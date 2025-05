Airbus, CNES e VAST riaffermano l’impegno per il rafforzamento delle Earth Observation capabilities in Vietnam

Airbus Defence and Space, la French Space Agency (CNES) e la Vietnam Academy of Science and Technology (VAST) hanno firmato una Declaration of Intent (DoI) per rafforzare la loro consolidata cooperazione nel campo dell’Earth observation, sulla base del successo del VNREDSat-1 space programme.

“Questo accordo è stato firmato ad Hanoi alla presenza del French President Emmanuel Macron e del Vietnamese President Luong Cuong, durante una visita ufficiale nel Paese del Capo dello Stato francese. Ribadisce l’ambizione comune delle tre parti di sviluppare e implementare la prossima generazione di Earth observation satellite systems a supporto della mitigazione dei cambiamenti climatici, del monitoraggio delle catastrofi e della gestione delle risorse naturali del Vietnam.

Airbus e VAST perseguiranno una più stretta cooperazione tecnica per garantire la continuità delle performance di VNREDSat-1, esplorando al contempo congiuntamente un programma futuro che utilizzi tecnologie satellitari avanzate sviluppate da CNES e Airbus nell’ambito della CO3D constellation. Il DoI apre inoltre la strada alla definizione completa di una training and transfer of technologies solution nell’ambito di questo programma”, afferma Airbus.

Stéphane Vesval, Senior Vice President Sales Space Systems, Airbus Defence and Space, ha dichiarato: “La rinnovata cooperazione tra Airbus, CNES e VAST riflette un chiaro impegno verso partnership a lungo termine che rafforzino le capacità sovrane e offrano un significativo valore sociale. Siamo orgogliosi di continuare a sostenere la visione del Vietnam di diventare una nazione leader nel settore spaziale nel Sud-est asiatico e non vediamo l’ora di contribuire alla futura evoluzione del VNREDSat programme”.

“Nell’ambito di questa più ampia collaborazione, CNES e VAST intendono ampliare il loro scambio scientifico e tecnico in settori come gli Earth observation data, esplorando al contempo lo sviluppo di applicazioni mirate basate su shared data sets e supportando capacity-building programmes.

La partnership prosegue lo spirito di collaborazione instaurato con il lancio di VNREDSat-1 da parte di Airbus nel 2013. Il satellite, che ha raddoppiato la sua durata prevista, sotto l’operatività di VAST, ha segnato una pietra miliare nel viaggio spaziale del Vietnam e continua a fornire preziosi Earth observation data per applicazioni scientifiche e ambientali”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)