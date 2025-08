News Brevi – 05.08.2025

IL PRESIDENTE ENAC IN BRASILE PER RAFFORZARE LA COOPERAZIONE TECNICA TRA LE DUE AUTORITA’ – È in corso, a Brasilia, la visita istituzionale di una delegazione Enac guidata dal Presidente Pierluigi Di Palma che ieri, 4 agosto, ha incontrato il management dell’Aviazione civile brasiliana ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), per un meeting volto a rafforzare la cooperazione tecnica tra le due Autorità. Un proficuo primo confronto bilaterale, in cui è stato delineato il percorso di coordinamento operativo e regolatorio che potrà favorire strategie condivise per lo sviluppo del settore, con particolare riguardo all’implementazione dei vertiporti e della Mobilità Aerea Avanzata (AAM). Il Presidente Enac Di Palma: “Ringrazio ANAC per l’accoglienza e per la fruttuosa occasione di raccordo, che dà slancio a un comune percorso di crescita proiettato verso la mobilità aerea del futuro. L’evoluzione tecnologica ci consente già oggi di accedere alla terza dimensione del volo, offrendo alla collettività servizi di pubblico interesse, sicuri e sostenibili. La sinergia tra le nostre Autorità è un ulteriore passo concreto verso lo sviluppo armonico del comparto su scala internazionale, promuovendo un virtuoso interscambio di expertise a livello tecnico e operativo”. A comporre la delegazione Enac, il Direttore Centrale Claudio Eminente e i Vice Direttori Centrali Davide Drago e Costantino Pandolfi. Presenti, per ANAC, il VDG Tiago Pereira, il Direttore Mariana Altoé, Marcelo Bernardes, Giovano Palma, Jacqueline de Azevedo, Marcelo Lima, Marcos Eurich e Pedro Calcagno.

IL TRAFFICO DI RYANAIR A LUGLIO 2025 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di luglio 2025. A luglio Ryanair Group ha trasportato 20,7 milioni di passeggeri (luglio 2024: 20,2 milioni, +3%), con un load factor del 96% (invariato). Ryanair ha operato oltre 113.000 voli a luglio 2025. Il dato rolling sui 12 mesi a luglio 2025 si attesta a 203,1 milioni di passeggeri (+7%), con un load factor del 94% (invariato).

SWISS RIPRENDERA’ I VOLI PER TEL AVIV IL 25 SETTEMBRE – SWISS informa: “SWISS riprenderà i voli per Tel Aviv il 25 settembre, quattro giorni prima di quanto inizialmente annunciato. SWISS sta rispondendo all’elevata domanda su questa rotta. Sono disponibili aeromobili ed equipaggi sufficienti per la ripresa anticipata. Il servizio era originariamente previsto per il 29 settembre, dopo la sospensione a metà giugno, per garantire la stabilità operativa e l’affidabilità della pianificazione. È previsto un volo giornaliero operato con un Airbus A330 con il numero di volo LX252, mentre il volo di ritorno per Zurigo sarà operato con il numero di volo LX253. I voli SWISS per Beirut sono ripresi il 3 agosto”.

ANA HOLDINGS E JOBY ACCELERANO LO SVILUPPO DELL’AIR TAXI IN GIAPPONE – ANA informa: “ANA Holdings (ANA HD) e Joby Aviation, Inc., azienda che sviluppa electric air taxis for commercial passenger service, hanno annunciato un significativo ampliamento della loro collaborazione per portare l’electric air taxi service in Giappone. In base ai nuovi termini, le due aziende intendono costituire una joint venture e pianificare l’impiego di oltre 100 aeromobili Joby in un nuovo air taxi ecosystem in tutto il Giappone. A partire da Tokyo, ANA HD e Joby puntano a un’implementazione graduale nei prossimi anni. L’ampliamento della partnership mira ad accelerare la visione audace e condivisa delle due aziende di trasformare la mobilità urbana nella regione”. “Il servizio di aerotaxi contribuirà direttamente ad affrontare le difficoltà di trasporto urbano in Giappone e a fornire un nuovo ed efficiente mezzo di trasporto”, ha affermato Koji Shibata, Presidente e CEO di ANA HD. “Siamo entusiasti di avviare le trattative per la costituzione di una joint venture con Joby Aviation e i voli dimostrativi all’Expo sono il primo passo per affrontare questa sfida. Insieme ai nostri partner, ci impegniamo a costruire questo futuro nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza sviluppati da ANA Group”. “Dove convergono antica saggezza, leggendaria maestria artigianale e grande ambizione, questo è il Giappone. E questo lo rende uno straordinario trampolino di lancio per ridefinire il futuro della mobilità aerea”, ha dichiarato JoeBen Bevirt, fondatore e CEO di Joby Aviation. “La nostra visione è audace: costruire nuovi percorsi nei cieli e reinventare la vita di tutti i giorni. Insieme ad ANA, stiamo gettando le basi per raggiungere proprio questo obiettivo: consegnare gli aerei Joby e costruire un intero ecosistema di trasporto aereo integrato nelle vivaci città giapponesi”. “Il Joby electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft decolla come un elicottero e poi si sposta in avanti come un aereo, il tutto con un impatto acustico minimo e zero emissioni operative. Queste caratteristiche lo rendono ideale per le applicazioni nelle aree urbane congestionate. L’aeromobile è progettato per trasportare un pilota e fino a quattro passeggeri a velocità fino a 320 km/h, offrendo un’alternativa veloce, pulita e comoda al trasporto terrestre, riducendo drasticamente i tempi di percorrenza e alleviando la congestione urbana, riducendo al contempo il rumore e l’inquinamento atmosferico nelle comunità. ANA HD e Joby intendono inoltre accelerare lo sviluppo dell’ecosistema necessario per l’implementazione di successo degli air taxi services in tutto il Giappone, tra cui un network di vertiporti, pilot training programs and aircraft maintenance support, rafforzando ulteriormente la collaborazione con i governi nazionali e locali, nonché con le aziende del settore privato. Uno di questi partner è Toyota Motor Corporation, un collaboratore e investitore chiave in Joby. Joby presenterà il suo eVTOL aircraft, con una speciale livrea ANA, attraverso voli dimostrativi pubblici e operazioni dal 1° al 13 ottobre all’EXPO 2025 di Osaka, Kansai, Giappone. Le operazioni con pilota, inclusi vertical takeoffs, full transition to wingborne flight and landings, si svolgeranno presso la sede dell’Expo nella parte occidentale della città di Osaka. Ulteriori dettagli saranno annunciati in prossimità dell’evento”, conclude ANA.

AMERICAN AIRLINES: NUOVE JAMES BEARD FOUNDATION CREATIONS APPRODANO NELLE FLAGSHIP LOUNGES – American Airlines informa: “Gli ultimi sapori dell’estate sono arrivati e faranno il loro ingresso nelle American Airlines Flagship® lounges a partire dalla prima settimana di agosto. Nell’ambito della continua collaborazione di American con la James Beard Foundation®, questa proposta di fine estate porta sapori vivaci e creatività audace con piatti di ispirazione globale che mettono in risalto i prodotti di stagione e la creatività degli chef. Da verdure acidule glassate agli agrumi a un fantasioso bao bar e insalate rinfrescanti e croccanti, quest’ultima proposta estiva unisce consistenza, sapore e senso del luogo, il tutto prima del decollo. Incontra gli chef dietro il finale estivo: Philadelphia (PHL): Chef Randy Rucker; Los Angeles (LAX): Chef Brandon Kida; Dallas Fort Worth (DFW): Chef Tiffany Derry; Miami (MIA): Chef Timon Balloo”. “American continua a ridefinire l’esperienza di ristorazione in aeroporto, dimostrando che il viaggio può essere delizioso tanto quanto la destinazione. Con l’AAdvantage® program, l’accesso alla Flagship® lounge è semplice. Con l’arrivo dell’estate, continua a volare e accumulare punti per accedere a vantaggi premium, come comfort elevato e una ristorazione curata, che trasformano gli scali in mini fughe”, conclude American.

QANTAS FREQUENT FLYER PUBBLICA 400.000 REWARD SEATS IN PIÙ – Qantas Group informa: “Qantas Frequent Flyer sta liberando la pista per i suoi soci, distribuendo 400.000 nuovi Classic Reward seats sul suo international and domestic network. La maggior parte di questi posti sarà su dedicated Points Planes, dove ogni posto in tutte le classi può essere prenotato con i punti. Saranno disponibili per la prenotazione, per i prossimi cinque giorni, i Points Planes e migliaia di premium cabin seats verso destinazioni di punta come Parigi a novembre 2025, Los Angeles a febbraio 2026 e Tokyo a maggio/giugno 2026. È stata inoltre annunciata un’ampia disponibilità per destinazioni australiane di punta, tra cui Hamilton Island e Cairns, per i viaggi del prossimo anno. I frequent flyer possono ora beneficiare del lancio dell’Economy reward seat più economico per tutto l’anno in Australia, con Jetstar domestic flights in Australia e Nuova Zelanda ora prenotabili a partire da soli 5.700 punti (più tasse, commissioni e supplementi del vettore) a tratta (in calo rispetto ai precedenti 6.400)”. Il CEO di Qantas Loyalty, Andrew Glance, ha affermato: “Sappiamo che i nostri membri amano usare i loro punti per prenotare il viaggio dei loro sogni e abbiamo registrato un numero record di punti riscattati sui voli negli ultimi 12 mesi. Stiamo lanciando migliaia di Points Planes e centinaia di migliaia di altri reward seats, con particolare attenzione all’aumento della disponibilità di cabine premium verso alcune delle nostre destinazioni più popolari. Ci stiamo anche impegnando a offrire ai membri più modi per viaggiare spendendo meno. La riduzione dei punti necessari per prenotare un posto premio sui voli domestici di Jetstar in Australia e Nuova Zelanda da soli 5.700 punti è particolarmente entusiasmante, offrendo un valore incredibile e più modi per i membri di sbloccare la loro prossima vacanza ancora più velocemente”.

AEROPORTO DI PALERMO: DA GENNAIO A LUGLIO 5,2 MILIONI DI PASSEGGERI – “Al 31 luglio 2025, l’aeroporto “Falcone Borsellino” ha registrato 5.198.351 passeggeri, con una crescita del +3,47% rispetto allo stesso periodo del 2024. Una performance solida – si legge in una nota – che consolida il trend espansivo degli ultimi anni e conferma lo scalo palermitano tra i più dinamici e strategici del sistema aeroportuale nazionale. Nel solo mese di luglio, i passeggeri transitati sono stati 1.012.300, con 6.662 movimenti aerei. Un dato sostanzialmente stabile rispetto al 2024, ma caratterizzato da un coefficiente di riempimento record oltre dell’87%, tra i più elevati a livello nazionale. Il traffico si è distribuito in maniera equilibrata tra rotte domestiche (59,36%) e internazionali (40,64%). Quasi la metà dei passeggeri ha viaggiato con Ryanair, seguita da ITA Airways, dal gruppo easyJet e da Volotea. L’incremento della clientela internazionale a maggiore capacità di spesa, unito allo sviluppo di servizi premium (fast track, lounge, parcheggi online), ha generato un aumento del ricavo medio per passeggero stimato intorno al +3% su base annua”, afferma una nota di Gesap. “Secondo l’amministratore delegato di Gesap, Gianfranco Battisti, “i dati confermano la solidità della crescita dello scalo di Palermo e l’efficacia del percorso di rilancio che abbiamo avviato con determinazione. Il coefficiente di riempimento tra i più alti in Italia, l’aumento del traffico internazionale e la crescita del ricavo medio per passeggero dimostrano la validità del nostro modello di sviluppo, coerente con le esigenze del mercato e le aspettative dei viaggiatori globali. Stiamo rafforzando il posizionamento strategico di Palermo nel Mediterraneo, attraverso partnership con i principali vettori internazionali, nuove rotte di lungo raggio e una forte attenzione ai servizi ad alto valore aggiunto. La nostra visione è chiara: trasformare il Falcone Borsellino in un aeroporto di nuova generazione, connesso, competitivo e sostenibile, capace di contribuire in modo strutturale allo sviluppo economico, turistico e sociale della Sicilia” (Fonte: ITALPRESS).

L’F-35 TRAINING SIMULATOR HA RIVOLUZIONATO L’ADDESTRAMENTO DEI PILOTI – F-35 informa: “L’F-35 Training Simulator ha rivoluzionato il modo in cui i piloti si addestrano per missioni impegnative con il fighter più avanzato oggi disponibile. L’F-35 Training Simulator offre ai piloti un’esperienza eccezionalmente realistica, replicando le immagini, i suoni e le sensazioni di un volo reale con una fedeltà straordinaria. Con il suo ambiente immersivo a 360 gradi, il simulatore offre una rappresentazione accurata delle dinamiche di volo, del cockpit, dei sensori e dei sistemi d’arma del velivolo. Sfruttando tecnologie all’avanguardia, il simulatore offre un addestramento d’élite pronto per la missione, con la sensazione di essere a bordo di un vero jet. Il design adattabile e la flessibilità dell’F-35 Training Simulator sono i pilastri del suo successo, consentendogli di addestrare efficacemente i piloti su tutte e tre le varianti del velivolo. Grazie alla possibilità di riconfigurare il simulatore senza soluzione di continuità per soddisfare le esigenze specifiche di ogni pilota, indipendentemente dal fatto che voli con l’F-35A, l’F-35B o l’F-35C, il simulatore offre un addestramento di livello superiore. Il simulatore ha permesso a 3.000 piloti di F-35 provenienti da 12 nazioni di ricevere l’addestramento necessario per volare in sicurezza e condurre le loro missioni, la prima volta, ogni volta”. “I continui progressi nell’F-35 training garantiscono performance, disponibilità e tecnologie all’avanguardia migliorate per offrire soluzioni economicamente vantaggiose alle training bases. Il simulatore consente di replicare gli scenari che possono aspettarsi in volo dal vivo, creando una transizione fluida e sicura al velivolo. Preparare migliaia di piloti a completare le loro impegnative missioni e a tornare a casa sani e salvi è la massima priorità. Il ruolo dell’F-35 Training Simulator nel garantire la sicurezza globale è fondamentale quanto quello del velivolo stesso. Senza la capacità di fornire un ambiente realistico per l’addestramento, i piloti non sarebbero in grado di prepararsi in sicurezza alle complessità delle loro missioni. L’F-35 Training Simulator viene prodotto presso il Training, Logistics and Simulation site in Orlando, Florida”, conclude F-35.

RITORNA L’ANA ‘AHA MELE FESTIVAL ALLE HAWAII – ANA informa: “All Nippon Airways (ANA) ospiterà il suo quinto festival ANA ‘Aha Mele festival, una vivace celebrazione di musica, cultura e tutela ambientale, dal 19 al 22 novembre a Honolulu, Hawaii. Sia la gente del posto che i turisti avranno l’opportunità di vivere un’esperienza davvero speciale, che si tratti dell’intimo concerto del Blue Note il 19 novembre o di godersi la musica al Tom Moffatt Waikiki Shell il 22 novembre. Oltre ai due concerti, ANA ‘Aha Mele presenterà il suo impegno a favore della comunità in altri modi significativi. A partire da oggi, i viaggiatori provenienti dal Giappone possono prenotare il pacchetto turistico Dynamic Package di ANA a bordo del FLYING HONU, l’iconico Airbus A380 di ANA dipinto a forma di tartarughe marine hawaiane. Questo pacchetto volo, operativo tra il Giappone e Honolulu, offre ai clienti un’opportunità immersiva per vivere in prima persona il festival e i suoi vari eventi”. “Fin dalla sua nascita nel 2019, ANA ‘Aha Mele ha coltivato il rapporto d’amore tra Hawaii e Giappone, diventando un ponte significativo attraverso la musica e l’educazione”, ha affermato Tomoji Ishii, Executive Vice President, Customer Experience of ANA. “Il festival di quest’anno non fa eccezione, poiché ANA continua a restituire qualcosa alla comunità locale attraverso la musica, svolgendo al contempo il suo ruolo nella promozione della conservazione e della sostenibilità ambientale”.

AMERICAN: MATTONCINI IN MOSTRA ALL’AMERICAN AIRLINES CR SMITH MUSEUM – American informa: “Quest’estate l’American Airlines CR Smith Museum ospita una nuova mostra, “Bricks now boarding: American Airlines in LEGO® bricks”, un viaggio in mattoncini LEGO attraverso l’esperienza del volo. La mostra di 140 metri quadrati offre uno sguardo al mondo del volo per famiglie, mattoncino dopo mattoncino, attraverso esposizioni personalizzate di mattoncini LEGO. Gli appassionati di aviazione possono esplorare la complessità del volo attraverso dettagliate repliche LEGO. I fan LEGO adoreranno le esposizioni magistralmente costruite che mettono in mostra una creatività senza limiti e la magia dei mattoncini. I visitatori potranno ammirare modelli in scala di aerei American, una Admirals Club® lounge dettagliata, mostre che mettono in risalto alcune delle numerose carriere dietro ogni volo, il tutto costruito interamente con mattoncini LEGO. Per un divertimento pratico, i visitatori possono creare i propri progetti LEGO ispirati all’aviazione nell’area di costruzione interattiva. Bricks now boarding è stato realizzato dal rinomato artista LEGO Warren Elsmore”. “Abbiamo riscontrato un incredibile entusiasmo da parte dei visitatori di tutte le età”, ha dichiarato Uli Das, Executive Director of the CR Smith Museum. “Bricks now boarding dà vita all’aviazione attraverso un design fantasioso e dettagli intricati. È un’espressione colorata della nostra missione: accendere la curiosità e ispirare la prossima generazione di professionisti dell’aviazione”. “Il CR Smith Museum ispira i giovani di ogni estrazione a comprendere che le carriere nell’aviazione e nelle discipline STEM sono possibili, e Bricks now boarding è un trampolino di lancio per l’immaginazione. La mostra integra i campi estivi interattivi del museo, dove i bambini possono interagire con la mostra e apprendere i principi STEM e i meccanismi del volo”, conclude American.

JETBLUE LANCIA TRUEBLUE TRAVEL – JetBlue informa: “JetBlue ha annunciato il lancio di TrueBlue Travel™, il nuovo nome della sua consumer travel booking platform, che sostituisce il precedente sito web Paisly by JetBlue. TrueBlue Travel è basato su Paisly, la piattaforma tecnologica proprietaria di JetBlue e sussidiaria interamente di sua proprietà per i servizi di viaggio, e offre ai soci TrueBlue® un modo ancora più semplice per pianificare, prenotare e ricevere premi per i loro viaggi. Il rebranding amplia le modalità e i luoghi di utilizzo dei punti, offrendo ancora più valore ai membri. Con questa espansione, i punti TrueBlue possono ora essere riscattati per voli JetBlue, pacchetti volo + hotel, nonché soggiorni in hotel e autonoleggi prenotati tramite TrueBlue Travel. Allineando il marchio a TrueBlue, il pluripremiato programma fedeltà di JetBlue, la piattaforma semplifica ulteriormente la pianificazione e la prenotazione di ogni aspetto del viaggio per i membri, indipendentemente dal fatto che volino con JetBlue o meno, massimizzando al contempo il valore dei premi. Questo lancio rappresenta anche un passo fondamentale per l’avanzamento della più ampia strategia JetForward di JetBlue, che si concentra sulla creazione di un business più resiliente, redditizio e incentrato sul cliente”. “TrueBlue Travel rappresenta un importante passo avanti nella nostra missione di rendere la fidelizzazione più significativa”, ha affermato Ed Pouthier, vice president, loyalty & personalization at JetBlue. “Ampliando le modalità e i luoghi in cui i membri possono riscattare i punti tramite TrueBlue Travel e offrendo questa esperienza tramite Paisly, la nostra società interna di servizi di viaggio, stiamo apportando maggiore flessibilità e valore al programma. Si tratta di creare valore lungo l’intero percorso di viaggio, non solo per ogni volo”.

LOCKHEED MARTIN STABILISCE UN COMMAND AND CONTROL PROTOTYPING HUB PER GOLDEN DOME FOR AMERICA – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin ha creato un prototyping environment che supporta lo sviluppo collaborativo di una Golden Dome for America Command and Control (C2) capability. Sfruttando la sua Center for Innovation facility in Suffolk, in Virginia, meglio nota come The Lighthouse, Lockheed Martin sta introducendo una gamma di existing, combat-proven C2 systems, progettati per connettere sensori, sistemi di tiro e piattaforme in tutti i settori, dai fondali marini allo spazio. Le C2 capability sono importanti per Golden Dome for America in quanto svolgono il compito cruciale di integrare i dati provenienti da vari sensori e coordinare azioni dirette, consentendo al contempo comunicazioni cyber-resilienti e processi decisionali sincronizzati tra i vari settori attraverso la fusione di dati affidabili e multi-fonte. Questo è fondamentale per consentire risposte rapide e più affidabili”. “Questo rapid C2 prototyping effort è uno dei tanti all’interno di Lockheed Martin che dimostrano come possiamo supportare il governo degli Stati Uniti come Golden Dome for America mission partner”, afferma Daniel Nimblett, Vice President of Layered Homeland Defense at Lockheed Martin. “Golden Dome for America è una sfida senza precedenti su questa scala o in questa tempistica e ci stiamo muovendo rapidamente per riunire le connected C2 capabilities che funzionano ora”, ha affermato Thad Beckert, Golden Dome C2 director at Lockheed Martin.

LOCKHEED MARTIN PROSEGUE LO SVILUPPO DEL RIG-360 – Lockheed Martin informa: “Il Remote Interceptor Guidance – 360 (RIG-360) ha completato la prima fase dell’Engineering, Manufacturing and Development (EMD) program. Si tratta di un traguardo fondamentale, poiché Lockheed Martin e il PEO Missiles and Space, Integrated Fires and Mission Command (IFMC) team collaborano per consegnare sul campo le prime unità RIG-360”. “RIG-360 è una capacità rivoluzionaria”, ha affermato Stu Chaffey, director of Integrated Air and Missile Defense (IAMD) Strategic Initiatives at Lockheed Martin Missiles and Fire Control. “Il RIG-360 è un missile communications device che consente 360-degree, in-flight communications per la Patriot Advanced Capability – 3 (PAC-3) Family of Missiles all’interno di IBCS”, conclude Lockheed Martin.

RTX OTTIMIZZA LA CYBER VULNERABILITY DETECTION PER DARPA – RTX informa: “BBN Technologies di RTX si è aggiudicata un contratto da DARPA per supportare il suo Intelligent Generation of Tools for Security, o INGOTS, program. INGOTS mira a rafforzare la sicurezza informatica sviluppando metodi avanzati per identificare e mitigare complex exploit chains, prevenendone l’utilizzo in attacchi reali”. “Contrastare efficacemente le exploit chains richiede più della semplice identificazione delle singole vulnerabilità. Richiede un sistema in grado di replicare scenari di attacco reali e anticipare i potenziali rischi prima che vengano sfruttati”, ha affermato Jack Dietz, BBN principal investigator. “A supporto di questo sforzo, BBN applicherà la sua esperienza in testbed architecture per sviluppare il System Test of Android at Large-scale Accelerating Generation and Modeling for INGOTS Test and Evaluation, o STALAGMITE. Questo sistema fungerà da piattaforma completa per testare e valutare strumenti di analisi degli exploit, offrendo funzionalità chiave”, conclude RTX.