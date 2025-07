Piper annuncia il nuovo Seminole DX Powered by DeltaHawk

Piper Aircraft annuncia il nuovo Piper Seminole DX, un diesel-powered PA-44 Seminole dotato del DeltaHawk, FAA-certified, DHK4A180 180-horsepower, heavy fuel, compression ignition engine. Il Seminole DX è nato da una proficua collaborazione tra Piper e DeltaHawk, annunciata all’inizio del 2024.

“Il motore DeltaHawk turbocompresso da 180 cavalli, raffreddato a liquido, offre turbine performance con una fuel efficiency superiore del 40% rispetto agli avgas engines, ottenendo al contempo una significativa riduzione dei costi di gestione grazie al minor numero di parti mobili. Il motore è omologato per JET A e JET A-1, in attesa dell’approvazione per Sustainable Aviation Fuel (SAF). Piper utilizzerà un Piper-owned STC per integrare i DeltaHawk firewall-forward kits nella linea di produzione del Seminole. Il kit include counter-rotating DeltaHawk engines and three-blade, full-feather propellers. Inoltre, il velivolo sarà dotato di un avanzato sistema di controllo della temperatura in cabina che utilizza il raffreddamento a liquido dei motori per garantire un’esperienza di volo confortevole in diverse condizioni”, afferma Piper.

“Il mercato ha ascoltato con forza la necessità di una reliable, cost-effective, heavy fuel, multi-engine training platform”, afferma John Calcagno, President and CEO of Piper Aircraft, Inc. “Il nuovo Seminole DX colma perfettamente questa lacuna di mercato. Sulla base dell’interesse riscontrato dall’annuncio del nostro Memorandum d’intesa lo scorso anno, prevediamo che la domanda globale per il Seminole DX si attesterà tra i 25 e i 40 velivoli all’anno nei prossimi 10 anni. È stato un piacere collaborare con il team DeltaHawk negli ultimi 16 mesi, poiché incarna la qualità e l’attenzione al cliente. Sono in corso anche future collaborazioni”.

“Un 20-year Long Term Supply Agreement (LTSA) designa DeltaHawk come esclusivo heavy fuel, piston engine supplier per il Piper Seminole. I test di volo per la certificazione inizieranno a novembre 2025, con la certificazione FAA prevista per il terzo trimestre 2026, seguita dalle certificazioni di Transport Canada, EASA e della DGCA indiana. Le consegne dei 2027 model year Seminole DX aircraft dovrebbero iniziare tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027″, prosegue Piper.

“L’installazione del nostro motore DHK certificato sul leggendario Piper Seminole si sposa perfettamente con le nostre caratteristiche uniche nel settore, offrendo il costo di proprietà più basso e la piattaforma di addestramento multimotore più semplice e sicura di sempre”, ha dichiarato Christopher Ruud, Chief Executive Officer of DeltaHawk Engines. “Altrettanto importante, consideriamo questo nuovo accordo ventennale non solo in termini di motori, ma anche come un passo straordinario da parte di Piper, che sfrutta la potente innovazione di DeltaHawk, creando al contempo la sostenibilità ambientale per l’aviazione generale in tutto il mondo”.

“Il Seminole DX offre significativi miglioramenti delle performance rispetto all’attuale PA-44 Seminole, tra cui una riduzione del 35% del consumo di carburante, un aumento del 32% del single-engine climb rate e un single-engine absolute ceiling superiore del 70%”, conclude Piper.

Piper Aircraft ha comunicato ulteriori ordini e annunci durante l’EAA AirVenture 2025 in Oshkosh.

Piper Aircraft si aggiudica il più grande Domestic Trainer Order nella storia dell’azienda

Piper Aircraft annuncia oggi uno storico nuovo fleet agreement per un massimo di 188 velivoli, del valore di circa 155 milioni di dollari, con la University of North Dakota John D. Odegard School of Aerospace Sciences (UND Aerospace). Questo contratto consolida una partnership lunga quasi quattro decenni che continuerà a plasmare il futuro dell’addestramento dei piloti per i prossimi otto-dieci anni, posizionando entrambe le organizzazioni all’avanguardia nell’addestramento e nell’innovazione aeronautica.

Il contratto prevede un ordine iniziale di 145 velivoli, tra cui Archer TX e Seminole, per una durata di otto anni a partire dal 2027, con la possibilità di arrivare a un totale di 188 velivoli tramite un’estensione opzionale di due anni fino al 2036. Questo accordo supera l’ordine di 112 velivoli effettuato da UND nel 2016, con scadenza nel 2026.

“Piper rimane un collaboratore fondamentale per il continuo successo dell’addestramento al volo presso UND”, ha dichiarato Robert J. Kraus, PhD, PfMP, Dean of UND John D. Odegard School of Aerospace Sciences. “Non vediamo l’ora di rafforzare il nostro rapporto mentre prepariamo la prossima generazione di piloti a carriere nelle compagnie aeree, nella business aviation e nell’esercito statunitense. L’intero team Piper si è dimostrato eccezionale, rispondendo alle nostre esigenze e collaborando attivamente al miglioramento dei componenti e delle capacità dell’Archer TX e del Seminole”.

“Il Piper Archer TX e il Seminole sono perfetti per UND Aerospace. Il team Piper è fantastico e continua a fornire un servizio clienti di prim’ordine ai nostri studenti e al programma di addestramento aeronautico”, ha dichiarato Jeremy Roesler, Director of Flight Operations at UND Aerospace.

“Piper apprezza al massimo il rapporto che condividiamo con UND”, ha affermato Ron Gunnarson, Vice President of Sales, Marketing, Customer Support, and Quality at Piper, and UND Aerospace alum. “L’addestramento al volo di livello mondiale di UND stabilisce lo standard per l’intero settore. Vederli scegliere ancora una volta i nostri aerei e i relativi support systems è motivo di grande orgoglio per i 1.500 uomini e donne che lavorano instancabilmente presso Piper Aircraft”.

UND Aerospace opera una training fleet composta da 176 aircraft and devices, inclusi i 20 Archer TX e Seminole consegnati nel 2025.

Piper potenzia la training fleet con l’ordine di velivoli per la United Aviate Academy

Piper Aircraft dà il benvenuto alla United Aviate Academy (UAA), la scuola di volo interamente di proprietà di United Airlines, come nuovo membro della Piper Flight School Alliance. A tal fine, UAA ha stipulato un contratto di acquisto per un massimo di tre multi-engine Piper Seminole aircraft, con l’opzione di acquisto di ulteriori velivoli. La consegna dei velivoli è prevista per la fine del 2025. I Piper Seminole fungeranno da velivoli da multi-engine training aircraft per UAA, supportando il loro rigoroso e completo programma di addestramento per piloti.

“Accogliere la United Aviate Academy nella Piper Flight School Alliance con il loro primo acquisto del Seminole è un momento di orgoglio per Piper Aircraft”, ha dichiarato Ron Gunnarson, Vice President of Sales, Marketing, Customer Support, and Quality at Piper Aircraft. “UAA rappresenta uno standard esemplare di addestramento al volo e Piper non vede l’ora di supportare le loro attività con il robusto e affidabile Seminole”.

“Siamo entusiasti di aggiungere il Piper Seminole alla nostra flotta di aeromobili”, ha dichiarato Michael Hales, CEO di United Aviate Academy. “Il Seminole non è solo un aereo robusto con tutti i comfort, ma è specificamente progettato per la prossima generazione di piloti che stanno imparando le complessità del volo multimotore. Rappresenta il punto di riferimento per il multi-engine flight training nelle scuole di tutto il paese e del mondo”.

Paragon Flight Training raggiunge un traguardo importante con l’annuncio di una flotta composta esclusivamente da velivoli Piper

Paragon Flight Training, flight training academy con sede a Page Field a Fort Myers, in Florida, e sedi aggiuntive a Punta Gorda, in Florida, e LaGrange, in Georgia, annuncia il completamento della sua transizione strategica verso una flotta composta esclusivamente da velivoli Piper. Si tratta di una componente fondamentale di un ambizioso piano di investimenti presentato dall’azienda nel 2022, che ha posto l’accento sulla modernizzazione della flotta tra gli altri obiettivi chiave del settore. L’azienda possiede attualmente 32 addestratori Piper (di cui 31 Pilot 100i), con sei ulteriori Pilot 100i previsti in consegna entro la fine del 2025.

“Il nostro rapporto di collaborazione con Piper risale al 2021 e si basa sulla nostra esperienza: il Piper Pilot 100i è una piattaforma di addestramento eccezionale e il punto di riferimento del settore”, ha dichiarato Chris Schoensee, Presidente di Paragon Flight Training. “Questo rappresenta un traguardo importante nei 19 anni di storia di Paragon Flight e rafforza il nostro impegno nel fornire agli studenti un’esperienza di addestramento al volo costante e di eccellenza, indipendentemente dalla loro ubicazione”.

Ad oggi, Paragon Flight possiede circa il 15% di tutti i Piper Pilot 100i esistenti. Nel dicembre 2024, Paragon Flight ha preso possesso del 200th serial number Pilot 100i, dopo aver ricevuto il 100th serial number Pilot 100i nel gennaio 2023. Il Piper Pilot 100i è stato presentato per la prima volta nel 2020. Uno dei Pilot 100i recentemente consegnati da Paragon è esposto presso lo stand Piper per tutta la settimana all’EAA AirVenture di Oshkosh.

Ron Gunnarson, Vice President of Sales, Marketing, Customer Support, and Quality at Piper Aircraft, ha commentato: “Siamo orgogliosi di continuare a collaborare con Paragon Flight Training, membro della Piper Flight School Alliance, uno dei maggiori sostenitori della piattaforma Pilot 100i, e siamo entusiasti di supportare la crescita di Paragon con l’aumento delle consegne di velivoli Pilot 100i quest’anno”.

Piper Aircraft supporta l’EAA AeroEducate Program in qualità di nuovo sponsor principale

Piper Aircraft annuncia la sua principal sponsorship dell’Experimental Aircraft Association (EAA) AeroEducate program, una risorsa online gratuita che invita gli studenti a esplorare l’aviazione e l’aerospazio. Questa sponsorizzazione sottolinea l’impegno di Piper nel promuovere l’entusiasmo per l’aviazione tra gli studenti di tutte le età.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Piper come nuovo Principal Sponsor of EAA AeroEducate”, afferma Rick Larsen, EAA Vice President of Youth Education. “L’impegno di lunga data di Piper nell’educazione aeronautica si allinea perfettamente con la nostra missione di ispirare e supportare la prossima generazione di aviatori”.

“Piper Aircraft è orgogliosa di sostenere l’EAA AeroEducate program”, afferma John Calcagno, President and CEO of Piper Aircraft. “Forti del nostro supporto di lunga data all’AirVenture Aviation Gateway Park di EAA, siamo entusiasti di sponsorizzare un’iniziativa accessibile a educatori e genitori, che accende la curiosità, promuove l’apprendimento e ispira gli studenti a esplorare l’aviazione anche al di fuori dell’aula scolastica”.

Piper Aircraft annuncia i nuovi Brand Ambassador per il 2025

Piper Aircraft ha annunciato otto nuovi Brand Ambassador per il Piper Brand Ambassador Program. I Brand Ambassador Piper sono studenti iscritti a programmi selezionati della Piper Flight School Alliance che conseguono professional flight certifications and degrees.

“I Brand Ambassador Piper presentano contenuti di aviazione e lifestyle sulle loro piattaforme social, condividendo la vita di uno student or flight instructor training sulla gamma di prodotti Piper. Il programma Ambassador è nato presso l’Università del North Dakota (UND) con quattro ambasciatori nel 2020 e da allora si è ampliato fino a includere sette istituti nell’attuale ciclo, con l’iscrizione di altri a rotazione”, afferma Piper Aircraft.

(Ufficio Stampa Piper Aircraft – Photo Credits: Piper Aircraft)