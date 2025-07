Wizz Air lancia due nuove rotte verso la Polonia da Brindisi e Lamezia

Wizz Air annuncia l’introduzione di due nuove rotte da Brindisi (BDS) e Lamezia Terme (SUF) verso Katowice (KTW), rafforzando ulteriormente la connettività internazionale del Sud Italia con la Polonia.

“A partire dal 29 marzo 2026, sarà possibile volare direttamente dall’Aeroporto di Brindisi verso la vivace città polacca con frequenze quadrisettimanali, ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. Da Lamezia Terme, invece, il collegamento con Katowice inizierà il 31 marzo 2026, con tre voli settimanali in programma ogni martedì, giovedì e sabato.

Entrambe le rotte saranno operate con aeromobili di ultima generazione Airbus A321neo, sinonimo di comfort, efficienza e ridotto impatto ambientale. I biglietti sono già disponibili per l’acquisto sul sito wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ.

Situata nel sud della Polonia, Katowice è una città dinamica, in piena trasformazione: da capitale mineraria a polo culturale e creativo del paese.

Con l’aggiunta di queste nuove tratte, salgono a 6 i collegamenti diretti tra l’Italia e Katowice, città già raggiungibile dai passeggeri italiani con voli Wizz Air dagli aeroporti di Roma, Catania, Napoli e Pisa. Questi ulteriori investimenti rafforzano la presenza di Wizz Air nel mercato italiano e confermano l’impegno della compagnia nello sviluppare sempre più occasioni di viaggio accessibili per i passeggeri italiani, in questo caso, verso la Polonia“, afferma Wizz Air.

“L’introduzione di queste due nuove rotte rappresenta un ulteriore passo nella strategia di espansione di Wizz Air nel Sud Italia: un’area in cui continuiamo e continueremo ad investire in quanto è un territorio ricco di potenziale in termini di domanda e connettività”, ha commentato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. “L’Italia è il mercato più grande per numero di passeggeri dell’intero network della compagnia e l’espansione in queste regioni – Puglia e Calabria – è un chiaro segnale della nostra volontà di continuare a crescere nel Paese, offrendo più opportunità di viaggio ai nostri passeggeri e rafforzando anche i legami culturali, turistici ed economici tra Italia e Polonia”.

“Le nuove rotte si inseriscono all’interno dell’iniziativa Customer First Compass, il piano strategico da 14 miliardi di euro di investimenti previsti nei prossimi tre anni da Wizz Air, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di volo dei passeggeri, espandere la rete con nuove rotte e innovare costantemente il servizio offerto.

Con quasi 210 rotte e oltre 13 milioni di posti a tariffe low cost, Wizz Air continua a rafforzare la propria presenza su tutto il territorio nazionale. Solo nel primo semestre del 2025, la compagnia ha operato quasi 50.000 voli da e per il Paese, con un tasso di completamento del 99,7% e registrando quasi 10 milioni di prenotazioni (+9,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente)”, conclude Wizz Air.

BRINDISI – KATOWICE – Lunedì, mercoledì, venerdì e domenica – Dal 29 Marzo 2026

LAMEZIA TERME – KATOWICE – Martedì, giovedì e sabato – Dal 31 Marzo 2026

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)