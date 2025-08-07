Iberia supera il suo record di capacità con l’America Latina nel 2025: 5,5 milioni di posti

Nel 2025 Iberia ha superato il suo precedente record di connettività tra America Latina e Europa, programmando una capacità di oltre 5,5 milioni di posti su questo air bridge durante tutto l’anno, il 5% in più rispetto ai 5,3 milioni offerti nel 2024. Questa cifra segna un nuovo traguardo storico per la compagnia aerea.

“Questa crescita significherà che Iberia opererà oltre 350 voli attraverso l’Atlantico nel 2025 per collegare l’America Latina con l’Europa in una settimana, superando le 330 frequenze settimanali raggiunte in alcuni periodi dell’anno precedente”, afferma Iberia.

“Siamo molto orgogliosi di presentare questi dati sulla connettività tra America Latina ed Europa, che ci aiutano a continuare a consolidare la nostra solida posizione di leadership tra le due regioni e a posizionarci come l’opzione preferita per attraversare questo corridoio aereo, soprattutto in un momento come questo, in cui stiamo per celebrare 80 anni da quando siamo diventati la prima compagnia aerea a compiere questo viaggio attraverso l’Oceano Atlantico. Sebbene la nostra storia con l’America Latina abbia una lunga storia, questo record è il risultato di un rafforzamento del nostro impegno nella regione, che promuoviamo da diversi anni”, afferma Marina Colunga, Iberia Commercial Director for Latin America.

“Questo traguardo si riflette in una crescita significativa in diversi mercati in cui Iberia opera in America Latina:

• Perù: dove sono stati raggiunti due voli giornalieri.

• Cile: chiuderà l’anno con 12 frequenze settimanali.

• Porto Rico: avrà fino a 11 voli a settimana.

• Repubblica Dominicana: terminerà il 2025 e inizierà il 2026 con due voli al giorno, tranne un giorno della settimana.

Questi aumenti di capacità si aggiungono ad altri sviluppi consolidati nelle ultime settimane dello scorso anno, come l’aumento a tre voli giornalieri per Buenos Aires e due voli giornalieri per San Paolo.

Analogamente, le rotte per Città del Messico e Bogotà hanno tre voli giornalieri ciascuna, mentre Montevideo, Quito, Guatemala, El Salvador e Costa Rica ne hanno uno al giorno. Infine, Rio de Janeiro e Caracas hanno cinque voli settimanali, mentre Panama City, L’Avana e Guayaquil ne hanno tre.

Vale la pena ricordare che il 13 dicembre Iberia inizierà a operare la sua nuova rotta per la città brasiliana di Recife, dove inizierà le operazioni con tre voli settimanali”, prosegue Iberia.

“A fronte di questo aumento di capacità tra America Latina ed Europa, i clienti latinoamericani stanno utilizzando sempre di più l’Hola Madrid stopover programme, che consente loro di prolungare il loro scalo a Madrid fino a nove notti e di usufruire di un’ampia gamma di sconti e vantaggi su alloggi, tempo libero, gastronomia e trasporti nella capitale spagnola.

L’Hola Madrid stopover, gratuito, consente ai clienti di usufruire di questa sosta in città sia durante il tragitto da/per qualsiasi altra destinazione di Iberia in Spagna, Europa o nel resto del mondo”, conclude Iberia.

Iberia Tech, il technology partner di Iberia Group, inizia le operazioni

Iberia inoltre informa che Iberia Tech ha ufficialmente iniziato le operazioni come filiale tecnologica di Iberia, consolidando così un nuovo pilastro strategico per Iberia Group nell’ambito della trasformazione digitale.

“Questa società, interamente controllata dalla compagnia aerea spagnola, è responsabile della fornitura di soluzioni tecnologiche all’avanguardia sia alle aziende del gruppo che a clienti esterni, tra cui compagnie aeree come South e Level.

La nascita di Iberia Tech segna un fermo impegno nella modernizzazione dei sistemi critici a supporto delle operazioni quotidiane, nonché nell’esplorazione di nuove opportunità di innovazione volte a migliorare l’esperienza dei passeggeri e l’efficienza dei processi interni. A tal fine, l’azienda adotta metodologie agili progettate per massimizzare i risultati e garantire stabilità in un ambiente esigente come quello dell’aviazione”, afferma Iberia.

“Oltre a fornire servizi alle entità di Iberia Group, Iberia Tech si posiziona come partner tecnologico per terze parti, contribuendo a diversificare l’offerta di Iberia e a rafforzare la sua posizione nell’ecosistema internazionale dell’aviazione. La nuova filiale tecnologica si impegna a gettare le basi per una strategia digitale a lungo termine, in linea con gli obiettivi di sostenibilità, connettività e prosperità che caratterizzano Iberia da quasi un secolo”, conclude Iberia.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)