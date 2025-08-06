Volo inaugurale per il primo Airbus A350 di SWISS

Swiss International Air Lines (SWISS) ha segnato un ulteriore traguardo nella modernizzazione della sua flotta di aerei a lungo raggio.

“Il primo Airbus A350 della compagnia è decollato dalla Airbus manufacturing facility a Tolosa oggi alle 11:27 per il suo first test flight. Nel corso del volo, durato diverse ore, gli specialisti di Airbus hanno monitorato attentamente l’aereo e le sue performance, con particolare attenzione a varie aree come aerodynamics, steering and handling, cabin pressure, avionics, electrical and air-conditioning systems. L’aeromobile è il primo di dieci A350-900 che SWISS prenderà in consegna.

SWISS infatti darà il benvenuto a dieci Airbus A350-900 nella sua flotta di aeromobili tra oggi e 2031. Tutti e dieci gli aerei verranno consegnati completi con la nuova cabina “Swiss Senses” della compagnia aerea. Il nuovo long-haul twinjet consuma circa il 25% in meno di carburante, produce circa il 25% in meno di emissioni di anidride carbonica e genera una rumorosità fino al 50% inferiore”, afferma SWISS.

“Il primo Airbus A350 di SWISS è stato chiamato ‘Lausanne’. La città sul lago Ginevra è una delle più importanti in Svizzera ed è un centro di cultura, internazionalità e innovazione. Casa del Comitato Olimpico Internazionale, Lausanne non è solo un centro commerciale e economico chiave: è anche una destinazione di viaggio popolare, con il lago, l’affascinante città vecchia e la sua vasta gamma di arti e attrazioni culturali.

Airbus ha assemblato il primo A350 SWISS – manufacturer serial number 737 – presso la Toulouse production facility negli ultimi mesi. Il lavoro ha visto il personale specialistico della compagnia unirsi alla realizzazione, per installare la nuova cabina “Swiss Senses” e applicare la livrea “Swiss Wanderlust” del velivolo, che è un omaggio alla Svizzera e alla sua diversità.

Il primo Airbus A350 di SWISS ha già subito estesi test a terra nelle ultime settimane. Questi hanno valutato a fondo i motori, l’handling a varie taxi and ground roll speeds e le steering technologies. Un high-speed takeoff abort è stato simulato come parte di queste attività, che sono progettate per testare in modo completo i safety items chiave dell’aeromobile come landing gear, hydraulics, electronics and fuel systems”, prosegue SWISS.

“Per il test flight di oggi, il primo Airbus A350 di SWISS porta la registrazione F-WZHI, perché l’aeromobile è ancora responsabilità di Airbus e delle autorità francesi. Solo quando la sua proprietà verrà trasferita formalmente alla sua consegna a SWISS all’inizio di ottobre, riceverà la sua registrazione svizzera designata, HB-IFA“, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)