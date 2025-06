Etihad Airways e STARLUX Airlines firmano una strategic codeshare partnership

Etihad Airways ha firmato uno strategic codeshare agreement con STARLUX Airlines, con base a Taipei, ampliando l’accesso dei clienti al Nord-est asiatico e rafforzando la posizione di Abu Dhabi come punto di accesso tra Oriente e Occidente.

“La partnership, annunciata in occasione dell’International Air Transport Association Annual General Meeting in New Delhi, consente ai clienti Etihad di raggiungere agevolmente le principali città giapponesi, tra cui Nagoya, Sapporo e Fukuoka, via Taipei, offrendo al contempo ai passeggeri di STARLUX accesso diretto al network europeo di Etihad tramite Abu Dhabi.

Etihad lancerà voli giornalieri tra Abu Dhabi e Taipei il 7 settembre 2025, operati con Boeing 787 Dreamliner. La nuova rotta getta le basi per la codeshare partnership, posizionando Taipei come punto di accesso per l’espansione di Etihad nel Nord-Est asiatico.

I clienti Etihad che prenotano tramite etihad.com e l’app mobile della compagnia aerea beneficeranno di viaggi semplificati con prenotazioni di biglietti singoli, procedure di check-in coordinate e trasferimenti automatici dei bagagli verso le destinazioni finali attraverso l’Asia-Pacific network di STARLUX.

L’accordo apre inoltre nuove opportunità per i passeggeri STARLUX di raggiungere destinazioni europee, tra cui Praga, Madrid e Barcellona, via Abu Dhabi, posizionando l’emirato come un hub di transito interessante per i viaggiatori asiatici diretti in Europa.

Entrambe le compagnie aeree lanceranno iniziative di marketing congiunte a Taiwan e istituiranno un programma frequent flyer reciproco entro la fine dell’anno, consentendo ai soci Etihad Guest di accumulare e riscattare miglia su entrambe le reti”, afferma Etihad Airways.

Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “Questa partnership con STARLUX Airlines apre nuove opportunità di mercato in Northeast Asia, offrendo ai nostri clienti l’accesso alle principali destinazioni business e leisure del Giappone attraverso Taipei. La reputazione di STARLUX Airlines per il servizio premium si allinea perfettamente ai nostri standard e insieme offriamo ai viaggiatori maggiore scelta e comodità nei collegamenti tra tre continenti”.

Simon Liu, Chief Strategy Officer, STARLUX Airlines, ha dichiarato: “La nostra partnership con Etihad Airways segna una pietra miliare significativa nell’espansione globale di STARLUX Airlines, gettando le basi per le future rotte europee. Essendo una delle principali compagnie aeree del Medio Oriente, Etihad è riconosciuta a livello mondiale per la sua innovazione e il servizio premium, valori che si allineano fortemente con il brand STARLUX. Sfruttando il ruolo di Abu Dhabi come importante hub, questo codeshare ci consente di estendere rapidamente la nostra rete in Europa, offrendo ai passeggeri una gamma più ampia di opzioni di viaggio. Non vediamo l’ora di approfondire la collaborazione sull’accumulo di miglia e sui servizi premium per garantire un’esperienza eccezionale ai clienti”.

“Il codeshare agreement si basa sull’espansione strategica del network di Etihad, che ha visto la compagnia aerea raggiungere oltre 90 destinazioni in tutto il mondo. La partnership con STARLUX dimostra ulteriormente l’attrattiva di Abu Dhabi come destinazione di transito premium, offrendo ai viaggiatori servizi di livello mondiale presso lo Zayed International Airport, oltre alla possibilità di prolungare gli scali con il complimentary Abu Dhabi Stopover programme di Etihad.

I codeshare flights saranno disponibili per la prenotazione su etihad.com, l’app Etihad e i partner di viaggio, e i servizi dovrebbero iniziare dopo l’ottenimento delle autorizzazioni normative”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)