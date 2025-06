Qantas Group chiude la intra-Asia airline Jetstar Asia

Qantas Group ha annunciato una ristrutturazione strategica a supporto del suo programma di rinnovamento della flotta e rafforza le sue attività principali in Australia e Nuova Zelanda.

“La chiusura dell’intra-Asia airline, Jetstar Asia, consente a Qantas Group di riciclare fino a 500 milioni di dollari di capitale, a supporto del suo programma di rinnovamento della flotta.

13 Airbus A320 di Jetstar Asia saranno progressivamente ridistribuiti in Australia e Nuova Zelanda, con tariffe più basse e più posti di lavoro locali.

Solo 16 rotte intra-asiatiche saranno interessate dalla chiusura di Jetstar Asia, senza modifiche ai servizi di Jetstar Airways e Jetstar Japan verso l’Asia. Tutti i servizi internazionali di Jetstar Airways da e per l’Australia rimangono invariati.

Jetstar Asia, la sussidiaria low-cost del Gruppo con sede a Singapore, ha dovuto affrontare crescenti sfide negli ultimi anni e, di concerto con l’azionista di maggioranza Westbrook Investments, è stata presa la decisione di chiudere la compagnia aerea”, afferma Qantas Group.

“Nonostante l’eccezionale servizio clienti e l’affidabilità operativa, Jetstar Asia ha risentito dell’aumento dei costi dei fornitori, delle elevate tasse aeroportuali e dell’intensificarsi della concorrenza nella regione. Ciò ha messo a dura prova la capacità della compagnia aerea low-cost di generare rendimenti paragonabili a quelli dei mercati principali del Gruppo, con performance più solide.

Si prevede che la compagnia aerea registrerà una $35 million underlying EBIT loss in questo esercizio finanziario, prima della decisione di chiusura.

Jetstar Asia continuerà a operare voli per le prossime sette settimane con un programma progressivamente ridotto, fino al suo ultimo giorno di operatività, il 31 luglio 2025.

La chiusura di Jetstar Asia avrà un impatto solo sulle rotte intra-asiatiche operate dalla compagnia aerea dalla sua base di Singapore. Non avrà alcun impatto sulle operazioni domestiche e internazionali di Jetstar Airways in Australia e Nuova Zelanda né su Jetstar Japan. Jetstar Airways continuerà a volare dall’Australia verso l’Asia, comprese tutte le sue destinazioni più popolari tra cui Singapore, Thailandia, Indonesia, Vietnam, Giappone e Corea del Sud”, prosegue Qantas Group.

Vanessa Hudson, CEO di Qantas Group, ha dichiarato: “Jetstar Asia è stata una forza pionieristica nel mercato dell’aviazione asiatico per oltre 20 anni, rendendo i viaggi aerei accessibili a milioni di clienti in tutto il Sud-est asiatico. Siamo incredibilmente orgogliosi del team di Jetstar Asia e del lavoro che hanno svolto per offrire tariffe basse, ottime prestazioni operative e un servizio clienti eccezionale. Questo è un giorno molto difficile per loro. Nonostante i loro sforzi, abbiamo visto alcuni dei costi dei fornitori di Jetstar Asia aumentare fino al 200%, il che ha modificato in modo sostanziale la sua base di costo. Desidero ringraziare sinceramente e riconoscere il nostro straordinario team di Jetstar Asia, che dovrebbe essere molto orgoglioso dell’impatto che ha avuto sull’aviazione nella regione negli ultimi due decenni”.

“Ai clienti di Jetstar Asia con prenotazioni esistenti su voli cancellati verrà offerto un rimborso completo e il Gruppo cercherà di ricollocare i clienti su altre compagnie aeree, ove possibile.

A tutti i dipendenti di Jetstar Asia interessati saranno forniti indennità di licenziamento e servizi di supporto all’occupazione. Qantas sta inoltre lavorando attivamente per trovare opportunità di lavoro all’interno del Gruppo e presso altre compagnie aeree della regione.

Singapore rimane un hub fondamentale per Qantas Group, essendo il suo terzo aeroporto internazionale più grande. Qantas offre collegamenti da Singapore attraverso quasi 20 partner in code-sharing e interline verso una varietà di destinazioni in tutta l’Asia.

Con il supporto di Qantas, Jetstar Asia continuerà a rispettare i propri obblighi finanziari nei confronti di fornitori, dipendenti e clienti.

La chiusura di Jetstar Asia sbloccherà fino a 500 milioni di dollari di capitale della flotta, da reinvestire nelle attività principali del Gruppo e migliorare i rendimenti a lungo termine.

I 13 aeromobili A320 di Jetstar Asia, ormai giunti a metà vita, saranno progressivamente ridistribuiti nei mercati principali di Australia e Nuova Zelanda per supportare il rinnovo e la crescita della flotta, creare oltre 100 posti di lavoro locali e tariffe più basse, inclusa la sostituzione degli aeromobili in leasing nelle operazioni domestiche di Jetstar Airways per ridurne i costi. Alcuni aeromobili contribuiranno inoltre ad accelerare il rinnovo della flotta nelle operazioni regionali di Qantas che servono il critical resources sector nell’Australia Occidentale.

Queste decisioni strategiche sulla flotta giungono in concomitanza con l’arrivo del primo Airbus A321XLR di Qantas alla fine di questo mese e del primo Project Sunrise A350-1000ULR nel 2026″, conclude Qantas Group.

“Stiamo attualmente intraprendendo il programma di rinnovamento della flotta più ambizioso della nostra storia, con quasi 200 ordini fermi di aeromobili e centinaia di milioni di dollari investiti nella nostra flotta esistente”, ha affermato la Sig.ra Hudson. “Stiamo prendendo decisioni rigorose che riciclano il capitale in tutte le nostre attività e lo indirizzano prioritariamente verso segmenti con performance più elevate, nonché verso iniziative di crescita strategica come il Project Sunrise”.

