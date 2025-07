Ryanair aggiunge un terzo aereo basato a Torino per la Winter 2025

Ryanair ha annunciato un nuovo terzo aereo basato a Torino per l’inverno 25/26.

“L’operativo di quest’inverno a Torino (il più grande di sempre di Ryanair) prevede 3 milioni di passeggeri all’anno e 32 rotte, incluse 2 nuove destinazioni: Liverpool, una città vibrante conosciuta per il suo ricco patrimonio musicale e il suo iconico lungomare, e l’estensione della nuova rotta per Pescara anche nella stagione invernale, fondamentale mantenere i legami commerciali.

Ryanair ha inoltre aggiunto ulteriori voli su 16 popolari rotte esistenti, tra cui Dublino, Londra Stansted, Madrid, Marrakech, e Trapani, offrendo ai clienti della Regione Piemonte ancora più scelta, rafforzando ulteriormente l’aeroporto come una importante porta d’accesso per i viaggi di piacere e di lavoro nel Nord Italia.

L’operativo Ryanair per l’inverno 25/26 a Torino prevede 3 aerei basati (+1 nuovo) – $300M di investimento in totale a Torino; 32 rotte, incluse 2 nuove: Liverpool e Pescara; 368 voli settimanali (crescita del 30%); 3 milioni di passeggeri all’anno; aumento delle frequenze su 16 rotte, tra cui Londra-Stansted, Madrid, Dublino, Porto, Calabria, Sardegna, e Sicilia“.

Il CEO Ryanair Eddie Wilson ha detto: “Ryanair continua a registrare una crescita record in tutta Italia, investendo in aeroporti regionali come Torino dove quest’inverno offrirà 1.5 milioni di posti a tariffe basse (per crescita del 30%) su 32 rotte, offrendo ai passeggeri che viaggeranno da/per Torino più scelta che mai. Questo operativo da record prevede inoltre 2 nuove rotte per Liverpool e Pescara, oltre all’aumento delle frequenze su 16 rotte esistenti, internazionali e domestiche, a conferma dell’impegno di Ryanair nel supportare la connettività a tariffe basse, internazionale e domestica, oltre all’offerta turistica inbound e outbound.

Siamo inoltre lieti di celebrare un traguardo importante presso la nostra base di Torino quest’inverno, con l’arrivo del terzo aeromobile Ryanair basato. L’investimento di Ryanair di $300 milioni a Torino sostiene la nostra strategia a lungo termine di supportare la crescita degli aeroporti regionali italiani, come dimostrano i 3 milioni di passeggeri che porteremo all’aeroporto di Torino quest’anno, favorendo il turismo in entrata nella regione e garantendo la connettività internazionale tutto l’anno.

Abbiamo lavorato a stretto contatto con il team di SAGAT per rendere possibile questa crescita, dimostrando che tariffe competitive e operazioni efficienti sono fondamentali per sbloccare la crescita. La nostra partnership con l’Aeroporto di Torino risale al nostro primo volo da Londra Stansted a Torino nel 1999 e, dopo 25 anni di successi, siamo impegnati a continuare a crescere nella Regione.

Per consolidare ulteriormente questo successo e sbloccare opportunità ancora maggiori per l’aviazione italiana, il turismo e l’occupazione, Ryanair chiede nuovamente al governo italiano di abolire l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani per stimolare ulteriormente la crescita del traffico, del turismo e dell’occupazione. Qualora fosse eliminata, Ryanair risponderebbe con un investimento di 40 aeromobili aggiuntivi (+$4 miliardi di dollari di investimento), 20 milioni di passeggeri in più, 250 nuove rotte, supportando 15.000 nuovi posti di lavoro in tutta Italia.

Per celebrare il nuovo aeromobile Ryanair basato a Torino quest’inverno, abbiamo lanciato una promozione di 2 giorni con tariffe a partire da €24.99 disponibile solo su Ryanair.com”.

Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport, ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto del risultato che annunciamo oggi. Il terzo aereo Ryanair basato nel nostro aeroporto conferma la strategicità del lavoro congiunto che abbiamo finora svolto con la compagnia aerea. Le nuove rotte e l’aumento di frequenze su altre 16 destinazioni già servite permetteranno a un numero ancora maggiore di turisti di visitare Torino e il Piemonte, oltre ad offrire combinazioni di viaggio più comode per chi vi risiede. Invitiamo quindi tutti a verificare sempre sul sito Ryanair le destinazioni e le tariffe disponibili da e per Torino.

Grazie a una crescita bilanciata tra il segmento internazionale e nazionale, Ryanair propone in vendita tanti prodotti rafforzati, pensati per soddisfare le esigenze di ogni tipo di viaggiatore. Dal volo per Madrid che sarà operato 7 volte a settimana, al volo per Londra Stansted con 16 frequenze settimanali, dal collegamento con Pescara anche durante l’inverno ai migliori collegamenti con tante città del Sud e delle isole, sono tante le novità di cui i passeggeri potranno beneficiare a prezzi bassi.

Con questa operazione, anche Torino migliora il suo posizionamento sulla mappa delle destinazioni turistiche europee. Tutti coloro che stanno programmando un viaggio potranno facilmente sceglierla per un week-end o per un soggiorno più lungo, che permetta di visitare anche la regione. Nel 2023 abbiamo misurato l’aumento dei turisti che hanno utilizzato l’aeroporto di Torino rispetto all’anno 2019 (prima dell’apertura della base di Ryanair e prima della pandemia): i turisti stranieri sono aumentati del 72% e quelli italiani del 15%. Sono certo che, con l’aggiunta del terzo aereo basato, questi numeri cresceranno ancora, a vantaggio di tutto il territorio”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)