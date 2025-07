Il COO di Austrian Airlines Francesco Sciortino entra a far parte dell Executive Board of Lufthansa Airlines

Francesco Sciortino, Chief Operating Officer di Austrian Airlines dal 1° aprile 2021, assumerà una nuova sfida nell’Executive Board of Lufthansa Airlines, in qualità di Hub Manager Frankfurt and Accountable Manager, a partire dal 1° settembre 2025.

“Negli ultimi quattro anni e mezzo, Francesco Sciortino ha contribuito in modo significativo allo sviluppo positivo di Austrian Airlines in qualità di COO e ha portato le operazioni a un nuovo livello insieme al suo team. La compagnia aerea è stata una delle sette compagnie aeree più puntuali in Europa per tre anni consecutivi e attualmente si colloca al terzo posto. Ha inoltre vinto altri importanti premi, tra cui lo Skytrax Best Airline Staff Europe Award, assegnato nel 2023 e, più recentemente, nel 2025, oltre al riconoscimento come uno dei 20 best cabin crews in the world”, afferma Austrian Airlines.

“Ripenso al mio periodo in Austrian Airlines con grande gratitudine. Ho iniziato la mia carriera di pilota lì nel 1997 come copilota sull’A320 e negli ultimi quattro anni e mezzo ho potuto tracciare un percorso importante per il futuro in qualità di Chief Operating Officer. Con il successo dell’introduzione del nuovissimo Airbus A320neo e del Boeing 787-9, la modernizzazione della flotta è stata portata avanti in modo decisivo. La recente decisione di dismettere gradualmente l’Embraer 195 apre ora la strada a una struttura della flotta snella ed efficiente. Sono convinto che Austrian Airlines sia posizionata in modo ideale per il futuro e non vedo l’ora di ricoprire il mio nuovo ruolo in Lufthansa Airlines”, afferma Francesco Sciortino.

“Prima di entrare in Austrian Airlines, Sciortino è stato Managing Director and Accountable Manager at Germanwings e in precedenza ha ricoperto il ruolo di Accountable Manager and Project Manager at SunExpress Germany, dove era responsabile dello sviluppo delle operazioni a lungo raggio. Inoltre, vola come comandante sugli Airbus A330/340 presso Lufthansa. La promozione nell’Executive Board of Lufthansa Airlines segna un’entusiasmante tappa di carriera per il 52enne e significa anche il ritorno a Francoforte, la sua città natale”, prosegue Austrian Airlines.

“Vorremmo ringraziare Francesco Sciortino per la sua leadership dedita e stimolante. I suoi successi non solo hanno plasmato Austrian Airlines, ma hanno ripetutamente stabilito nuovi standard per l’intero Lufthansa Group. Sono convinto che, con la sua passione per il business e la sua grande ambizione, contribuirà a plasmare positivamente il brand principale di Lufthansa Group. L’intero team di Austrian Airlines si congratula con Francesco per la sua nuova sfida e gli augura il massimo successo per i compiti che lo attendono”, afferma Annette Mann, CEO di Austrian Airlines.

Till Streichert, Chairman of the Supervisory Board of Austrian Airlines and Chief Financial Officer of Lufthansa AG, sottolinea: “Come pilota di linea e comprovato professionista operativo, Francesco Sciortino ha contribuito in modo decisivo a portare le performance operative di Austrian Airlines ai massimi livelli negli ultimi anni. Desidero ringraziarlo per questo e non vedo l’ora di continuare a collaborare con lui come nuovo membro dell’Executive Board of Lufthansa Airlines”.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines)