AirAsia promuove la fuel efficiency strategy con GE Aerospace Fuel Insight

GE Aerospace ha annunciato che AirAsia, una delle principali compagnie aeree low-cost al mondo, utilizzerà Fuel Insight per rafforzare la fuel efficiency strategy per tutta la flotta.

“Questo segna una rinnovata collaborazione tra AirAsia e il GE Aerospace Software as a Service business, rafforzando l’affidabilità e il comprovato valore della piattaforma tecnologica.

Fuel Insight fornirà ad AirAsia Aviation Group, inclusi tutti i suoi Air Operator Certificates (AOCs) in Southeast Asia, una soluzione a livello di gruppo per ottimizzare il consumo di carburante e migliorare le flight operations. Sfruttando advanced analytics and tools basati su real flight and operational data, il team operativo di AirAsia sarà in grado di identificare opportunità chiave per migliorare le fuel performance, migliorare la pianificazione delle rotte e ridurre i consumi inutili. Si prevede che queste informazioni genereranno risparmi sui costi e miglioreranno l’affidabilità e la sostenibilità operativa, identificando opportunità per ridurre unnecessary fuel burn”, afferma GE Aerospace.

Il Datuk Captain Chester Voo, Deputy Group CEO (Airline Operations) of AirAsia Aviation Group, ha dichiarato: “Questa collaborazione rappresenta un passo avanti strategico nel rafforzamento della gestione della fuel efficiency in tutto il Gruppo. La tecnologia di GE Aerospace ci consente di prendere decisioni più intelligenti e basate sui dati, a supporto delle nostre strategie di efficienza dei costi e sostenibilità, aiutandoci a operare in modo più efficiente e, di conseguenza, a offrire tariffe più competitive ai nostri passeggeri”.

“Fuel Insight si propone di fornire alle compagnie aeree i dati e gli strumenti necessari per operare in modo più sicuro, efficiente e sostenibile”, ha dichiarato Andrew Coleman, General Manager of GE Aerospace, Software as a Service. “AirAsia è all’avanguardia in questo ambito da oltre un decennio e siamo entusiasti di vedere l’ambizione di AirAsia di consolidare questa forza e di guidare il settore verso nuovi traguardi, con la nostra tecnologia all’avanguardia nelle iniziative di sostenibilità”.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)