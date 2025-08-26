Emirates amplia ulteriormente i suoi ultimi prodotti di bordo, tra cui la Premium Economy, in quattro città

Emirates utilizzerà un numero maggiore di Airbus A350 di nuova generazione, nonché Airbus A380 e Boeing 777 rimodernati, tutti dotati di Premium Economy, in quattro città del Medio Oriente e dell’Asia occidentale.

“L’aggiunta delle più recenti poltrone Premium Economy e Business Class su un maggior numero di scheduled services da/per Amman, Mumbai, Muscat e Bahrain consentirà ai clienti di avere maggiori opportunità di sperimentare i rinomati servizi di bordo della compagnia aerea e di godere di un’esperienza più coerente nei collegamenti via Dubai verso destinazioni servite anche dagli Airbus A350 e dai Boeing 777 e A380 rimodernati della compagnia aerea”, afferma Emirates.

“Gli A380, i Boeing 777 e gli ultimi A350 di Emirates opereranno secondo i seguenti orari:

Il volo EK903/904 da/per Amman opererà con un A380 a quattro classi con interni rinnovati, inclusa la Premium Economy, a partire dal 26 ottobre 2025. L’imminente ammodernamento degli aeromobili consentirà ai clienti di sperimentare i più recenti servizi esclusivi su entrambi i voli giornalieri.

Mumbai riceverà un Boeing 777 rimodernato sui voli EK504/505 a partire dal 26 ottobre e i clienti avranno l’opportunità di provare le cabine più recenti su 22 voli settimanali.

A partire dal 30 ottobre, Emirates offrirà la sua esclusiva A350 experience su tutti i 9 voli settimanali per Muscat, con l’introduzione dell’Airbus A350 sui voli EK862/863 il giovedì e il sabato.

Emirates introdurrà inoltre un ulteriore Boeing 777 rimodernato per il Bahrain sui voli EK833/834 ogni giovedì a partire dal 4 dicembre. Una volta operativo, il Bahrain sarà servito esclusivamente da aeromobili dotati di signature cabins, tra cui Premium Economy e Business Class rinnovata.

L’impiego degli aeromobili potrebbe essere anticipato se liberati prima dalla reurbishment”, prosegue Emirates.

“Queste implementazioni potenziano l’offerta di cabine Premium Economy della compagnia aerea su oltre 635 voli settimanali sulla sua rete. Entro l’inverno, la compagnia aerea servirà 68 città con aeromobili dotati del suo prodotto Premium Economy, 36 delle quali esclusivamente con l’acclamata cabina.

Con la crescente domanda di viaggi premium, Emirates sta ampliando strategicamente la sua presenza in Premium Economy. Entro la fine del 2025, Emirates prevede di offrire oltre 2 milioni di posti in Premium Economy. Oggi, Emirates offre oltre 1,8 milioni di posti in Premium Economy su tutta la sua rete.

Il retrofit programme della compagnia aerea, uno dei più grandi nella storia dell’aviazione, sta procedendo rapidamente, con un velivolo completato a un ritmo medio di uno ogni tre settimane. Ad oggi, 67 aeromobili sono stati rimodernati, nell’ambito di un piano di ammodernamento di 219 aeromobili, tra cui 110 A380 e 109 Boeing 777. La compagnia aerea opera attualmente anche con 9 A350 verso 15 destinazioni.

I biglietti possono essere prenotati su emirates.com, tramite l’app Emirates, negli Emirates Retail stores o tramite agenzie di viaggio online e offline”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)