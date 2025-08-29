IFTS: siglato accordo per la formazione dei piloti dell’USAF in Italia

L’Aeronautica Militare informa: “Inizia un nuovo capitolo per l’International Flight Training School (IFTS) di Decimomannu, con la sigla del “Concept of Operations (CONOPS) for Flight Training of the USAF Military Personnel in Italy”. L’accordo, firmato il 22 agosto 2025 in modalità disgiunta dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva e dal Lieutenant General Brian S. Robinson, Comandante dell’Air Education & Training Command della U.S. Air Force, sancisce una svolta epocale: per la prima volta nella storia dell’aviazione militare americana, l’USAF ha scelto una scuola all’estero, in un Paese NATO, per l’addestramento dei propri piloti”.

“La scelta è ricaduta sull’IFTS, struttura unica al mondo, per la sua comprovata eccellenza e la capacità di offrire un percorso addestrativo innovativo e sfidante. Il velivolo T-346A, simile al T-7 che sarà il nuovo trainer dell’USAF, ha rappresentato un ulteriore punto di forza alla base di questa intesa.

L’arrivo di 10 frequentatori americani presso la base di Decimomannu rappresenta una nuova importante pietra miliare per la scuola. L’inedito percorso formativo strutturato sul “Multiphase Jet Training Integrated Syllabus“, creato ad hoc dall’Aeronautica Militare in sinergia con l’USAF, consentirà agli allievi di conseguire il Brevetto di Pilota Militare sul velivolo T-346A in circa nove mesi”, prosegue l’Aeronautica Militare.

“L’International Flight Training School è una scuola di formazione avanzata al volo militare, nata dalla collaborazione tra l’Aeronautica Militare e Leonardo S.p.A.. Il progetto si inserisce nel quadro dell’ampliamento dell’offerta addestrativa nazionale a livello internazionale ed è gestito dal 212° Gruppo Volo/IFTS, articolazione del 61° Stormo di Galatina, dislocata presso la base aerea di Decimomannu“, conclude l’Aeronautica Militare.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)