Malaysia Aviation Group ordina altri 20 aeromobili Airbus A330neo

Malaysia Aviation Group (MAG), parent company del national carrier Malaysia Airlines, ha effettuato un ordine fermo con Airbus per altri 20 aeromobili A330-900. Questo nuovo ordine raddoppierà la futura flotta A330neo di Malaysia Airlines, portandola a 40 aeromobili.

L’annuncio è stato fatto durante la visita ufficiale in Francia del Primo Ministro della Malesia, S.E. Anwar Ibrahim.

“MAG ha selezionato per la prima volta l’A330neo nel 2022 nell’ambito del suo programma di rinnovo della flotta widebody, con un impegno per 20 aeromobili, di cui quattro sono già stati consegnati. Dotati di un nuovo layout di cabina premium, gli aeromobili sono già operativi sui voli da Kuala Lumpur a Melbourne, Auckland e Bali“, afferma Airbus.

“L’A330neo continua a offrire il giusto equilibrio tra efficienza operativa, autonomia e comfort di cabina a supporto della nostra rete e della nostra strategia di crescita”, ha dichiarato Datuk Captain Izham Ismail, Group Managing Director of MAG. “Grazie alla sua maggiore efficienza nei consumi e alla flessibilità sulle rotte regionali e a lungo raggio, l’aeromobile si adatta perfettamente alle esigenze in continua evoluzione del nostro mercato. Ci consente inoltre di offrire un prodotto in linea con il nostro posizionamento premium: snello, moderno e progettato attorno al comfort e alle aspettative dei passeggeri. Questo ulteriore ordine rafforza la nostra visione a lungo termine di costruire una flotta pronta per il futuro che supporti una crescita sostenibile, offra un valore costante ai nostri passeggeri e rafforzi la nostra competitività nei mercati chiave”.

“Siamo orgogliosi di rafforzare ulteriormente il nostro rapporto con Malaysia Aviation Group, con l’espansione della sua flotta A330neo”, ha dichiarato Benoît de Saint-Exupéry, Airbus EVP Sales of the Commercial Aircraft business. “Questo ulteriore ordine è una forte conferma delle eccezionali prestazioni, dell’efficienza nei consumi, della versatilità e del comfort per i passeggeri dell’A330neo, nonché una prova della popolarità dell’aeromobile tra le compagnie aeree premium del mondo”.

“Dotato di motori Rolls-Royce Trent 7000 di ultima generazione, l’A330-900 è in grado di volare 7.200 nm / 13.300 km senza scali. L’A330neo è dotato della pluripremiata Airspace cabin, che offre ai passeggeri un’esperienza unica, elevati livelli di comfort, atmosfera e design. Questo include più spazio individuale, vani portaoggetti più ampi, un nuovo sistema di illuminazione e l’accesso ai più recenti sistemi di intrattenimento e connettività in volo.

Alla fine di maggio 2025, la A330 Family aveva ricevuto oltre 1.800 ordini fermi da oltre 130 clienti in tutto il mondo. Come tutti gli aeromobili Airbus in produzione, l’A330neo è in grado di operare con Sustainable Aviation Fuel (SAF) fino al 50%, con l’obiettivo di raggiungere la 100% SAF capability entro il 2030″, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)