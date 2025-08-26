Pratt & Whitney si aggiudica un F135 production contract da 2,8 miliardi di dollari

Pratt & Whitney informa: “Pratt & Whitney, una società RTX, si è aggiudicata un undefinitized contract action (UCA) da 2,8 miliardi di dollari per la produzione del Lotto 18 di motori F135, che equipaggiano tutte e tre le varianti dell’F-35 Lightning II 5th generation fighter aircraft.
Il contratto finanzia la produzione di conventional take-off and landing (CTOL), carrier variant (CV) and short take-off and vertical landing (STOVL) F135 engines per clienti statunitensi e internazionali, include spare engines, spare modules, program management, tooling, engineering and production support”.
“Il combat-proven F135 engine offre la potenza, la sicurezza, l’affidabilità e la bassa osservabilità necessarie per garantire agli operatori il completamento delle missioni più critiche. L’F135 rappresenta in definitiva un investimento nella garanzia della missione, offrendo ai warfighters di oggi e di domani il vantaggio tecnologico necessario”, ha dichiarato Christopher K. Johnson, Pratt & Whitney’s vice president for the F135 program. “Questo contratto consentirà al nostro team di continuare a fornire questa capacità critica per aiutare gli Stati Uniti e i loro alleati a mantenere la superiorità aerea per i decenni a venire”.
“Il programma F135 sostiene oltre 67.000 posti di lavoro nazionali, 240 fornitori statunitensi e ha contribuito all’economia statunitense con oltre 9,1 miliardi di dollari nel 2024.
Ad oggi, Pratt & Whitney ha consegnato oltre 1.300 F135 production engines a un global enterprise che comprende 20 nazioni alleate”, conclude Pratt & Whitney.
(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)