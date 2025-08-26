Condor e JetBlue ampliano la loro partnership

Condor e JetBlue stanno ampliando la loro partnership e ora consentono ai membri del loyalty program TrueBlue della compagnia aerea statunitense di accumulare punti sui voli Condor. Questi possono anche essere riscattati per award flights su rotte Condor selezionate.

“Dopo un decennio di partnership di successo, siamo entusiasti di approfondire ulteriormente la nostra collaborazione con JetBlue”, afferma David Carlisle, Director Network Planning & Partnerships at Condor. “L’integrazione dei voli Condor nel programma TrueBlue aggiunge un valore significativo per i nostri ospiti offrendo un’altra interessante opzione per i frequent flyer, che completa le nostre partnership esistenti ed è particolarmente rilevante per i viaggiatori transatlantici. Allo stesso tempo, la nostra rete europea sta diventando ancora più accessibile e attraente per i membri TrueBlue. Non vediamo l’ora di trasferirci fisicamente più vicini a JetBlue quando Condor si trasferirà nel nuovo Terminal 6 del JFK il prossimo anno, proprio accanto al Terminal 5 di JetBlue”.

“L’ampliamento delle nostre partnership fedeltà è un elemento fondamentale per offrire un valore maggiore ai nostri clienti”, ha affermato Edward Pouthier, vice president of loyalty and personalization, JetBlue. “Grazie alla nostra collaborazione con Condor, i membri TrueBlue hanno ora più modi per trasformare la loro fedeltà in esperienze di viaggio significative. Siamo orgogliosi di continuare a far crescere il programma TrueBlue in modi che soddisfano le esigenze dei viaggiatori di oggi, offrendo accesso a una gamma più ampia di destinazioni in tutto il mondo”.

“JetBlue è partner di Condor dal 2015 e offre ai suoi ospiti numerosi connecting flights verso destinazioni negli Stati Uniti, nei Caraibi e in America Centrale tramite i suoi hub principali di New York (JFK) e Boston (BOS). Che si tratti di prenotare una vacanza o di accumulare premi per avventure future, i membri TrueBlue possono comodamente acquistare award flights idonei operati da Condor, riscattare TrueBlue points per questi itinerari e guadagnare punti aggiungendo il proprio TrueBlue number direttamente su jetblue.com o sull’app mobile JetBlue“, afferma il comunicato

“Condor serve nove importanti aeroporti transatlantici negli Stati Uniti, tra cui New York (JFK), Boston (BOS), Miami (MIA), Los Angeles (LAX), San Francisco (SFO), Seattle (SEA), Las Vegas (LAS), Portland (PDX) e Anchorage (ANC), con un servizio diretto per Francoforte (FRA). Attraverso Francoforte, Condor porta i clienti verso alcune delle destinazioni più importanti in Europa, tra cui un servizio recentemente ampliato verso città importanti come Parigi (CDG), Berlino (BER), Roma (FCO), Amburgo (HAM), Monaco di Baviera (MUC), Milano (MXP), Praga (PRG), Vienna (VIE) e Zurigo (ZRH)“, conclude il comunicato

(Ufficio Stampa Condor – JetBlue Airways – Photo Credits: Condor)