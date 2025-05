News Brevi – 24.05.2025

DE HAVILLAND CANADA ANNUNCIA L’ESPANSIONE DELLA SUA PRESENZA IN GRECIA – De Havilland Canada informa: “De Havilland Aircraft of Canada Limited (“De Havilland Canada”) annuncia il lancio di De Havilland Aircraft of Canada Hellas Ltd., la sua nuova filiale interamente controllata in Grecia, rafforzando ulteriormente l’impegno nel fornire un supporto clienti eccezionale ai nostri stimati clienti nella regione. Questa espansione riflette anche la profonda fiducia di De Havilland Canada nel mercato greco e la sua solida collaborazione con il governo greco e le autorità aeronautiche competenti. De Havilland Canada Hellas fungerà anche da base strategica per le operazioni regionali di DHC, offrendo una maggiore vicinanza e un supporto più reattivo agli operatori dei Waterbomber aircraft di De Havilland Canada in tutta la Grecia. Questa espansione sottolinea il continuo impegno di De Havilland Canada nel rafforzare il suo customer support network e nel garantire i massimi livelli di efficienza operativa e successo dei clienti. Rafforza inoltre la dedizione a lungo termine dell’azienda nei confronti dei propri clienti e l’impegno di DHC nei confronti degli operatori in Grecia, per supportare al meglio le loro operazioni nei decenni a venire”. “Siamo orgogliosi di stabilire una presenza regionale in Grecia, un Paese con una solida tradizione aeronautica. Questo annuncio rafforza il nostro impegno nei confronti degli operatori in questo importante mercato”, ha dichiarato Jean-Philippe Côté, Vice President, Programs and Business Improvement at De Havilland Canada. “Questo investimento ci consentirà di rispondere meglio alle esigenze specifiche dei nostri clienti nella regione, offrendo tempi di risposta più rapidi, una migliore disponibilità di ricambi e un supporto personalizzato”. “A segnare un passo avanti fondamentale nella loro collaborazione, il Sig. Côté è in visita ad Atene questa settimana per colloqui di alto livello con funzionari del governo greco. Insieme all’Ambasciatrice canadese in Grecia, Anna-Karine Asselin, incontrerà il Deputy Minister for Civil Protection Evangelos Tournas e l’Alternate Minister of National Economy and Finance Nikos Papathanasis. La visita mira ad approfondire la crescente partnership e a individuare nuove opportunità di cooperazione futura”, conclude De Havilland Canada.

UNITED E L’ASSOCIATION OF FLIGHT ATTENDANTS RAGGIUNGONO UN ACCORDO – United informa: “United Airlines e l’Association of Flight Attendants – CWA hanno annunciato un accordo che, se ratificato, garantirà salari ai vertici del settore e molti altri miglioramenti per i 28.000 assistenti di volo di United. La versione definitiva del contratto sarà stipulata nei prossimi giorni. L’accordo sarà poi soggetto all’approvazione del Master Executive Council dell’AFA, inclusi tutti i Local Presidents. In caso di approvazione, l’accordo provvisorio sarà sottoposto alla ratifica dei nostri flight attendants. Se ratificato, oltre a salari ai vertici del settore, gli assistenti di volo riceveranno un bonus alla firma e molti altri miglioramenti in termini di programmazione e qualità della vita. Il nuovo contratto potrà essere modificato entro cinque anni”. “I nostri assistenti di volo sono i migliori del settore e si sono guadagnati un contratto leader nel settore”, ha dichiarato Scott Kirby, CEO di United. “Dico spesso che sono il volto della nostra attività e il ruolo che svolgono ogni giorno, garantire la sicurezza delle persone e offrire un servizio eccellente, contribuisce a rendere United la compagnia aerea più grande e migliore nella storia dell’aviazione”. “United ringrazia entrambi i team negoziali e il National Mediation Board per aver lavorato per raggiungere questo accordo”, conclude Untied.

AIRBUS: SUPPORTO E ADDETSRAMENTO PER GLI A400M DELLA FRENCH AIR AND SPACE FORCE – Airbus informa: “La Orléans-Bricy Air Base 123 è un sito strategico per la difesa aerea francese. Ospita la flotta di velivoli A400M Atlas della French Air Force and Space Force. Mentre le missioni dei piloti sono la vetrina delle operazioni, il lavoro degli Airbus support and training teams dietro le quinte è indispensabile. Lavorando presso la base aerea dal 2013, queste 130 persone garantiscono la disponibilità degli aerei e preparano gli equipaggi per le missioni più complesse. Il 24 maggio 2025, l’Air Force General Jérôme Bellanger, Chief of Staff of the Air and Space Force e Jean-Brice Dumont, Head of Airbus Air Power, hanno inaugurato un nuovo edificio Airbus di 3.000 m2 all’interno della struttura. L’edificio centralizza lo stoccaggio dei componenti necessari per la manutenzione dell’A400M e del personale Airbus dedicato”. “Ogni giorno, i team Airbus svolgono una missione essenziale: lavorare a stretto contatto con i clienti per aiutarli a mantenere al massimo livello operativo la flotta di 24 A400M Atlas della French Air Force and Space Force”, spiega Jean-Brice Dumont. “Le loro responsabilità coprono un’ampia gamma di attività: logistica dei componenti, coordinamento con diversi centri di competenza situati principalmente in Spagna, supporto tecnico al personale militare presso la base aerea e presso siti esterni e supporto alla gestione dell’aeronavigabilità, ovvero le normative che consentono a un aeromobile di volare”, prosegue Airbus. “Essere il più vicino possibile al personale militare è fonte di motivazione e impegno per i team. Gli aerei decollano proprio davanti ai nostri occhi e siamo consapevoli dell’importanza delle missioni che svolgono”, spiega Olivier Poprawa, Head of the Airbus Defence and Space support centre at Air Base 123. “Sappiamo che se un aereo rimane a terra, le vite umane possono essere a rischio dall’altra parte del mondo”. “Disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, i team devono intervenire il più rapidamente possibile. Se un aereo riscontra un problema tecnico prima del decollo, gli Airbus and Air Force mechanics possono sostituire i componenti utilizzando le scorte gestite in loco o richiedere l’assistenza tecnica in Spagna tramite ingegneri locali, che analizzeranno la situazione e proporranno alternative per consentire all’aereo di decollare rapidamente”, continua Airbus. “In alcuni casi, il nostro personale può anche recarsi sul posto per fornire supporto per riparazioni importanti e collaborare con l’ufficio progettazione di Airbus, che propone soluzioni di riparazione permanenti o temporanee per consentire all’aeromobile di tornare alla base nel modo più rapido e sicuro possibile”, spiega Olivier Poprawa. “Quando sentiamo che uragani o tempeste si stanno avvicinando, sappiamo che gli aerei saranno mobilitati e siamo pronti”. “L’addestramento di flight crews and loadmasters è un altro compito fondamentale svolto dai team Airbus a Orléans. Gli istruttori, spesso ex piloti e ingegneri di volo, trasmettono la loro esperienza. Grazie a due flight simulators, i piloti possono esercitarsi in diverse tecniche come il rifornimento in volo, il volo in formazione e il volo tattico. I simulatori vengono utilizzati anche per pianificare dimostrazioni tattiche per le esibizioni aeree. Tutti i piloti di A400M delle French Armed Forces vengono addestrati a Orléans. Gli strumenti di addestramento Airbus vengono utilizzati anche per addestrare altro personale della base, come i loadmasters. Anche gli aircraft mechanics traggono vantaggio dall’addestramento con strumenti virtuali per familiarizzare più rapidamente con i metodi e con l’aeromobile. Gli Airbus A400M support and training teams presso la base aerea di Orléans sono il cuore delle operazioni della French Air and Space Force e lavorano quotidianamente a fianco del personale militare per garantire la sicurezza e la prontezza operativa delle forze aeree”, conclude Airbus.