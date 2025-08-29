Embraer promuove il KC-390 multi-mission aircraft alla MSPO Defense Exhibition in Polonia

Embraer annuncia la sua prima partecipazione a MSPO, la principale fiera internazionale polacca dedicata all’industria della difesa, che si terrà a Kielce dal 2 al 5 settembre.

“Nell’ambito della sua crescente presenza in Europa, Embraer promuoverà attivamente il suo KC-390 Millennium multi-mission aircraft in Polonia e presso i principali stakeholder della regione”, afferma Embraer.

“Siamo entusiasti di partecipare per la prima volta a MSPO. Questo prestigioso evento rappresenta una preziosa opportunità per rafforzare i legami di amicizia e cooperazione che ci uniscono ai nostri partner polacchi. Consideriamo la Polonia una nazione con una ricca e illustre tradizione aerospaziale e un membro fondamentale della NATO”, ha dichiarato Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security. “Embraer si impegna a promuovere una collaborazione significativa con l’industria della difesa polacca e crediamo che il KC-390 Millennium possa svolgere un ruolo chiave nel migliorare le capacità e l’interoperabilità regionali”.

“La partecipazione di Embraer a MSPO ribadisce inoltre il suo impegno a sviluppare una cooperazione a lungo termine con l’industria aerospaziale e della difesa polacca. L’azienda sta attivamente costruendo un solido ecosistema europeo attorno al KC-390, promuovendo sinergie in settori quali training, maintenance, repair and overhaul (MRO), R&D. Questa iniziativa non solo rafforza le capacità di difesa in tutta Europa, ma promuove anche l’interoperabilità strategica tra le nazioni alleate.

L’esposizione di Embraer in Polonia sottolinea la sua visione strategica per l’Europa, dove il KC-390 sta rapidamente diventando la tactical transport platform preferita dai paesi NATO. Investendo in partnership e innovazione, Embraer mira a contribuire a un panorama di difesa europeo più integrato e resiliente”, prosegue Embraer.

“Dall’entrata in servizio con la Brazilian Air Force nel 2019, con la Portuguese Air Force nel 2023 e, più recentemente, con la Hungarian Air Force nel 2024, il KC-390 Millennium ha dimostrato le sue capacità, l’affidabilità e le performance. L’attuale flotta operativa ha dimostrato un mission capability rate del 93% e mission completion rates superiori al 99%. Finora, questo velivolo è stato scelto da 11 Air Forces in tutto il mondo, tra cui otto paesi europei e sette membri della NATO.

Il KC-390 può trasportare un payload maggiore (26 tonnellate) rispetto ad altri medium-sized military transport aircraft e vola più velocemente (470 nodi) e più lontano, essendo in grado di svolgere un’ampia gamma di missioni, come il trasporto e lo sbarco di merci e truppe, medical evacuation, search and rescue, firefighting and humanitarian missions, operando su piste temporanee o non asfaltate. Il velivolo configurato con air-to-air refueling equipment, con la designazione KC-390, ha già dimostrato la sua capacità di rifornimento in volo sia come tanker che come receiver, in questo caso ricevendo carburante da un altro KC-390 tramite pod installati sotto le ali”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)