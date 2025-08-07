Airlink e Azorra finalizzano il leasing di 10 nuovi Embraer E195-E2

Airlink e Azorra hanno finalizzato un accordo di leasing che vedrà la compagnia aerea con sede a Johannesburg acquisire 10 nuovi Embraer E195-E2, con la prima consegna prevista entro la fine dell’anno.

“Questo fa seguito alla selezione degli E195-E2 precedentemente annunciata da Airlink, la principale compagnia aerea full-service del Sudafrica.

Azorra, Fort Lauderdale-based lease, finance and asset management firm, fornirà i nuovi aeromobili che andranno ad ampliare l’attuale flotta di 68 aerei di Airlink.

Le consegne dei 10 E195-E2 dagli stabilimenti Embraer in Brasile inizieranno entro la fine dell’anno e saranno completate nel 2027. Airlink opera con aeromobili Embraer dal 2001″, afferma Embraer.

“Il nuovo velivolo, che potrà ospitare fino a 136 passeggeri in un two-by-two cabin layout, fornirà ad Airlink una capacità aggiuntiva per migliorare la sua competitività sulle rotte ad alta densità, mentre la loro maggiore autonomia creerà opportunità per aprire nuove rotte e servire più destinazioni nell’Africa subsahariana.

Airlink otterrà ulteriori risparmi grazie all’elevato livello di operating, maintenance, training and equipment commonality tra i suoi E-Jets esistenti e i nuovi E2, inclusi similar flightdecks, operating procedures and handling. Ciò garantirà anche un’entrata in servizio semplificata”, prosegue Embraer.

Il CEO di Airlink, de Villiers Engelbrecht, afferma: “È un momento emozionante per Airlink, perché annuncia la prossima fase di sviluppo e crescita di Airlink come compagnia aerea regionale leader nell’Africa meridionale e ora forse anche oltre. C’è molto da fare nelle prossime settimane prima dell’entrata in servizio del primo aereo, auspicabilmente a dicembre di quest’anno, ma non ho dubbi che il team di Airlink porterà a termine i suoi compiti, come sempre”.

John Evans, CEO di Azorra, afferma: “Questo è un entusiasmante passo avanti nella nostra partnership con Airlink. L’aggiunta dell’E195-E2 alla loro flotta evidenzia il nostro impegno comune per l’efficienza operativa, la crescita sostenibile e l’aumento di capacità e servizi. Siamo orgogliosi di lavorare al fianco di Embraer e Pratt & Whitney per portare ad Airlink aeromobili di nuova generazione, supportando una migliore connettività in tutta l’Africa”.

Arjan Meijer, Presidente e CEO di Embraer Commercial Aviation, afferma: “Siamo orgogliosi di consolidare la nostra partnership di lunga data con Airlink, che compie questo ulteriore passo verso il futuro con l’E195-E2. Questo aereo è il jet a corridoio singolo più efficiente della sua categoria e perfettamente adatto a supportare gli ambiziosi piani di crescita di Airlink in tutta l’Africa meridionale. Non vediamo l’ora di vedere l’E2 con la livrea di Airlink, che offrirà prestazioni, comfort e sostenibilità senza pari”.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)