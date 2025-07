Diamond Aircraft celebra la consegna del primo DA50 RG in Brasile

Diamond Aircraft celebra la recente vendita e consegna del primo DA50 RG in Brasile, resa possibile grazie al distributore esclusivo brasiliano, AEROMOT.

“La consegna segna un traguardo significativo per la crescente presenza di Diamond in America Latina. La cerimonia di consegna, tenutasi il 25 giugno presso la base di AEROMOT all’aeroporto di Pampulha a Belo Horizonte, ha riunito il team dirigenziale, lo staff tecnico, gli operatori e il nuovo proprietario dell’aereo”, afferma Diamond Aircraft.

“Questa consegna apre un nuovo capitolo nell’aviazione generale brasiliana”, ha dichiarato Trevor Mustard, Head of Aircraft Sales and Marketing at Diamond Aircraft Canada. “Esprimiamo le nostre più sentite congratulazioni ad AEROMOT per il suo straordinario risultato e la dedizione dimostrata nel portare il DA50 RG nella regione e auguriamo al nuovo proprietario molti viaggi stimolanti con il suo nuovo velivolo”.

“Il single-engine, five-seater DA50 RG è equipaggiato son un Continental CD-300 Jet-A1 engine ed è dotato della suite avionica Garmin G1000 NXi, offrendo fuel efficiency, sicurezza e facilità d’uso. Rinomato per la sua sofisticatezza, il DA50 RG vanta la cabina più spaziosa della sua categoria e dispone di carrello d’atterraggio retrattile”, prosegue Diamond Aircraft.

Cristíane Cunha, AEROMOT COO, ha dichiarato: “Questo momento segna non solo una consegna, ma l’inizio di una nuova era per l’aviazione executive in Brasile. Il DA50 RG stabilisce un nuovo standard in termini di sofisticatezza e prestazioni e siamo orgogliosi di essere all’avanguardia nel portare questa innovazione nel Paese”.

Diamond Aircraft presenta la sua gamma completa all’EAA AirVenture Oshkosh 2025

Diamond informa: “Insieme ai partner commerciali statunitensi Premier Aircraft Sales e Steel Aviation, Diamond Aircraf partecipa all’EAA AirVenture Oshkosh 2025, il più importante evento aeronautico al mondo che si tiene a Oshkosh, Wisconsin.

Quest’anno, Diamond presenta un’ampia selezione dei suoi velivoli all’avanguardia, tra cui il DA20-C1, il DA40 NG, il DA42-VI, il DA50 RG e l’ammiraglia DA62.

Per la prima volta, Diamond ha presentato un Pilot Shop dedicato alla fiera, offrendo gadget esclusivi, equipaggiamento da pilota e accessori per gli appassionati di aviazione e gli operatori Diamond.

Uno dei momenti salienti dell’AirVenture di quest’anno è stato il lancio del Diamond Flying Club, fondato ufficialmente nel maggio 2025″.

“Diamond Aircraft ha inoltre ottenuto la certificazione da Transport Canada per il GTX 345 DR, che consente la copertura satellitare ADS-B nello spazio aereo canadese. Utilizzando la space-based ADS-B technology attraverso la costellazione satellitare Iridium NEXT, questa capacità offre completi air traffic surveillance and in-flight weather services, anche in regioni remote e tradizionalmente poco servite. Ciò migliorerà la sicurezza e la consapevolezza operativa per gli operatori Diamond che volano in Canada.

Diamond ha inoltre consegnato diversi nuovi velivoli ai clienti in occasione di AirVenture 2025, tra cui l’ultimo DA42-VI all’Embry-Riddle Aeronautical University Airventure display con una livrea personalizzata creata in onore del centenario dell’Embry-Riddle.

La scorsa settimana, EVA Flight Training Academy ha concluso l’acquisto di due DA42-VI e due DA40 XLT da aggiungere alla propria flotta Diamond.

Anche la Middle Tennessee State University aggiungerà altri sei DA40 XLT alla sua nutrita flotta Diamond. Questi velivoli rappresentano l’impegno comune di queste istituzioni per la formazione aeronautica, l’innovazione e l’eccellenza nell’addestramento dei piloti. Infine, Premier Aircraft consegnerà il DA50 RG esposto al suo nuovo proprietario in fiera venerdì”, conclude Diamond Aircraft.

(Ufficio Stampa Diamond Aircraft – Photo Credits: Diamond Aircraft)