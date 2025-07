News Brevi – 30.06.2025

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA DA ALGHERO A TORINO – Si è concluso nel primo pomeriggio un volo sanitario d’urgenza effettuato dall’Aeronautica Militare per contribuire a salvare la vita di una neonata di soli due mesi. La piccola paziente, in imminente pericolo, è stata trasportata con un velivolo G650 del 31° Stormo dall’aeroporto di Alghero a quello di Torino, dove ha potuto ricevere le cure specialistiche necessarie. L’operazione è scattata in seguito alla richiesta della Prefettura di Sassari, immediatamente recepita dalla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano, che ha attivato il 31° Stormo, un Reparto che ha recentemente potenziato la sua flotta proprio con i moderni velivoli G650. Come per tutti i trasporti di Stato, il volo è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina questo tipo di attività. Una volta giunto all’aeroporto di Alghero, l’equipaggio ha imbarcato la neonata, precedentemente ricoverata presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. La piccola, accompagnata dalla madre e da un’équipe medica specializzata, ha viaggiato in una culla termica dedicata, garantendo la massima sicurezza e stabilità durante il trasporto aereo. Partito intorno alle 12:30, il velivolo è atterrato nel capoluogo piemontese dopo poco più di un’ora di volo. Da lì, un’ambulanza ha condotto rapidamente la piccola paziente all’Ospedale Maria Vittoria di Torino. Con la missione conclusa, il G650 ha fatto rientro alla base di Ciampino per riprendere la sua prontezza operativa. Questi interventi sono parte integrante dell’operato dell’Aeronautica Militare, i cui Reparti di volo sono pronti a decollare 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. Con mezzi ed equipaggi altamente specializzati, sono in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, équipe mediche o ambulanze. Ogni anno, centinaia di ore di volo sono dedicate a queste missioni vitali, compiute da velivoli del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

NUOVO COMANDANTE PER IL COMANDO LOGISTICO A.M. – “Il Comando Logistico rappresenta la spina dorsale della Forza Armata: garantisce continuità, efficienza e capacità operativa in ogni scenario”. È con queste parole che il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, ha aperto il suo intervento per la cerimonia di insediamento del Generale di Squadra Aerea Achille Fernando Cazzaniga, nuovo Comandante Logistico dell’Aeronautica Militare. L’evento si è svolto il 25 giugno nella storica Sala Madonna di Loreto di Palazzo Aeronautica e ha visto la partecipazione di una nutrita rappresentanza del Comando Logistico, nonché di numerose Autorità militari, civili e religiose, e degli ex Comandanti Logistici, a testimonianza della continuità e del rilievo istituzionale che l’incarico riveste all’interno della Forza Armata. Il Generale Conserva ha sottolineato l’importanza strategica della funzione logistica nell’attuale scenario operativo e ha espresso profonda gratitudine al personale del Comando Logistico per l’instancabile lavoro svolto nel periodo da lui diretto: “È stato un anno e mezzo intenso, durante il quale il Comando Logistico ha fatto un salto di qualità, supportando le operazioni e le esercitazioni più importanti della Forza Armata in tutti i quadranti del mondo. Un risultato frutto della competenza e della dedizione del personale, che ha saputo lavorare in stretta sinergia anche con l’industria nazionale, fondamentale partner nelle attività logistiche dell’Aeronautica Militare.” Nel suo discorso di insediamento, il Generale Cazzaniga ha voluto sottolineare con orgoglio di raccogliere il testimone proprio dal Generale Conserva, oggi alla guida della Forza Armata, e ha tracciato con chiarezza le direttrici del proprio mandato: “Assumo questo prestigioso ma impegnativo incarico con la piena consapevolezza delle sfide che ci attendono. Le operazioni dell’ultimo anno, che ci hanno visti attivi su scala globale, hanno dimostrato la centralità del supporto logistico nel successo della missione”. Il Comando Logistico è uno dei tre Alti Comandi dell’Aeronautica Militare. La missione del Comando Logistico è di assicurare il supporto tecnico-logistico necessario a conseguire la massima operatività dell’A.M., compatibilmente con le risorse assegnate, per garantire in particolare l’efficienza dei sistemi d’arma, degli equipaggiamenti, dei mezzi, delle infrastrutture, dei materiali, dei beni e servizi, nonché l’assistenza sanitaria al personale, attraverso l’opera dei Reparti ed Enti dipendenti e in sinergia con gli altri Alti Comandi (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL COMANDO OPERAZIONI AEROSPAZIALI OSPITA IL 1° SEMINARIO CONTROLLO SPAZIO AEREO – Il 25 e 26 giugno al Comando Operazioni Aerospaziali (COA) di Poggio Renatico ha avuto luogo il 1° Seminario Controllo Spazio Aereo promosso e organizzato dalla Brigata Controllo Aerospazio (BCA). L’evento, che ha visto la partecipazione congiunta di rappresentanti dell’Aeronautica Militare, dell’Esercito Italiano, della Marina Militare e di ENAC ed ENAV, nasce con l’intenzione di creare un’occasione di confronto tra realtà militare e civile in modo da approfondire le dinamiche legate alla sicurezza, all’efficienza e all’ottimizzazione dello spazio aereo nazionale. Numerosi sono stati i partecipanti, civili e militari, a conferma dell’interesse e della rilevanza del tema trattato. Gli argomenti illustrati dai relatori hanno spaziato dalla formazione del personale impiegato nel controllo dello spazio aereo, all’uso del U-Space e l’integrazione dei droni nello spazio aereo nazionale; dalla Difesa Aerea Missilistica Integrata e l’evoluzione e sviluppo della capacità missilistica, alla disciplina del “due regard”; dalle esigenze militari e commerciali nella gestione dello spazio aereo, a quelle delle operazioni anfibie e in alto mare; dall’importanza della cultura della sicurezza in volo ai Tactical Data Link e al loro impiego a supporto dell’integrazione delle componenti delle Forze Armate; dalla cooperazione militare/civile nell’utilizzo dello spazio aereo agli sviluppi in ambito C-UAS con particolare riferimento alla capacità “on the move” e agli attuatori “hard to kill” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ESERCITAZIONI ‘SAFE WATERS’ PER LA D.A.S.A.S. E L’85° CENTRO S.A.R. DI PRATICA DI MARE – Lunedì 23 giugno presso il Distaccamento dell’Aeronautica Militare (DAM) di Torvajanica (RM) si è tenuta l’esercitazione “Safe Waters 01-2025”, organizzata dall’Ufficio Sicurezza Volo della Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale (D.A.S.A.S.) e dall’85° Centro Search and Rescue (S.A.R.) di Pratica di Mare. L’esercitazione, a carattere interforze, ha coinvolto vari Enti ubicati all’interno dell’aeroporto militare di Pratica di Mare, tra cui quelli dell’Aeronautica Militare, della Marina Militare e di altri Corpi Armati dello Stato (Guardia di Finanza e Polizia di Stato). Dopo la messa in sicurezza da parte della Guardia Costiera che si è occupata di interdire il tratto di mare interessato, è iniziata la simulazione di un incidente aereo. L’equipaggio dell’85° Centro S.A.R., a bordo dell’elicottero HH139-A, è intervenuto soccorrendo gli equipaggi di volo coinvolti nell’incidente e recuperandoli utilizzando il verricello. L’attività è stata coordinata dal Capo dell’Ufficio Sicurezza Volo della D.A.S.A.S., Colonnello Marco Scrivieri e supervisionata dal Comandante della Divisione, Generale di Divisione Aerea Luciano Ippoliti. La ‘Safe Waters 01-2025’ ha testato il buon funzionamento delle sinergie anche al di fuori del perimetro aeroportuale applicando particolari procedure di norma effettuate durante le operazioni reali. Tramite la simulazione di scenari realistici, gli equipaggi si sono addestrati per la ricerca, il soccorso e il salvataggio di persone in pericolo o difficoltà, fornendo una risposta capacitiva e operativa alle emergenze (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ADR: IL COMMISSARIO EUROPEO PER I TRASPORTI VISITA L’AEROPORTO DI FIUMICINO – ADR informa: “Il Commissario Europeo per i Trasporti e il Turismo sostenibile, Apostolos Tzitzikostas ha visitato questo pomeriggio, a conclusione della sua missione in Italia, l’aeroporto di Fiumicino, recentemente premiato come “Best Airport” europeo, per la settima volta dal 2018, da ACI (Airports Council International) Europe. Tzitzikostas, accompagnato dal capo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia, Claudio Casini, è stato accolto da Giampiero Massolo, Presidente di Mundys, Vincenzo Nunziata, Presidente di Aeroporti di Roma e Marco Troncone, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, all’interno dell’Innovation Hub del Terminal 1, acceleratore di nuove idee di impresa in cui sono state coinvolte, negli ultimi anni, oltre 1000 startup da tutto il mondo. Dopo aver illustrato alcune delle nuove soluzioni tecnologiche sviluppate nell’Hub e oggi operative nello scalo, i Vertici di ADR e della Capogruppo Mundys hanno esposto al Commissario Europeo le prospettive future dell’aeroporto e della connettività diretta del Paese, soffermandosi inoltre sulla grande spinta di Aeroporti di Roma sulla trasformazione digitale, sul forte impegno verso il NetZero entro il 2030 e sulla promozione, all’interno dei Terminal, dell’arte e della cultura italiane. Grazie a queste direttrici e agli investimenti messi in campo per oltre 2.5 miliardi di euro complessivi (pari alla metà dell’intero settore aeroportuale italiano) negli ultimi dieci anni, il “Leonardo da Vinci”, che nel 2024 ha accolto circa 50 milioni di passeggeri, è infatti entrato per la prima volta nella Top10 Skytrax dei migliori scali su scala globale, diventando così un punto di riferimento riconosciuto nel settore aeroportuale internazionale”. Il Commissario Europeo per i Trasporti e il Turismo Sostenibile, Apostolos Tzitzikostas, ha dichiarato: “Sono rimasto colpito dall’eccellente qualità del servizio e dall’efficienza operativa dimostrate oggi da ADR. L’aeroporto di Roma si colloca giustamente tra i migliori, in quanto rappresenta un vero e proprio modello di strategia di investimento sostenibile che sta chiaramente dando risultati. Per la Commissione Europea, l’ammodernamento delle infrastrutture chiave, in particolare nel settore dei trasporti, rimane una priorità assoluta, sia per rafforzare la competitività dell’Europa sia per sostenerne la crescita economica”. “A margine dell’incontro, il Commissario è stato accompagnato per un breve tour del Terminal 1, dove ha avuto modo di ammirare le opere del Parco Archeologico di Ostia Antica, esempio della collaborazione tra ADR e il territorio che ospita l’infrastruttura aeroportuale, nonché di valorizzazione del patrimonio culturale italiano per i passeggeri di tutto il mondo. Il Commissario Tzitzikostas si è poi imbarcato su un volo Brussels Airlines diretto a Bruxelles”, conclude ADR.

MEDICINA AERONAUTICA: LE TEORIE SULL’ORIENTAMENTO IN VOLO TORNANO IN ITALIA DOPO 90 ANNI – A distanza di novanta anni le teorie sull’orientamento spaziale in volo “tornano in Italia”. Dopo un lungo lavoro di ricerca storico-scientifica, il prestigioso Journal of History of Neurosciences riconosce in Padre Agostino Gemelli il precursore delle teorie sull’orientamento spaziale in volo. L’articolo delle autrici Col. Medico Paola Verde, Capo Reparto Medicina Aeronautica e Spaziale (R.M.A.S.) della Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale (DASAS) e Laura Piccardi, professoressa ordinaria di Psicologia dell’Università La Sapienza, ricostruisce e confronta le teorie di Padre Gemelli, fondatore della psicologia aeronautica e sperimentale italiana, con le teorie di illustri studiosi internazionali, tutti a lui successivi, dimostrandone l’originalità. L’attività di Padre Gemelli che si sviluppa negli anni ‘20 e ‘30 del secolo scorso, spesso illustrata in opuscoli scritti in italiano o tedesco, in un’epoca in cui internet non esisteva e l’Italia era appena uscita sconfitta dalla guerra, viene rapidamente dimenticata. Tuttavia Gemelli, Pilota e Colonnello Medico della Riserva del Corpo Sanitario Aeronautico, è autore di contributi eccezionali per la conoscenza della cognizione spaziale, in particolare nei contesti aviatori, e descrive le sue teorie decenni prima delle scoperte scientifiche contemporanee. Nel corso della Prima Guerra Mondiale, A. Gemelli innovò il modo con cui venivano selezionati i piloti, dando priorità alle loro attitudini piuttosto che alle capacità fisiche. Il R.M.A.S. ha raccolto l’eredità scientifica di Padre Agostino Gemelli per sviluppare i criteri con cui si effettua la valutazione operativa dei piloti quando è necessario dirimere dubbi sull’idoneità. Il compito principale del Reparto resta l’addestramento e negli anni sono stati adottati strumenti tecnologici all’avanguardia per ogni specifico ambito del volo: quali la Camera Ipobarica – una struttura a tenuta stagna e con ridotta pressione atmosferica che espone l’organismo umano a un ambiente scarso in ossigeno; il Disorientatore Spaziale – una gondola oscillante che riproduce il pilotaggio di un aereo, ove i piloti possono sperimentare gli effetti del disorientamento e poterne riconoscerne le caratteristiche durante il volo reale; il seggiolino eiettabile (ejection seat trainer) – che simula l’eiezione dal velivolo in caso di grave avaria; e la sedia rotatoria (Barany Chair) – che ricrea, fra gli altri, alcuni effetti dell’avvitamento in volo e viene utilizzata per desensibilizzare gli allievi piloti dal mal d’aria. Con questo specifico addestramento i piloti assumono consapevolezza dei propri limiti psicofisici durante le loro missioni a beneficio di una maggiore Sicurezza del Volo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ENAC: APPREZZAMENTO DEL SINDACATO FIT-CISL PER L’INTERVENTO DEL PRESIDENTE ENAC SU CRESCITA TRASPORTO AEREO NAZIONALE – Enac informa: “Diffusa ieri una nota del sindacato Fit-Cisl con parole di apprezzamento nei confronti del Presidente Enac Pierluigi Di Palma, all’indomani del suo intervento sulla crescita del trasporto aereo nazionale alla presentazione del Fact Book 2025 ITSM-ICCSAI a Bari”. “Apprezziamo e condividiamo le parole del Presidente Enac, Pierluigi Di Palma” – ha dichiarato il sindacato – “che confermano il ruolo strategico delle concessioni aeroportuali e della qualità infrastrutturale nel rilancio del settore, soprattutto nella fase post-Covid”. Riguardo all’incremento a due cifre del traffico aereo nazionale, il Presidente Di Palma aveva ripercorso, durante il convegno, le tappe che hanno determinato il successo del modello Italia, a partire dal percorso di liberalizzazione e privatizzazione promosso in Enac 25 anni fa.

RYANAIR CHIEDE UNA RIFORMA URGENTE DEI SERVIZI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO IN EUROPA – Ryanair informa: “Ryanair ha chiesto oggi (lunedì 30 giugno) alla Commissione europea di riformare urgentemente il sistema di controllo del traffico aereo europeo dopo che un guasto al radar ENAV presso il centro di Milano ha causato disagi di massa in tutto il Nord Italia sabato 28 giugno, inclusi ritardi/cancellazione di 60 voli Ryanair da/per il Nord Italia, che hanno colpito oltre 10.000 passeggeri Ryanair”. Un portavoce di Ryanair ha dichiarato: “È inaccettabile che i passeggeri continuino a subire disagi dovuti ai servizi ATC a causa delle ripetute carenze di personale di controllo in tutta Europa e ora di un altro guasto tecnico, questa volta nel centro ATC di Milano lo scorso sabato (28 giugno) che ha costretto al ritardo/cancellazione di 60 voli Ryanair, che hanno colpito oltre 10.000 dei nostri passeggeri”.

RYANAIR LANCIA L’OFFERTA “PRIME MEMBER” DI LUGLIO – Ryanair informa: “Ryanair ha lanciato oggi (lunedì 30 giugno) l’offerta di luglio riservata ai “Prime Member”, che prevede uno sconto di 20€ sui voli andata e ritorno operativi tra il 16 agosto e il 15 settembre. Questa promozione esclusiva della durata di 48 ore è riservata solo ai “Prime Member”, quindi assicurati di iscriverti prima che questa vendita di due giorni inizi, martedì 1° luglio, per approfittare degli sconti sulle tariffe e di altri vantaggi riservati ai “Prime Member”, come il posto riservato gratuito e l’assicurazione di viaggio gratuita. La promozione di luglio per i “Prime Member” è la quarta offerta mensile lanciata da Ryanair da quando, a marzo, è stato introdotto il programma di sconti in abbonamento da 79€. Solo le ultime quattro offerte mensili hanno fatto risparmiare ai “Prime Member” ben 170€, più del doppio del costo dell’abbonamento”. Dara Brady, Direttore Marketing di Ryanair, ha dichiarato: “Siamo lieti di lanciare la nostra prossima offerta esclusiva per i “Prime Member”, che sarà attiva da martedì 1° luglio per sole 48 ore. Questo mese offriamo ai “Prime Member” uno sconto di 20€ sui voli andata e ritorno per viaggi dal 16 agosto (sabato) al 15 settembre (lunedì) – l’occasione perfetta per prenotare una fuga di fine estate. Non preoccuparti se non sei ancora membro Prime: puoi iscriverti in qualsiasi momento e iniziare subito a beneficiare degli sconti e vantaggi riservati ai membri, proprio come i nostri abbonati attuali, che da marzo 2025 hanno già risparmiato oltre 450€ grazie a Ryanair Prime”.

KLM ESTENDE L’OFFERTA SALARIALE AI SINDACATI – KLM informa: “KLM abbandona la zero-increase policy precedentemente mantenuta e presenterà una proposta salariale ai sindacati. Questa proposta sarà discussa durante la cosiddetta consultazione multilaterale, a cui sono stati invitati tutti i dieci sindacati coinvolti nei quattro collective labour agreements (CLAs) di KLM. I colloqui si concentreranno su salari e durata del contratto, due temi chiave che si applicano a tutti i CLA”. Miriam Kartman, Chief People Officer: “Nonostante le difficoltà finanziarie che KLM sta affrontando, desideriamo venire incontro alle esigenze dei nostri colleghi. Ci impegniamo a raggiungere un accordo soddisfacente con i sindacati attraverso un dialogo costruttivo. Ora più che mai, è importante trovare soluzioni che siano vantaggiose per tutti i colleghi e per la nostra compagnia”. La riunione si terrà il 2 luglio.

MHI LANCIA CON SUCCESSO L’H-IIA LAUNCH VEHICLE No. 50 CON A BORDO IL SATELLITE GOSAT-GW – MHI in un comunicato informa: “Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) ha lanciato L’H-IIA Launch Vehicle No. 50 (H-IIA F50) che trasporta a bordo il satellite “GOSAT-GW” (Global Observing SATellite for Greenhouse gases and Water cycle) prodotto da JAXA alle 01:33:03 del 29 giugno 2025. L’H-IIA F50 flight è proceduto regolarmente. Il satellite GOSAT-GW si è separato circa 16 minuti e 7 secondi dopo il lancio, come previsto. MHI esprime sincera gratitudine per il supporto di tutti”.

DELTA: OPERAZIONI STABILIZZATE DOPO IL MALTEMPO DI VENERDI’ AD ATL – Delta informa: “Le operazioni Delta si sono stabilizzate domenica 29 giugno, con meno di 60 mainline cancelations e non sono previste ulteriori interruzioni a causa del maltempo di venerdì 27 giugno. Ringraziamo i nostri clienti per la loro continua pazienza e comprensione. Il team Delta sta lavorando per ripristinare in sicurezza le operazioni e assistere i clienti colpiti dalle forti tempeste che hanno colpito il nostro hub di Atlanta venerdì sera. La tempesta ha causato centinaia di cancellazioni di voli in tutto il sistema sabato. Delta consiglia ai clienti di utilizzare l’app Fly Delta per ricevere informazioni aggiornate sul loro volo e per gestire i loro viaggi, incluse le opzioni di cambio prenotazione. Il personale Delta sta facendo tutto il possibile per portarvi a destinazione, in sicurezza e il più rapidamente possibile. Apprezziamo la fiducia che riponete in Delta per il vostro viaggio e rimaniamo fedeli al nostro impegno nel supportarvi durante questo disagio”.

LE RED FLAMES DECOLLANO CON BRUSSELS AIRLINES PER L’EUROPEAN CHAMPIONSHIP FOOTBALL A BORDO DEL “TRIDENT” – Brussels Airlines informa: “Le Red Flames, Belgium’s national women’s football team, sono partite oggi per Ginevra per partecipare agli European Championship Football. Sono decollate a bordo del “Trident”, l’aereo di Brussels Airlines appositamente dedicato alle Belgian Red Devils and Red Flames, e sono state salutate calorosamente da membri dello staff entusiasti. Brussels Airlines è un orgoglioso partner delle Belgian Red Flames. Nel 2022, la compagnia aerea ha presentato “Trident”, un Airbus A320 con una livrea unica che rende omaggio sia ai Red Devils che alle Red Flames. Brussels Airlines augura loro il meglio e spera di riportare a casa le Red Flames con la coppa del vincitore”.

IBERIA OFFRE PACCHETTI DI VIAGGIO PER LA SUA NUOVA DESTINAZIONE, ORLANDO – Iberia informa: “Orlando, una delle destinazioni turistiche più vivaci e complete degli Stati Uniti, entra a far parte dell’offerta di pacchetti viaggio combinati di Iberia, con l’inizio di quattro voli settimanali a partire dal 26 ottobre. Per festeggiare, la compagnia aerea offre sconti fino a 300 euro per l’acquisto di pacchetti Volo + Hotel o Volo + Auto per le prenotazioni effettuate entro il 6 luglio. Nell’ambito del lancio, è possibile prenotare voli di andata e ritorno più sette notti in hotel, oppure optare per una combinazione di volo e auto a noleggio di 7 giorni, ideale per chi desidera spingersi oltre e scoprire il meglio della Florida al proprio ritmo. Per chi sogna un’esperienza magica e indimenticabile, Iberia lancia i suoi nuovi pacchetti di viaggio per il Walt Disney World Resort, che includono voli e sistemazioni presso gli hotel Disney. I soci Iberia Club godranno di vantaggi esclusivi, come l’accumulo di Avios extra con l’acquisto del pacchetto e, noleggiando un’auto con Avis, un conducente aggiuntivo gratuito per rendere il viaggio più confortevole. Per i clienti che preferiscono organizzare autonomamente la propria vacanza a Orlando, Iberia ha lanciato l’iniziativa “¡Hola Orlando! Hello, fun!” con un prezzo fisso di 315 euro a tratta da Madrid a Orlando in classe Economy e 545 euro in Premium Economy. Questa campagna consente, ad esempio, di viaggiare da Bilbao, Alicante, Santiago de Compostela, Palma di Maiorca e Las Palmas de Gran Canaria a Orlando a 323 euro a tratta e 553 euro in Premium Economy”.

VUELING LANCIA IL NUOVO MENU ESTIVO DI BORDO – Vueling informa: “Vueling, parte del gruppo IAG, ha lanciato il nuovo menù estivo di bordo, che conferma la volontà di continuare a impegnarsi per l’inclusione e il benessere dei passeggeri. Tra le gustose novità, spicca il primo signature cocktail della compagnia aerea, “Vueling in the Clouds”, un drink creato per brindare all’estate e dare il via al viaggio già a bordo. Servita con una soffice nuvola a base di zucchero filato, questa proposta beverage è un vero e proprio métissage sensoriale, racchiudendo l’essenza di distillati e liquori provenienti da alcune delle principali destinazioni europee di Vueling: dalla freschezza del limoncello italiano ai sentori dolci del francese liqueur de sureau (a base di fiori di sambuco), dai tocchi più secchi del gin inglese agli orgogliosi rimandi alla sua città natale, Barcellona, dati dal Cava (vino spumante dal tipico colore dorato) e dalla Ratafià (liquore prodotto dalla macerazione in acquavite di frutta, erbe e spezie), “Vueling in the Clouds” è stato ideato per rendere il viaggio un’esperienza di gusto unica. Il nuovo menù di bordo propone oltre 70 articoli, di cui 28 novità, che comprendono un’ampia gamma di opzioni vegane, vegetariane e senza glutine, dando così maggiore libertà di scelta, varietà e sicurezza per chi ha allergie o intolleranze oppure segue regimi alimentari specifici. Grazie a questo menù sempre più vario e inclusivo, Vueling offre ai viaggiatori un’esperienza di volo non solo più serena dal punto di vista della salute, ma anche più gustosa”.