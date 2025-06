Emirates e Uber uniscono le forze: viaggi più fluidi e premi per chi sceglie di muoversi smart

Emirates e Uber hanno annunciato una partnership strategica attraverso la firma di un Memorandum di Intesa (MoU), con l’obiettivo di rendere i viaggi più fluidi e semplici per i passeggeri.

“L’accordo migliora l’esperienza di mobilità a terra per i clienti Emirates e offre vantaggi in termini di fedeltà per i membri Skywards che utilizzano la piattaforma Uber in mercati selezionati all’interno del network Emirates.

Il MoU è stato firmato da Adnan Kazim, Deputy President e Chief Commercial Officer di Emirates, e Anabel Diaz Calderon, Vice President e Head of EMEA Mobility di Uber.

Attraverso questa collaborazione, Emirates e Uber lavoreranno allo sviluppo di diverse iniziative per offrire viaggi sempre più integrati e senza interruzioni. Tra queste: la creazione di un’esperienza di prenotazione integrata che combini i voucher Uber Rides con le prenotazioni dei voli, semplificando i trasferimenti aeroportuali o gli spostamenti in città. Inoltre, Emirates e Uber valuteranno la possibilità di offrire corse Uber da e per l’aeroporto a clienti selezionati Emirates, supportando così un’esperienza di viaggio completa già a partire dalla porta di casa.

La partnership esplorerà inoltre opportunità strategiche di collaborazione per offrire ai membri Skywards negli Emirati Arabi Uniti la possibilità di guadagnare Miglia con le corse Uber o riscattare le proprie Miglia per ottenere crediti o voucher utilizzabili sull’app di Uber. Emirates Skywards valuterà anche modalità per consentire ai membri negli Emirati Arabi Uniti di accumulare Miglia sui viaggi Uber in mercati selezionati del network Emirates.

Un altro ambito di collaborazione sarà l’esplorazione di opportunità legate alle iniziative di consegna dell’“ultimo miglio” per Emirates Courier Express, sfruttando l’avanzata piattaforma tecnologica di Uber e la sua vasta rete globale di partner per le consegne, con l’obiettivo di migliorare la copertura, la velocità e l’efficienza del servizio”, afferma Emirates.

Adnan Kazim ha dichiarato: “Siamo entusiasti di unire le forze con Uber, un partner che si inserisce perfettamente nel nostro impegno a fornire esperienze di viaggio sempre più fluide. Nei prossimi mesi, collaboreremo strettamente per valorizzare le nostre competenze congiunte nei settori dei viaggi e della tecnologia, ampliando le opzioni di pianificazione, creando viaggi più connessi dall’inizio alla fine all’interno della nostra rete e introducendo nuovi vantaggi entusiasmanti per i nostri membri Skywards. Speriamo in una partnership di successo e nelle preziose opportunità che potrà offrire ai nostri clienti”.

Commentando la partnership, Anabel Diaz Calderon, Vicepresidente e Responsabile della Mobilità per l’area EMEA di Uber, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con Emirates, leader globale nel settore dell’aviazione, per contribuire a plasmare il futuro dei viaggi. Con corse Uber dedicate per gli spostamenti da e per l’aeroporto, che offrono un’esperienza completa e senza interruzioni già a partire dalla porta di casa, e vantaggi fedeltà per i clienti di Uber ed Emirates, questa collaborazione ridefinirà l’esperienza di viaggio per milioni di passeggeri”.

“Per massimizzare la visibilità delle iniziative previste dalla partnership, Emirates e Uber valuteranno l’implementazione di campagne di marketing promozionale incrociato attraverso il network della compagnia aerea.

Gli aspetti commerciali, l’implementazione tecnica e la struttura dei premi saranno definiti nei prossimi mesi”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)