell’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle, situata nel Terminal 2C”, conclude Emirates.

UNITED: AGGIORNAMENTI SU NEWARK LIBERTY INTERNATIONAL AIRPORT (EWR) – Jon Gooda, Vice President of Airport Operations, Newark Liberty International Airport, in un messaggio ai clienti ha affermato: “Ho trascorso gran parte dell’ultimo anno alla guida del nostro team presso Newark Liberty International Airport (EWR). Dato che sei un socio MileagePlus® e viaggi spesso da EWR, volevo tenerti aggiornato su cosa sta succedendo qui. All’inizio di questa settimana, la FAA ha ridotto il numero complessivo di voli in partenza e in arrivo da EWR di circa il 30%. Questa è una buona notizia per i nostri clienti. Qualche settimana fa, abbiamo proattivamente ridotto circa 35 voli United dal nostro programma. Questo ha contribuito ad alleviare la congestione causata sia dai lavori di costruzione della pista in corso a EWR che dalla carenza di personale del Controllo del Traffico Aereo, riportando anche le nostre attività sulla strada giusta. Nei primi tre mesi di quest’anno United ha cancellato i voli da e per EWR a un tasso inferiore rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea e EWR ha avuto un tasso di cancellazione inferiore a quello degli aeroporti John F. Kennedy International (JFK) e New York LaGuardia (LGA) messi insieme. Da quando abbiamo ridotto il nostro programma di volo a inizio maggio, EWR è tornato a superare LGA in termini di arrivi puntuali e a colmare rapidamente il divario con JFK. In 8 degli ultimi 11 giorni, abbiamo cancellato meno dell’1% dei nostri voli in partenza da EWR, superando la media annuale dei tre principali aeroporti dell’area dei tre stati. Infatti, United è al primo posto a livello domestico nel mese di maggio per partenze puntuali”. “Prevediamo che la costruzione della pista di EWR sarà completata a metà giugno. Il nostro piano è di costruire il nostro programma di volo lentamente e in sicurezza durante l’estate. Tuttavia, a causa della recente decisione della FAA, il programma di tutte le compagnie aeree a EWR sarà ridotto rispetto a quanto pianificato e inferiore a quello dell’anno scorso, incluso il nostro. Quest’estate opereremo meno voli giornalieri rispetto allo scorso anno, il che ci rende ancora più fiduciosi che le nostre operazioni a EWR continueranno a funzionare in modo affidabile. Apprezziamo la vostra pazienza mentre adottiamo misure per garantire che la nostra compagnia aerea sia puntuale e vi porti a destinazione in sicurezza”, ha concluso Jon Gooda, Vice President of Airport Operations, Newark Liberty International Airport.

DELTA CELEBRA IL 20° ANNIVERSARIO DELLA DELTA HONOR GUARD – Delta informa: “La Delta Honor Guard celebra il suo 20° anniversario, Negli ultimi 20 anni, la Delta Honor Guard in Atlanta si è presa cura di oltre 10.500 eroi e soccorritori caduti. Il gruppo è cresciuto fino a prestare servizio in altri aeroporti Delta, tra cui Detroit, Minneapolis, Salt Lake City, Washington, D.C. e altri ancora. La Honor Guard è solo una parte dell’impegno di Delta nei confronti delle forze armate, un pilastro della sua cultura aziendale. Delta impiega quasi 12.000 veterani ed è orgogliosa di sostenere gli uomini e le donne coraggiosi che hanno servito e si sono sacrificati per il loro Paese”.

SAFRAN: L’AGM APPROVA IL BILANCI ODELL’ESERCIZIO 202 E IL DIVIDENDO DI €2,90 PER AZIONE – Safran informa: “Safran ha tenuto il suo Combined Ordinary and Extraordinary Annual General Meeting presso il Safran Campus, presieduto da Ross McInnes, Chairman of the Board of Directors. L’Assemblea ha rappresentato un’occasione di informazione, scambio e discussione con gli azionisti. Ross McInnes, Chairman of the Board of Directors e Monique Cohen, Chair of the Appointments and Compensation Committee, hanno presentato argomenti relativi alla corporate governance e alla remunerazione dei dirigenti. Olivier Andriès, Chief Executive Officer, ha presentato i punti salienti del 2024 e le priorità per il 2025. Ha inoltre illustrato l’ambiziosa CSR strategy del Gruppo e i principali risultati e successi del 2024 in questo ambito. Pascal Bantegnie, Chief Financial Officer, ha illustrato i risultati del Gruppo per il 2024, il fatturato del primo trimestre 2025 e le prospettive per l’intero anno 2025. Patrick Pélata, Director responsible for monitoring climate issues and Chairman of the Innovation, Technology & Climate Committee, ha poi presentato gli impegni climatici del Gruppo. Olivier Andriès ha inoltre illustrato i principali risultati e progressi del Gruppo nel 2024 in termini di decarbonizzazione dell’aviazione, degli stabilimenti e dei processi del Gruppo e della supply chain. In particolare, gli azionisti hanno approvato il bilancio dell’esercizio 2024 e l’importo del dividendo per l’esercizio 2024, pari a 2,90 euro per azione”.

KLM: RICONFERMA DI MARJAN OUDEMAN COME SUPERVISORY BOARD MEMBER – KLM informa: “Durante l’Annual General Shareholders Meeting di KLM tenutosi ad Amstelveen, gli azionisti hanno approvato la riconferma di Marjan Oudeman come member of the Supervisory Board. La Oudeman era disponibile per la riconferma in questa carica, alla quale si applicavano i diritti di raccomandazione rafforzati del KLM Works Council. Inoltre, gli azionisti hanno concesso il discharge al KLM Management Board per l’esercizio finanziario 2024”.

IL CEO DI SAAB MICAEL JOHANSSON ELETTO PRESIDENTE DI ASD – L’Aerospace, Security and Defence Industries Association of Europe (ASD) ha eletto il Saab CEO, Micael Johansson, come nuovo President and Chairman of the Board. Micael Johansson, che in precedenza ha ricoperto la carica di Vice Chairman of the ASD Board, è stato eletto durante l’Association Board meeting and 2025 Convention in London. È stato nominato per un mandato di due anni e entrerà in carica il 15 giugno 2025. La nomina non influirà sul suo ruolo di President and CEO of Saab. “Sono onorato di accettare questo incarico e lavorerò per garantire che ASD svolga un ruolo di primo piano nel rafforzamento delle capacità e della competitività europee. Sono determinato a rafforzare ulteriormente ASD come forza trainante per tutelare gli interessi del nostro settore, garantendo al contempo un allineamento strategico tra i settori europei della difesa, della sicurezza e dell’aerospazio”, ha dichiarato Micael Johansson, President and CEO of Saab. ASD è la voce guida delle European aerospace, security and defence industries e rappresenta oltre 4.000 aziende in 21 paesi europei. L’organizzazione collabora a stretto contatto con i responsabili politici e le istituzioni per promuovere un ecosistema industriale sicuro e innovativo in Europa.