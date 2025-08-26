Collins Aerospace fornisce la FlightAware Foresight® predictive technology a JetBlue

Collins Aerospace informa: “Collins Aerospace, un’azienda RTX , fornisce a JetBlue la FlightAware Foresight® technology, un predictive analytics tool che aiuta le compagnie aeree a gestire le operazioni migliorando la visibilità, l’efficienza e il processo decisionale nell’intero flight ecosystem.

La FlightAware Foresight technology utilizza il real-time flight tracking e smart tools per garantire che le compagnie aeree siano dotate di critical arrival and departure data, avvisando gli operatori di potenziali ritardi causati da condizioni meteorologiche, congestione o altri fattori. Queste informazioni consentono alle flight operations di apportare rapide modifiche per migliorare la puntualità, ridurre i tempi di coincidenza e tenere i passeggeri informati in modo proattivo sulle variazioni di orario”.

“JetBlue si impegna a utilizzare tecnologie avanzate per migliorare le nostre operazioni e servire al meglio i nostri passeggeri. La FlightAware Foresight technology offre un’accuratezza senza pari e informazioni fruibili, consentendoci di gestire proattivamente le disruptions e offrire un’esperienza di viaggio più fluida”, ha affermato Tom Lloyd, JetBlue Director, SOC Strategy & Continuous Improvement.

“Machine learning algorithms e miliardi di data points alimentano il FlightAware Foresight tool. I potenziali ritardi vengono identificati in anticipo, consentendo rapide modifiche a gate, equipaggi e orari per consentire alle compagnie aeree di mantenere le massime operational performance e garantire al contempo un’esperienza di viaggio migliore per i passeggeri”, prosegue Collins Aerospace.

“L’implementazione della predictive power nella FlightAware Foresight technology migliora l’efficienza operativa di JetBlue, fornendo al contempo aggiornamenti più accurati e tempestivi ai propri passeggeri”, ha affermato Nicole White, vice president and general manager of Connected Aviation at Collins Aerospace. “Questa combinazione dinamica consente a JetBlue di prendere decisioni proattive e informate che influenzano positivamente ogni tappa dell’esperienza del passeggero, dalla partenza iniziale all’arrivo finale, passando per ogni scalo lungo il viaggio”.

JetBlue ha integrato la FlightAware Foresight technology nelle sue operazioni a livello di sistema a partire da luglio.

(Ufficio Stampa Collins Aerospace – Photo Credits: JetBlue Airways)