Loft Dynamics si aggiudica un Series B funding round da $24 milioni per trasformare il Pilot Training con la VR

Loft Dynamics, global leader in virtual reality (VR) flight training, ha raccolto un $24 million (USD) Series B funding round guidato da The Friedkin Group, con la partecipazione di Alaska Airlines e degli azionisti esistenti Sky Dayton e Craft Ventures, nonché di UP.Partners.

“Il round porta il finanziamento totale di Loft Dynamics a $60 milioni (USD) e segna un importante passo avanti nell’espansione della sua offerta nel settore delle commercial airline, continuando al contempo a far crescere il suo core helicopter business.

Loft Dynamics ha sviluppato l’unico FAA– and EASA-qualified VR helicopter simulator, utilizzato da operatori come Airbus Helicopters, il Los Angeles Police Department e Air Greenland. Con questo ultimo investimento, l’azienda sta applicando la sua tecnologia all’avanguardia e la sua credibilità normativa per trasformare l’airline pilot training su larga scala”, afferma Loft Dynamics.

“Il Pilot training non ha tenuto il passo con il resto dell’aviazione”, ha affermato Fabi Riesen, fondatore e CEO di Loft Dynamics. “Continuiamo a inviare studenti in tutto il paese, seduti in cupole delle dimensioni di un magazzino da 10-20 milioni di dollari, una tecnologia che non si è evoluta da decenni. In un’epoca di carenza di piloti e di crescente mobilità aerea, questo non è più sostenibile. Stiamo costruendo un nuovo standard, molto più realistico e accessibile. Un addestramento regolare e di alta qualità porta a piloti migliori. E piloti migliori significano cieli più sicuri”.

“L’obiettivo immediato di Loft Dynamics è lo sviluppo di una next-generation, cloud-connected training suite: il primo fully integrated hardware and software system al mondo, progettato per rendere il pilot training più sicuro, efficace, immersivo e scalabile.

L’offerta iniziale includerà gli esistenti helicopter simulators e i nuovi full-motion Boeing 737 and Airbus A320 VR airliner simulators, fino a 12 volte più piccoli e a una frazione del costo dei tradizionali full-flight simulators. I nuovi airliner simulators di Loft includeranno un multi-crew replica cockpit con tutti i sistemi tattili dell’aereo, body and eye tracking e una AI-powered training intelligence per misurare le performance dei piloti e fornire feedback personalizzati. Includeranno anche LofTWIN, un virtual demonstration mode che consente agli istruttori di registrare lezioni immersive che i piloti possono rivedere in qualsiasi momento. Questi sistemi consentiranno ai piloti di addestrarsi in modo sicuro e regolare per qualsiasi condizione, inclusi rare, high-risk scenarios e tragedie aeronautiche del passato.

Per aumentare ulteriormente l’accessibilità all’addestramento, Loft Dynamics sta anche sviluppando uno spatial computing-powered home training kit, che consentirà ai piloti di rivedere le sessioni, accedere a contenuti immersivi e addestrarsi da remoto, dalla base o dal proprio soggiorno”, prosegue Loft Dynamics.

“Nell’ambito dell’investimento, Dan Friedkin, chairman and CEO of The Friedkin Group, entrerà a far parte del board of directors di Loft Dynamics, collaborando a stretto contatto con i Series A investors Sky Dayton (partner presso Craft Ventures, founder di Boingo Wireless, EarthLink e CloudKitchens) e Ben Marcus (co-founder and managing partner presso UP.Partners), entrambi membri del board. Pilota e imprenditore affermato, Friedkin guida un global portfolio di business nei settori aviation, automotive, hospitality, sports, investments and entertainment”, continua Loft Dynamics.

“Loft Dynamics sta definendo la prossima era dell’aviation training”, ha affermato Friedkin. “Questo investimento consente loro di espandere la propria soluzione a livello globale, accelerare l’innovazione, soddisfare un’urgente esigenza del settore e migliorare la sicurezza dei piloti. Loft offre la visione e la capacità di esecuzione che questo momento richiede”.

“Attraverso Alaska Star Ventures, il nostro corporate venture capital arm, siamo entusiasti di supportare Loft Dynamics nell’introduzione della FAA-qualified VR technology nel commercial airline training”, afferma Pasha Saleh, corporate development director, Alaska Airlines. “Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con Loft per rivoluzionare il pilot training, rendendolo più coinvolgente ed efficace. Questo investimento non solo migliorerà il nostro industry-leading training program, ma aprirà anche la strada a future training solutions per l’intera aviation industry”.

“Questo funding round non è solo una pietra miliare, è un segnale”, ha aggiunto Riesen. “Un segnale che il settore in generale è pronto al cambiamento. Siamo orgogliosi di avere il sostegno di The Friedkin Group, Alaska Airlines e dei nostri attuali azionisti. Sono entusiasta di dare il benvenuto a Dan nel nostro board: la sua intuizione strategica e la sua passione per l’aviazione saranno preziose per la nostra crescita. Insieme, stiamo costruendo un futuro più sicuro, intelligente e smart per l’aviation training, al servizio di operatori, autorità di regolamentazione e piloti, e che protegga i milioni di passeggeri che fanno affidamento su di loro”.

