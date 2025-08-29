Eurowings rafforza l’environmental management con le certificazioni EMAS e ISO 14001

Eurowings è ora ufficialmente certificata secondo l’European EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) standard e l’international ISO 14001 standard.

“L’audit iniziale si è svolto a maggio 2025 e si è concluso con successo ad agosto 2025 con il rilascio dell’EMAS certificate da parte della German Chamber of Commerce and Industry. La certificazione riguarda tutte le sedi tedesche per administration, flight operations and maintenance di Eurowings Aviation GmbH, Eurowings GmbH, Eurowings Digital GmbH e Eurowings Technik GmbH.

EMAS e ISO 14001 sono standard riconosciuti a livello internazionale per gli environmental management systems. La norma ISO 14001 specifica i requisiti per il miglioramento continuo delle environmental performance delle aziende, la riduzione al minimo dei rischi e la conformità ai requisiti di legge. EMAS si basa su questo, ma va oltre: oltre ai requisiti ISO, EMAS richiede maggiore trasparenza, audit esterni regolari e la pubblicazione di un environmental statement”, afferma Eurowings.

“Nell’ambito del processo di certificazione, Eurowings ha pubbicato il suo primo environmental statement per gli anni dal 2022 al 2024. Documenta l’impatto ambientale di tutte le sedi tedesche e mostra come la compagnia aerea stia lavorando sistematicamente per raggiungere i propri obiettivi ecologici”, prosegue Eurowings.

“L’introduzione di un certified environmental management system è un passo logico verso un’integrazione ancora più solida della sostenibilità nella nostra organizzazione aziendale. Il successo della certificazione dimostra che prendiamo sul serio i nostri obiettivi ambientali e ottimizziamo costantemente i nostri processi”, afferma Ruben Baumgarten, Sustainability Manager, Eurowings.

“È prevista l’estensione della certificazione alle sedi paneuropee di Eurowings nel prossimo anno. L’environmental statement è ora disponibile sul sito web di Eurowings e verrà aggiornato annualmente con i dati più recenti, per fornire una panoramica trasparente dello sviluppo continuo dell’environmental management system”, conclude Eurowings.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)