American Airlines e SEA inaugurano il nuovo volo diretto tra Milano e Philadelphia

American Airlines e SEA Aeroporti di Milano hanno inaugurato oggi il nuovo collegamento diretto tra l’Aeroporto di Milano Malpensa (MXP) e il Philadelphia International Airport (PHL), principale hub transatlantico di American Airlines, che opererà con frequenza giornaliera per tutta la stagione estiva, fino a ottobre 2025.

A partire da oggi e per tutta la stagione estiva, American opererà un volo diretto giornaliero tra Milano Malpensa e Philadelphia, ampliando il numero di collegamenti tra Milano e gli Stati Uniti, che include già il volo giornaliero per New York (JFK).

“L’inaugurazione del nuovo volo diretto tra Milano e Philadelphia rappresenta la nostra continua crescita nel mercato italiano e rafforza ulteriormente la connettività tra la Lombardia e gli Stati Uniti”, ha commentato José A. Freig, Vice President of International and Contact Center Operations, and Service Recovery di American Airlines. “Philadelphia, in qualità di hub principale per i voli transatlantici di American Airlines, garantisce una rete di collegamenti capillare verso le principali destinazioni del Nord America e oltre, operando nel corso di questa stagione estiva fino a 337 voli giornalieri verso oltre 120 destinazioni”.

“Siamo orgogliosi di annunciare il nuovo collegamento diretto tra Milano Malpensa e Philadelphia. La scelta di American Airlines di introdurre questa nuova destinazione?testimonia come la potenzialità del nostro territorio rappresenti una forte attrattiva e rafforza ulteriormente la connettività intercontinentale del nostro scalo”, ha dichiarato Luigi Battuello, Chief Commercial Officer di SEA Aeroporti di Milano. “La scelta di American Airlines di raddoppiare i voli su Malpensa con un secondo volo quotidiano offrirà ai passeggeri non solo un agevole collegamento diretto tra la capitale economica italiana ed una grande città storica, prima capitale degli USA, ma anche la possibilità di connettere con Milano, grazie al grande hub transatlantico di Philadelphia, oltre 120 destinazioni in nord America, in America Latina e nei Caraibi. Nella stagione Summer 2025 Malpensa servirà circa 200 destinazioni con voli diretti, con una crescita della capacità programmata dai vettori sul lungo raggio superiore al 18%, l’incremento più elevato tra i grandi scali europei”.

Philadelphia (PHL) – Milano (MXP) – Dal 23 maggio – Partenza 21:30, arrivo 11:20 +1

Milano (MXP) – Philadelphia (PHL) – Dal 24 maggio – Partenza 13:20, arrivo 16:00

Voli operati con aeromobili Boeing 787-8 Dreamliner.

Tutti i voli tra Milano e gli Stati Uniti sono operati da aeromobili che offrono ai passeggeri un’esperienza completa di alto livello, tra cui poltrone completamente reclinabili in Flagship® Business Class e poltrone di Premium Economy, interni all’avanguardia, streaming TV in diretta, Wi-Fi ad alta velocità e una selezione curata di intrattenimento a bordo che comprende oltre 1.500 film, spettacoli televisivi, contenuti audio e lifestyle.

Un’altra novità di quest’estate è che i membri AAdvantage®, oneworld® e i passeggeri che viaggiano nelle cabine premium saranno tra i primi ad apprezzare un’esperienza di lusso nelle lounge Flagship® e Admirals Club®, recentemente inaugurate al Terminal A-West di Philadelphia.

A questo link l’album fotografico completo dell’evento sulla nostra Pagina Facebook ufficiale.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: Md80.it)