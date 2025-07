Gogo Galileo HDX in arrivo sui Cessna Citation

Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato che Gogo Galileo HDX sarà disponibile per l’installazione aftermarket sui Cessna Citation jets, dopo la Federal Aviation Administration (FAA) Supplemental Type Certification (STC), prevista per la fine del 2025.

“La global Low Earth Orbit (LEO) solution consente ai clienti di godere di una delle migliori esperienze di connettività e di volo possibili, indipendentemente dalla destinazione del loro viaggio.

Offrendo Gogo Galileo HDX come aftermarket upgrade, il Textron Aviation support team garantisce ai clienti una global connectivity solution che offre prestazioni affidabili. Il sistema, progettato appositamente per la business aviation, è composto da due Line Replaceable Units (LRUs), da una fuselage-mounted HDX antenna e dall’AVANCE technology router, riducendo al minimo i tempi di inattività per l’installazione”, afferma Textron Aviation.

“I nostri clienti si aspettano di rimanere connessi e produttivi durante il volo e l’integrazione del sistema Gogo Galileo HDX garantisce loro l’accesso a Internet ad alta velocità durante il volo”, ha dichiarato Brian Rohloff, senior vice president, Global Customer Support. “Questa soluzione di connettività avanzata sottolinea il nostro impegno nel fornire ai clienti tecnologie all’avanguardia che migliorino la loro esperienza di volo”.

“Per i jets, si prevede che i supplemental type certificates di Textron Aviation includano i modelli Cessna Citation X+, X, Sovereign+, Sovereign, Latitude, XLS Gen2, XLS+, XLS, Excel, CJ4 Gen2, CJ4, CJ3+, CJ3, CJ2+, CJ2, M2 Gen2, M2, CJ1+ e CJ1.

Gogo Galileo HDX sarà disponibile per l’installazione presso i domestic Textron Aviation Service Centers previa STC approval da parte della Federal Aviation Administration (FAA), mentre le European Aviation Safety Agency (EASA) type certification and Transport Canada Civil Aviation (TCCA) type certification seguiranno in un secondo momento”, conclude Textron Aviation.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Textron Aviation)