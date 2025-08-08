Wizz Air: tecnologia all’avanguardia in cockpit per un’esperienza di volo superiore

Wizz Air sta introducendo nuove tecnologie a bordo su tutta la sua flotta per supportare operazioni di volo ancora più avanzate e migliorare il comfort dei passeggeri.

“A partire da marzo, Wizz Air ha equipaggiato i piloti con la soluzione FlyGuide FPO (Flight Path Optimization) di StorkJet, che valuta i modelli di prestazioni degli aeromobili e i dati di volo reali utilizzando algoritmi di machine learning. Questo strumento basato sull’intelligenza artificiale raccomanda velocità e altitudini ottimali per ogni fase del volo – dalla salita alla crociera e alla discesa – con consigli personalizzati forniti ai piloti tramite i loro tablet. Con queste informazioni, i piloti possono prendere decisioni più informate che portano a voli più efficienti. I piloti possono anche evitare emissioni di CO2 non necessarie: dopo oltre 10.000 voli di prova, Wizz Air ha ottenuto una riduzione del 0,5% – 1% di carburante e CO2 per volo senza compromettere la sicurezza”, afferma Wizz Air.

Renata Niedziela, CEO di StorkJet, afferma: “Siamo felici di espandere la nostra relazione di lunga data con Wizz Air, ora con ulteriori innovazioni nella cabina di pilotaggio. FlyGuide FPO fornisce raccomandazioni chiare e specifiche per l’aereo per velocità e altitudine durante l’intero volo, aiutando i piloti a prendere decisioni migliori, migliorando l’efficienza del carburante, riducendo le emissioni di CO2 e migliorando le prestazioni complessive del volo, senza aggiungere complessità”.

“Inoltre, a partire da agosto, i piloti di Wizz Air hanno ora accesso a dati meteorologici in tempo reale in cabina di pilotaggio grazie ai sistemi Aventus e SIGMA di AVTECH. Questi strumenti migliorano i tradizionali briefing meteorologici pre-volo fornendo “notifiche” dinamiche e specifiche per la rotta durante il volo. I piloti riceveranno informazioni aggiornate sui modelli di vento, turbolenza e altre condizioni lungo il percorso di volo, come formazione di ghiaccio, temporali e ceneri vulcaniche. Con questa funzione, i piloti vedono anche i percorsi in quattro dimensioni (latitudine, longitudine, altitudine e tempo) e ricevono suggerimenti nel loro computer di bordo su come raggiungere una destinazione nel modo più efficiente”, prosegue Wizz Air.

David Rytter, CEO di AVTECH, afferma: “Siamo lieti di espandere la nostra fornitura di servizi a Wizz Air a seguito di un processo di valutazione del prodotto completo. I servizi di volo di AVTECH sono alimentati dalle più recenti previsioni meteorologiche aeronautiche ad alta risoluzione del Met Office del Regno Unito. La combinazione di servizi Aventus e SIGMA fornisce informazioni precise e personalizzate su vento e temperatura in cabina di pilotaggio durante il volo, insieme a avvisi automatici e precisi per turbolenze e altri pericoli meteorologici lungo il percorso di volo. Non vediamo l’ora di una forte collaborazione con Wizz Air, volta a migliorare l’efficienza dei voli, la puntualità e il comfort dei passeggeri nelle loro operazioni”.

“Con l’uso attivo di tali tecnologie, i voli dovrebbero essere meno esposti a turbolenze, con meno cambiamenti improvvisi di altitudine. I sistemi hanno anche ottimizzato i dati del vento – specialmente durante la discesa – consentendo all’aereo di determinare il punto più efficiente per iniziare la discesa, migliorando l’efficienza nei consumi e l’accuratezza dell’arrivo. Nelle analisi iniziali, il sistema Aventus mostra un risparmio di carburante di 10-15 kg per volo. Questo livello di consapevolezza in tempo reale in volo non era precedentemente disponibile per i piloti delle compagnie aeree low-cost, che dovevano fare affidamento su previsioni pre-partenza o applicazioni di terze parti”, continua Wizz Air.

Diarmuid Ó Conghaile, Chief Operations Officer di Wizz Air, afferma: “Wizz Air è orgogliosa di essere la prima ad adottare questi sistemi, ben prima dei nostri principali concorrenti. L’Ottimizzazione del Percorso di Volo di StorkJet assiste i nostri piloti nel prendere decisioni intelligenti. La soluzione è facile da usare, riduce le emissioni di CO2 e supporta i nostri obiettivi a lungo termine per l’azzeramento netto delle emissioni entro il 2050. Anche se entrambe queste funzioni operano dietro le quinte, i benefici sono evidenti per i passeggeri a bordo. I nostri clienti sperimenteranno voli più silenziosi e fluidi con meno turbolenze, specialmente durante la salita e la discesa. Questo sviluppo si adatta perfettamente all’iniziativa Customer First Compass della compagnia aerea. Combinando gli ultimi progressi nelle previsioni meteorologiche e nella pianificazione dei voli, Wizz Air sta dando ai suoi 2.700 piloti gli strumenti di ultima generazione per servire i nostri oltre 75 milioni di passeggeri annui con una migliore esperienza di volo”.

“Ancorato a quattro pilastri chiave – Prodotto, Prezzo, Servizio e Comunicazione – il Customer First Compass delinea la direzione futura di Wizz Air e il rinnovato impegno verso i suoi clienti, dall’investimento in tecnologia all’avanguardia, al miglioramento dell’affidabilità e alla fornitura di un supporto clienti potenziato. La trasformazione segna un passo avanti nel modo in cui la compagnia aerea serve i suoi clienti. La compagnia aerea investirà 14 miliardi di euro nei prossimi tre anni per migliorare ogni punto di contatto con il cliente, per garantire che puntualità, accessibilità economica, innovazione e servizio modellino ogni viaggio. La compagnia aerea si impegna a creare un’esperienza di viaggio fluida, personalizzata e intuitiva con strumenti all’avanguardia su tutta la sua flotta”, conclude Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)