Lufthansa Technik apre un training center per i nuovi dipendenti in Portogallo

In preparazione della nuova facility di Lufthansa Technik in Portogallo, lunedì l’azienda ha inaugurato un training center a Santa Maria da Feira, circa 35 chilometri a sud di Porto, e ha accolto i primi 18 dipendenti di Lufthansa Technik Portugal.

“Il training center si trova nel ‘Perm’ industrial park, a circa nove chilometri dal sito in cui si prevede che la nuova sede di Lufthansa Technik Portugal diventi operativa entro la fine del 2027. È composto da due edifici: uno ospita attualmente eventi introduttivi e lezioni teoriche. Nell’altro, nelle prossime settimane inizieranno le unità di formazione pratica, supervisionate tra gli altri da dipendenti Lufthansa Technik di Amburgo qualificati e altamente esperti. Il training center, affittato per tre anni, dispone di diverse sale seminari e moderni uffici con postazioni di lavoro completamente attrezzate.

In qualità di uno dei principali provider mondiali per technical aircraft services con ambiziosi obiettivi di crescita, Lufthansa Technik ha annunciato lo scorso dicembre il suo piano di investire un triple-digit million-euro amount in una nuova facility in Portogallo. Situato nella ‘Lusopark’ industrial area di Santa Maria da Feira, l’azienda inizierà la costruzione il prossimo anno di un impianto produttivo di 54.000 metri quadrati per la riparazione di engine parts and aircraft components, creando circa 700 posti di lavoro”, afferma Lufthansa Technik.

“Dall’annuncio del progetto, Lufthansa Technik Portugal ha già assunto 25 dipendenti, ricoprendo posizioni iniziali come Human Resources Manager, Production Manager and Tool & Equipment Engineer. Si prevede l’assunzione di altri 20 dipendenti entro la fine dell’anno. L’azienda è attivamente alla ricerca di Technicians, Quality Engineer Auditors, Human Resources Specialists. L’interesse a lavorare per Lufthansa Technik Portugal è molto elevato: in media, sono state ricevute circa 150 candidature per ogni posizione pubblicata finora.

Per garantire che ciò continui nei prossimi anni, Lufthansa Technik Portugal mira a stabilire partenrship con istituzioni educative a livello nazionale e sta già collaborando con Cenfim (Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica). Questo centro nazionale di formazione professionale è specializzato nell’industria dei metalli, della lavorazione dei metalli e dell’elettromeccanica e supporta il processo di selezione tecnica per i meccanici.

Lunedì, in qualità di Chairperson of the Board at Lufthansa Technik Portugal, Volker Magunna ha accolto personalmente tutti i nuovi dipendenti presso il training center, insieme a Ricardo Arroja, CEO of the Portuguese trade and investment agency AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal) e Amadeu Albergaria, Mayor of Santa Maria da Feira”, prosegue Lufthansa Tehcnik.

“Oggi è un giorno speciale per Lufthansa Technik Portugal, un giorno che resterà nella storia dell’azienda, ancor prima dell’inizio della costruzione dell’impianto produttivo vero e proprio”, ha dichiarato Volker Magunna a Santa Maria da Feira. “È una grande emozione dare il benvenuto ai nostri primi 18 colleghi, nonché ai nostri ospiti del mondo politico ed economico, presso il training center appena inaugurato. Questo traguardo dimostra chiaramente il ritmo e l’impegno con cui stiamo portando avanti questo importante progetto. Sono entusiasta di tutti coloro che desiderano contribuire a plasmare e costruire Lufthansa Technik Portugal insieme a noi. Questo vale anche per i nostri partner di AICEP e per la città di Santa Maria da Feira, che ci hanno accolto a braccia aperte e ci hanno fornito un forte supporto fin dall’inizio, durante un intenso processo”.

(Ufficio Lufthansa Technik)