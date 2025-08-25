Saab riceve un Gripen E/F order per la Thailandia

Saab informa: “Saab ha firmato un contratto con la Swedish Defence Materiel Administration (FMV) e ha ricevuto un ordine per quattro Gripen E/F fighter aircraft da FMV per il Kingdom of Thailand. Il valore dell’ordine è di circa 5,3 miliardi di corone svedesi e le consegne avverranno nel periodo 2025-2030.

Il contratto tra Saab e FMV include tre aerei Gripen E e un Gripen F, oltre a equipment, support and training associati.

Saab ha inoltre firmato un contratto con la Royal Thai Air Force per la fornitura di un long-term offset package alla Thailandia, nell’ambito del fighter acquisition plan. Ciò includerà un significativo trasferimento di defence technology and industrial cooperation con la Thailandia, oltre a nuovi investimenti in molti settori dell’economia nazionale”.

“Diamo il benvenuto alla Thailandia come nuovo cliente per il Gripen E/F. La Thailandia è già un utente consolidato del Gripen e conosce i punti di forza che questo velivolo porta alle Royal Thai Armed Forces. La Thailandia ha scelto il fighter più moderno sul mercato con cui costruire la sua prossima generazione di capacità strategiche e indipendenti”, afferma Micael Johansson, President and CEO of Saab.

“La Royal Thai Air Force opera attualmente uno squadrone di Gripen C/D multi-role fighters. Una volta operativi, i nuovi Gripen E/F fighters opereranno a fianco dell’attuale Gripen fighter force della Thailandia“, conclude Saab.

(Ufficio Stampa Saab – Photo Credits: Saab – Linus Svensson)